LATAM amplia mapa global e conecta Guarulhos a três destinos inéditos na Europa e na África

A LATAM vai inaugurar, em 2026, uma das maiores expansões de sua história, marcada por novas rotas internacionais que colocam o Brasil ainda mais próximo de três grandes destinos globais: Cidade do Cabo, na África do Sul; Bruxelas, na Bélgica; e Amsterdã, na Holanda. A companhia, que também ampliará sua atuação no interior do Brasil, confirma que os novos voos internacionais partirão sempre de Guarulhos e terão três frequências semanais.

A estreia da rota São Paulo–Amsterdã, prevista para abril de 2026, possibilita aos turistas brasileiros a oportunidade de chegar diretamente a uma das cidades mais visitadas da Europa, conhecida por seus canais e museus renomados, além do charme das ruas estreitas percorridas por bicicletas. Já em junho será a vez de Bruxelas, capital política da União Europeia, com seus cafés históricos e atrações imperdíveis.

Em setembro, a LATAM ampliou sua presença na África ao inaugurar voos para Cidade do Cabo, destino marcado pelas praias econômicas e uma intensa vivência pela cultura da região. Lembrando que a LATAM é a única companhia que oferece voo direto entre Rio Branco e o Aeroporto de Guarulhos. Confira aqui o valor das passagens aéreas.

Voos para 4 destinos nacionais em 2026

A expansão também reforça o compromisso da companhia em fortalecer sua malha doméstica. Com a inclusão de Uberaba, Juiz de Fora, Caldas Novas e Campina Grande, a LATAM chegará a 63 aeroportos atendidos no Brasil. As novas operações devem melhorar a conectividade entre capitais e o restante do país, permitindo que mais passageiros acessem rapidamente o centro de distribuição de voos para o exterior em Guarulhos. As operações ampliam para 28 o número de destinos internacionais atendidos de forma direta a partir do Brasil, consolidando a liderança da companhia no setor.

Com esse movimento, a empresa reforça seu papel como principal elo brasileiro com destinos intercontinentais, conectando o país a novas rotas que equilibram turismo, negócios e oportunidades culturais. A entrada de Bélgica, Holanda e África do Sul no mapa da companhia abre caminhos inéditos para brasileiros em busca de experiências variadas, da Europa política aos cenários naturais africanos , enquanto amplia as possibilidades de quem embarca a partir do interior do Brasil.

