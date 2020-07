As autoridades locais do pequeno município de Assis Brasil, distante cerca de 330km da capital do Acre e localizado na tríplice fronteira acreana, estão tentando localizar suspeitos que praticaram arrombamentos em dois estabelecimentos da cidade.

O crime que pode ter acontecido durante a madrugada, rendeu aos bandidos cerca de R$ 10 mil reais. Ainda não se sabe ainda qual dos dois foi o primeiro a ser invadido e a audácia dos meliantes não se preocuparam com as polícias, já que estava a poucos metros do Quartel Militar e da delegacia de Polícia.

Segundo foi apurado até o momento, os meliantes quebraram os vidros de janelas e portas para entrar nos estabelecimentos. Do posto da Caixa que fica dentro de um mercado, teriam levado cerca de R$ 8 mil reais. Do comercio localizado logo próximo na mesma rua, cerca R$ 1.500 reais.

O novo delegado Judson de Barros, de imediato acionou sua equipe de investigadores, que trabalharam em conjunto com policias militares da cidade, onde conseguiram identificar e deter um dos suspeitos em poucas horas depois, M.S.S. de 18 anos que estava com parte do dinheiro roubado.

As investigações estão em aberto na tentativa de localizar o segundo suspeito, que ainda se encontra foragido com a outra parte do dinheiro. O jovem detido se encontra à disposição do judiciário local par aos procedimentos pertinente ao caso.

