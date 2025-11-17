Tudo Viagem
LATAM amplia mapa global e conecta Guarulhos a três destinos inéditos na Europa e na África
A LATAM vai inaugurar, em 2026, uma das maiores expansões de sua história, marcada por novas rotas internacionais que colocam o Brasil ainda mais próximo de três grandes destinos globais: Cidade do Cabo, na África do Sul; Bruxelas, na Bélgica; e Amsterdã, na Holanda. A companhia, que também ampliará sua atuação no interior do Brasil, confirma que os novos voos internacionais partirão sempre de Guarulhos e terão três frequências semanais.
A estreia da rota São Paulo–Amsterdã, prevista para abril de 2026, possibilita aos turistas brasileiros a oportunidade de chegar diretamente a uma das cidades mais visitadas da Europa, conhecida por seus canais e museus renomados, além do charme das ruas estreitas percorridas por bicicletas. Já em junho será a vez de Bruxelas, capital política da União Europeia, com seus cafés históricos e atrações imperdíveis.
Em setembro, a LATAM ampliou sua presença na África ao inaugurar voos para Cidade do Cabo, destino marcado pelas praias econômicas e uma intensa vivência pela cultura da região. Lembrando que a LATAM é a única companhia que oferece voo direto entre Rio Branco e o Aeroporto de Guarulhos. Confira aqui o valor das passagens aéreas.
Voos para 4 destinos nacionais em 2026
A expansão também reforça o compromisso da companhia em fortalecer sua malha doméstica. Com a inclusão de Uberaba, Juiz de Fora, Caldas Novas e Campina Grande, a LATAM chegará a 63 aeroportos atendidos no Brasil. As novas operações devem melhorar a conectividade entre capitais e o restante do país, permitindo que mais passageiros acessem rapidamente o centro de distribuição de voos para o exterior em Guarulhos. As operações ampliam para 28 o número de destinos internacionais atendidos de forma direta a partir do Brasil, consolidando a liderança da companhia no setor.
Com esse movimento, a empresa reforça seu papel como principal elo brasileiro com destinos intercontinentais, conectando o país a novas rotas que equilibram turismo, negócios e oportunidades culturais. A entrada de Bélgica, Holanda e África do Sul no mapa da companhia abre caminhos inéditos para brasileiros em busca de experiências variadas, da Europa política aos cenários naturais africanos , enquanto amplia as possibilidades de quem embarca a partir do interior do Brasil.
Voos de Rio Branco por apenas R$ 342 na Black Friday 2025
A Black Friday 2025 promete ser a melhor dos últimos anos para os consumidores do Acre. A promoção acontece no dia 28 de novembro, mas até essa data chegar as companhias aéreas e agências de viagens prometem lançar ofertas especiais. Nesta semana tem voo direto da Gol de Rio Branco para Manaus por apenas R$ 342, valor com as taxas de embarques inclusas. (Confira detalhes na imagem abaixo)
Outro destaque da Gol é de Rio Branco para Cruzeiro do Sul com passagem aérea pelo valor de R$ 742. Acesse aqui essa promoção. Quem está em Cruzeiro do Sul poderá viajar em voo direto para a capital acreana pagando R$ 475. Na promoção da Azul vale destacar a oferta de passagem aérea de Rio Branco para Belo Horizonte (Confins) por R$ 945. A Azul oferece voo direto entre as duas cidades.
Na promoção da LATAM vale destacar os voos diretos de Rio Branco para São Paulo (Guarulhos) pelo valor de R$ 765. Pela mesma companhia tem voo sem escalas da capital acreana para Brasília por R$ 748. As passagens aéreas são de voos apenas de ida (um trecho). As promoções são viagens de dezembro a abril de 2026.
As agência de viagens também entraram no clima da Black Friday 2025. Os pacotes de viagens estão sendo vendidos com descontos especiais com opção de parcelamento em 10 vezes sem juros. tem promoção para quem for embarcar em Rio Branco ou Cruzeiro do Sul. Faça aqui a sua cotação.
