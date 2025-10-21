Lancha com 200 kg de maconha é apreendida após troca de tiros no Rio Guaporé, em Rondônia

Piloto da embarcação fugiu para a mata após atirar contra agentes da Polícia Civil e do Ibama durante patrulhamento fluvial na fronteira com a Bolívia

Uma lancha carregada com aproximadamente 200 kg de maconha foi apreendida durante o fim de semana em uma operação no Rio Guaporé, em São Francisco do Guaporé (RO), região de fronteira entre Brasil e Bolívia. A ação foi realizada por equipes da Polícia Civil de Rondônia e do Ibamadurante patrulhamento fluvial na área.

De acordo com os relatos policiais, os agentes avistaram uma lancha em alta velocidade conduzida por um homem em atitude suspeita. Ao tentarem uma abordagem, o piloto revestiu e atirou contra os policiais, que revidaram. Apesar da troca de tiros, o condutor conseguiu escapar adentrando a mata fechada às margens do rio.

A embarcação foi abandonada no local e, durante a revista, os policiais encontraram diversos tabletes de maconha, totalizando cerca de 200 kg da droga. Todo o material foi apreendido e encaminhado à 1ª Delegacia da Polícia Civil de São Francisco do Guaporé. O caso está sendo investigado como tráfico interestadual de drogas e tentativa de homicídio contra os agentes.