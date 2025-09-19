Lábrea e Boca do Acre concentram maior rebanho bovino do Amazonas, aponta IBGE

O Amazonas registrou, em 2024, um total de 2,6 milhões de bovinos, segundo a Pesquisa Pecuária Municipal (PPM 2024), divulgada pelo IBGE. O número representa 1,09% do rebanho nacional, estimado em 238,2 milhões de cabeças, e marca a primeira vez em 51 anos que o estado ultrapassa a marca de 2,5 milhões.

Na Região Norte, o rebanho bovino cresceu 2,4%, chegando a 64,5 milhões de animais, o equivalente a 27,1% do total do país.

No Amazonas, os municípios com maior número de bovinos são Lábrea (693.964 cabeças), Boca do Acre (488.474) e Apuí (306.409).

Os dados foram coletados pela Rede de Coleta do IBGE, a partir de informações de produtores, técnicos, órgãos públicos e privados ligados à pecuária.