Passagem aérea de Rio Branco para Manaus por R$ 342 (só ida)
Passagem aérea de Rio Branco para Cruzeiro do Sul por R$ 472 (só ida)
Passagem aérea de Cruzeiro do Sul para Rio Branco por R$ 475 (só ida)
Passagem aérea de Rio Branco para Brasília por R$ 748 (só ida)
Passagem aérea de Rio Branco para o Rio de Janeiro por R$ 665 (só ida)
Passagem aérea de Rio Branco para Guarulhos por R$ 765 (só ida)
Passagem aérea de Rio Branco para Salvador por R$ 902 (só ida)
Passagem aérea de Rio Branco para Belo Horizonte por R$ 945 (só ida)
Passagem aérea de Rio Branco para Fortaleza por R$ 1.195 (só ida)
Passagem aérea de Rio Branco para 5 cidades por menos de R$ 730
As companhias aéreas incluíram os voos do Acre na primeira promoção de novembro da Black Friday 2025. A equipe do Tudo Viagem selecionou voos de Rio Branco para para 5 cidades por menos de R$ 730, Os menores valores estão disponíveis promoção da Gol. Por exemplo, tem voo direto da capital acreana para Manaus por apenas R$ 330. (Confira detalhes na imagem abaixo).
Outro destaque da Gol é de Rio Branco para a cidade de Cruzeiro do Sul: passagem aérea por R$ 438. Até para Brasília tem promoção para você viajar em voo direto da Gol. A companhia está vendendo passagem aérea para a capital federal por apenas R$ 571. Encontre aqui essa promoção.
A LATAM também lançou promoção na Black Friday 2025. A companhia tem voo direto de Rio Branco para São Paulo (Guarulhos) pelo valor de R$ 723. Na promoção da Azul tem passagem aérea da capital acreana para o Rio de Janeiro: apenas R$ 635. Essa promoção é com troca de aeronave em Belo Horizonte.
As passagens aéreas são de voos apenas de ida (um trecho). As ofertas são viagens de novembro a março de 2026. As agência de viagens também entraram no clima da Black Friday 2025. Os pacotes de viagens estão sendo vendidos com descontos especiais com opção de parcelamento em 10 vezes sem juros. Faça aqui a sua cotação.
Passagem aérea de Rio Branco para Manaus por R$ 330 (só ida)
Passagem aérea de Rio Branco para Cruzeiro do Sul por R$ 438 (só ida)
Passagem aérea de Rio Branco para Brasília por R$ 571 (só ida)
Passagem aérea de Rio Branco para o Rio de Janeiro por R$ 635 (só ida)
Passagem aérea de Rio Branco para Guarulhos por R$ 723 (só ida)
Passagem aérea de Rio Branco para Salvador por R$ 984 (só ida)
Passagem aérea de Rio Branco para Fortaleza por R$ 941 (só ida)
Passagem aérea de Rio Branco para Belo Horizonte por R$ 1.017 (só ida)
Garanta passagens aéreas de Rio Branco por R$ 736, ida e volta
As companhias incluíram os voos do Acre no feirão de passagens aéreas deste final de semana. O menor valor está disponível na promoção da Gol com voos diretos da capital acreana para Cruzeiro do Sul por apenas R$ 736 (ida e volta). Acesse aqui essa promoção.
Quem está em Cruzeiro do Sul poderá viajar para Rio Branco pagando pelas passagens aéreas o valor de R$ 812. Outro destaque da Gol é da capital acreana para Manaus: passagens aéreas por R$ 834. (Confira detalhes na imagem abaixo). A Gol oferece voos sem escalas entre as duas cidades capitais às terças e quintas-feiras.
Promoção para Belo Horizonte
Na promoção da Azul tem voo direto de Rio Branco para Belo Horizonte (Confins) por R$ 1.181 (ida e volta). Confira no final deste post mais promoções. Neste final de semana as agências de turismo estão vendendo pacotes de vagens com descontos especiais e com a opção de parcelamento em 10 vezes sem juros.
As promoções são para viagens ainda neste ano. Todas as passagens estão com as taxas de embarques inclusas. As ofertas valem para compras até às 8 horas de segunda-feira (20/10).
