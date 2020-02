Por Fernando Oliveira/Ascom

Os Vereadores da Câmara Municipal participaram da cerimônia de assinatura de convênio entre a Prefeitura de Brasileia e a Empresa Energisa no valor R$ 300 mil reais. Que visa uma economia de 60% por cento na substituição de mais de 200 lâmpadas da cidade por luminárias de led, que além de terem uma maior durabilidade, proporcionam mais claridade e degradam menos o meio ambiente. A previsão da Energisa é que os trabalhos se iniciem em abril.

O convênio celebrado pela prefeita Fernanda Hassem e o diretor técnico comercial da Energisa, Ricardo Xavier, garante a revitalização do sistema de iluminação pública. Como resultado, os cidadãos e as cidadãs brasileenses irão desfrutar de mais segurança, gerado pelo aumento do nível de eficiência e iluminação do Município.

Participaram da solenidade secretários municipais e os parlamentares Edu Queiroz(PT), Antônio Francisco(PT), Zé Gabrielle(PSB), Mario Jorge(MDB) e Marquinhos Tibúrcio(PSDB), e os servidores da empresa Energisa.

Para a Chefe do Poder Executivo Municipal o convenio assinado entre a Prefeitura de Brasileia e a empresa responsável pela modernização da rede de iluminação pública no município trará economia aos cofres públicos e investimentos em outras áreas da administração.

“Os 300 mil reais vão resultar na substituição de 200 lâmpadas comuns por luminárias de led. Isso significa uma economia mensal de mais de 7 mil reais, recurso que poderá ser alocado em outra área da gestão. Agradeço a Energisa pela parceria, que só foi possível porque o nosso Município está adimplente”, enfatizou a prefeita Fernanda Hassem.

O diretor técnico da Energisa destacou os benefícios da parceria. “Estamos muito contentes, pois esse convênio vai proporcionar a Brasiléia uma iluminação de qualidade, garantindo uma condição de conforto para os nossos clientes. Além de gerar uma redução de 86 mil reais por ano”, salientou Ricardo Xavier.

O Vereador e líder da Prefeita na Câmara Edu Queiroz (PT), ressaltou a economia aos cofres município com a o acordo firmado entre a Prefeitura e a Empresa Energisa.

“Foi assassinado hoje entre à prefeitura e a empresa Energisa este contrato que terá uma economia de R$ 7,200 reais por mês e mais de R$ 80.000 mil reais por ano de economia aos cofres do município nessas substituição de lâmpadas convencionais por estas mais moderna de led. O que é muito importante para o município se falando de economia, porque uma prefeitura que tem dificuldade financeira que nós conhecemos pelo tamanho do seu orçamento você fazer economia é muito importante principalmente para população, porque quando você economiza você faz outros investimentos em outras áreas da administração como em Educação e outros ”, disse o parlamentar.

