Cotidiano
Lancha naufraga no trajeto entre Cruzeiro do Sul e Marechal Thaumaturgo, no Acre
Acidente ocorreu na manhã desta terça-feira (28); número de passageiros e possíveis vítimas ainda não foi confirmado pelas autoridades
Uma lancha que fazia o trajeto entre os municípios de Cruzeiro do Sul e Marechal Thaumaturgo, no interior do Acre, naufragou na manhã desta terça-feira (28). Até o momento, não há informações oficiais sobre o número de passageiros que estavam a bordo da embarcação nem sobre possíveis vítimas.
As circunstâncias do acidente ainda estão sendo apuradas pelas autoridades locais. Equipes de resgate devem ser acionadas para o local para prestar os primeiros socorros e iniciar as operações de busca, caso necessário.
Autoridades competentes – incluindo a Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros – devem divulgar novas informações sobre o naufrágio assim que os detalhes forem confirmados. A região do Vale do Juruá, onde ocorreu o acidente, é conhecida por ter transporte fluvial como uma das principais vias de deslocamento entre municípios.
Comentários
Cotidiano
Mortalidade infantil e fetal cresce 4,7% no Acre em 2025, com 112 mortes evitáveis registradas
Rio Branco concentra maior parte dos casos, mas interior preocupa com aumento em municípios como Feijó; deficiências no pré-natal e estrutura hospitalar são fatores críticos
O número de óbitos de recém-nascidos e fetos por causas evitáveis voltou a subir no Acre em 2025. Entre janeiro e agosto, foram contabilizadas 112 mortes que poderiam ter sido prevenidas com adequada assistência médica, representando um aumento de 4,7% em relação ao mesmo período de 2024, quando foram registrados 107 episódios. Os dados são do Painel de Monitoramento da Mortalidade Infantil e Fetal do Ministério da Saúde.
O estudo revela que a maioria das mortes ocorreu nos primeiros dias de vida, destacando a importância crítica da assistência à gestante e do atendimento neonatal adequado. Deficiências no acompanhamento pré-natal, na estrutura hospitalar e no suporte ao parto estão entre os principais fatores que contribuem para essas mortes evitáveis.
A situação é particularmente delicada nas cidades do interior, onde o acesso aos serviços médicos especializados é mais limitado. Os dados reforçam a necessidade de políticas públicas específicas para reduzir a mortalidade infantil e fetal no estado, especialmente no interior acreano onde as condições de atendimento são mais precárias.
O panorama da mortalidade infantil e fetal no Acre em 2025 revela que Rio Branco lidera com óbitos registrados entre janeiro e agosto, seguida por Cruzeiro do Sul e Feijó. Os dados do Ministério da Saúde mostram que oito municípios não registraram nenhuma morte no período: Rodrigues Alves, Plácido de Castro, Porto Acre, Senador Guiomard, Acrelândia, Epitaciolândia, Bujari e Capixaba.
Distribuição por município (jan-ago/2025):
Rio Branco: 73 óbitos
Cruzeiro do Sul: 16
Feijó: 7
Tarauacá, Manoel Urbano, Sena Madureira, Porto Walter: 2 cada
Assis Brasil, Brasiléia, Xapuri, Jordão, Santa Rosa do Purus, Mâncio Lima, Marechal Thaumaturgo: 1 cada
Embora os números de 2025 (112 mortes) superem os de 2024 (107) no mesmo período, permanecem abaixo de 2023, quando o estado registrou 124 óbitos evitáveis. A tendência exige, segundo técnicos da saúde, reforço nas políticas públicas voltadas à proteção materno-infantil, com foco na prevenção e ampliação da cobertura de serviços essenciais.
A plataforma do Ministério da Saúde permite o acompanhamento mensal por município, faixa etária e tipo de causa, servindo como ferramenta crucial para gestores e profissionais de saúde no enfrentamento da mortalidade infantil e fetal no estado.
Comentários
Cotidiano
Acre tem 71 pacientes na fila por transplantes de rim e fígado, aponta Ministério da Saúde
Estado mantém 31 pessoas aguardando doação de rim e 40 por fígado, além de 202 na espera por córneas; Acre é único da região Norte a realizar transplantes hepáticos
Dados atualizados do Ministério da Saúde divulgados na segunda-feira (27) revelam que 71 pacientes no Acre aguardam na fila por transplantes de rim e fígado. Do total, 31 esperam por um rim e 40 por um fígado, números que integram o levantamento nacional que mostra mais de 47 mil brasileiros na espera por algum tipo de transplante.
Situação dos transplantes no Acre:
Fila atual: 71 pacientes (31 rins + 40 fígados)
Córneas: 202 pessoas aguardando doação
Transplantes em 2025: 22 renais, 13 hepáticos e 9 de córnea
Previsão para 2025: superar 50 procedimentos
De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), o sistema público estadual realiza atualmente quatro modalidades de transplantes pelo SUS: rim, fígado, córnea e tecido ósseo. Desde a implantação do Programa Estadual de Transplantes em 2006, o Acre já registrou 557 cirurgias – 107 de rim, 108 de fígado, 340 de córnea e duas musculoesqueléticas.
O Acre consolida-se como referência regional em transplantes, sendo o único estado da região Norte a realizar procedimentos hepáticos. As intervenções são realizadas na Fundação Hospitalar do Acre (Fundhacre), sob coordenação direta da Sesacre, fortalecendo o estado como polo em procedimentos de alta complexidade na Amazônia Ocidental.
Comentários
Cotidiano
Estudante de 12 anos do Acre vai representar o estado em campeonato mundial de jiu-jítsu em São Paulo
Yago Dumond Abreu, de Cruzeiro do Sul, busca apoio financeiro para custear viagem após conquistar seis medalhas de ouro em competições preparatórias
O estudante Yago Dumond Abreu, de 12 anos, irá representar o estado do Acre em um campeonato mundial de jiu-jítsu na cidade de São Paulo. Nos meses de preparação, o atleta de Cruzeiro do Sul participou de seis competições e conquistou a medalha de ouro em todas, demonstrando notável desempenho na modalidade.
A Escola Padre Marcelino Champagnat, onde Yago estuda, está apoiando a iniciativa em conjunto com a família. Nonato Silva, diretor da instituição, ressaltou a importância do apoio ao estudante:
“Ele representa não só a escola, mas todo o município e o estado, mostrando disciplina e dedicação tanto na educação quanto no esporte”.
Desafio financeiro para a viagem:
Saída prevista: 5 de novembro
Custos envolvidos: passagem, hospedagem e alimentação
Apelo da família: necessidade de apoio financeiro de comunidade, empresários e autoridades
O pai de Yago, Vanderlei Páscoa de Oliveira, explicou que os custos são elevados e a família não tem condições de arcar sozinhos com as despesas. Yago também fez um apelo direto: “Eu treino muito, me esforço, e quero trazer muitas vitórias. Por favor, me ajudem a realizar esse sonho”.
Como ajudar:
Contato: Vanderlei Páscoa de Oliveira – (68) 99207-3076 (PIX)
Apoio institucional: Direção da Escola Padre Marcelino Champagnat
O caso representa uma oportunidade de apoio ao esporte acreano e à formação de jovens talentos que se destacam nacionalmente.
Você precisa fazer login para comentar.