Lando Norris é campeão mundial de Fórmula 1

A prova discursiva do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) será realizada hoje (7) em 228 cidades de todos os estados e do Distrito Federal. A lista com os municípios onde a prova será aplicada pode ser conferida aqui. Os portões serão fechados às 12h30 (horário de Brasília), meia hora antes do início.

Atenção para os candidatos do Acre, Tabatinga (AM) e região do Alto Solimões (AM), onde o fechamento ocorrerá as 10h30 (horário local). No Amazonas (Manaus), Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Roraima os portões fecham as 11h30 (horário local).

Para cargos de nível superior, a prova discursiva será realizada das 13h às 16h. Já os candidatos a cargos de nível intermediário farão as provas no mesmo dia, em horário reduzido: das 13h às 15h.

Documentos

Todas as pessoas convocadas devem acessar o cartão de confirmação, disponível na página do CPNU da FGV , para verificar endereço, sala, horário e cidade de aplicação.

É obrigatória a apresentação de documento de identificação oficial com foto, original e dentro do prazo de validade; do cartão de confirmação (impresso ou digital). Sem documento válido, não haverá acesso ao local de prova.

A recomendação do MGI é conferir o local com antecedência e planejar o deslocamento considerando trânsito, obras, transporte público e condições climáticas.

Entre os itens permitidos estão: água em garrafa transparente, sem rótulo; lanches leves, em embalagens transparentes e silenciosas e caneta esferográfica azul ou preta (transparente).

São proibidos: celulares, fones, relógios, smartwatches e quaisquer aparelhos eletrônicos; papéis soltos, anotações, livros ou materiais de consulta; acessórios de cabeça (bonés, chapéus ou gorros), exceto por razões religiosas.

Todos os objetos pessoais deverão ser acondicionados conforme orientação da equipe de sala.

Prova

Para cargos de nível superior, a prova será formada por duas questões, valendo 22,5 pontos cada, totalizando 45 pontos.

Para nível intermediário, a avaliação será composta por uma redação dissertativo-argumentativa, com valor total de 30 pontos.

A prova deve ser escrita à mão, com caneta esferográfica azul ou preta, e somente o texto transcrito na folha definitiva será considerado para correção.

Em ambos os casos, a banca exige clareza, objetividade e domínio da norma culta, incluindo ortografia, coesão, coerência e estrutura textual.

Os textos deverão ter até 30 linhas e serão avaliados a partir dos conhecimentos específicos, que equivalem 50% da nota total para nível superior e o domínio da Língua Portuguesa, que equivale aos demais 50% da nota para nível superior.

Para o nível intermediário, o domínio da Língua Portuguesa será responsável por 100% da nota total, se concentrando na qualidade da escrita e na capacidade de argumentação.

A permanência mínima na sala é de 1 hora após o início da prova. O caderno de questões só poderá ser levado nos últimos 60 minutos de aplicação.

Candidatos

Segundo o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), 42.499 pessoas foram aprovadas e classificadas na primeira fase do certame, que consistiu na prova objetiva.

Ainda de acordo com a pasta, no total, 290 locais de prova foram organizados em todo o país. A operação de logística mobiliza mais de 22 mil pessoas em todo o território nacional, sendo 11 mil apenas das forças de segurança.

O Distrito Federal permanece como o estado com o maior número de pessoas classificadas (8.214). Na sequência, vem o Rio de Janeiro (6.616), depois São Paulo (4.014), Minas Gerais (3.578) e Bahia (3.294), que juntos concentram mais de 60% do total nacional.

O Espírito Santo reúne 604 pessoas classificadas, enquanto no Sul do país os números também revelam forte presença: Rio Grande do Sul (1.007), Paraná (973) e Santa Catarina (675).

No Nordeste, a distribuição é mais equilibrada, com destaque para Pernambuco (2.195), Ceará (1.545), Paraíba (926), Rio Grande do Norte (1.019), Maranhão (935), Piauí (800), Sergipe (625) e Alagoas (496), além da Bahia, que lidera o bloco nordestino.

No Centro-Oeste, Goiás contabiliza 1.299 pessoas classificadas, seguido por Mato Grosso (382) e Mato Grosso do Sul (332), além do Distrito Federal, que lidera o ranking nacional.

A região Norte também registra participação consistente e alinhada ao perfil demográfico dos estados: Pará reúne 1.332 pessoas classificadas, Amazonas 516, Rondônia 301, Roraima 211, Amapá 187 e Acre 121.

Com mais de 760 mil pessoas inscritas, a segunda edição do CPNU oferta 3.652 vagas para 32 órgãos.

