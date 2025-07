Leandro Jucá ganha ação trabalhista contra o Independência

Vereador Aldemir solicitou a disponibilização de um caminhão-pipa para amenizar a poeira nos bairros e na área central da cidade, especialmente durante este período mais seco

Durante a sessão legislativa, o vereador Aldemir Sales (PP) fez duras cobranças à gestão municipal de Epitaciolândia, levantando uma série de preocupações relacionadas à má utilização de recursos públicos, abandono de obras e falhas nos serviços essenciais.

O parlamentar iniciou seu pronunciamento cobrando do prefeito a adesivação imediata dos veículos alugados pela Prefeitura, apontando que muitos deles estariam sendo usados de forma indevida e sem identificação oficial, o que fere os princípios da transparência e do bom uso do patrimônio público.

Ainda durante seu discurso, Aldemir solicitou a disponibilização de um caminhão-pipa para amenizar a poeira nos bairros e na área central da cidade, especialmente durante este período mais seco, onde a população tem sofrido com as condições do ar e da via pública.

Sobre a limpeza urbana, o vereador reconheceu que houve avanço, mas deixou claro que ainda há muito a ser feito. Ele destacou de forma contundente a situação do bairro José Hassem, que, segundo ele, “está pior que ramal, tomado pelo mato e pelo lixo”. Em tom crítico, cobrou a secretária de Meio Ambiente, Hiamar Pinheiro, dizendo que a mesma “está brincando de fazer limpeza” e lembrou que a secretária já foi cobrada pelo Ministério Público do Acre (MPAC) pela ineficiência de sua gestão.

Aldemir também reclamou da situação das ruas e bairros com muitos buracos, afirmando que a buraqueira tem dificultado o trânsito e prejudicado os moradores. Em relação às obras paradas, demonstrou preocupação com a obra da rua Satél, que segundo ele, está abandonada, com bueiros abertos e sem conclusão, colocando em risco a população.

Apesar das críticas, o vereador agradeceu ao Governo do Estado pelo apoio na recuperação de ramais e destacou a importância dessa parceria para a zona rural. Ao final, reconheceu o trabalho do presidente da Câmara e parabenizou os colegas vereadores pela atuação firme em defesa da população.

