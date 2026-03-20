Laboratório de Toxicologia da Polícia Civil do Acre alcança desempenho máximo em ensaio nacional do Inmetro

O Laboratório de Toxicologia do Instituto de Análises Forenses (IAF), vinculado ao Departamento de Polícia Técnico-Científica da Polícia Civil do Acre (PCAC), participou da 5ª Rodada do Ensaio de Proficiência em Alcoolemia, promovido pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro). A iniciativa integra o Programa de Ensaios de Proficiência e reúne laboratórios especializados de todo o país para avaliar a qualidade e a confiabilidade de análises laboratoriais.

Nesta edição, o ensaio contou com a participação de 22 laboratórios, que realizaram medições em amostras de sangue e soluções de etanol em água. Os resultados foram avaliados com base em critérios técnicos rigorosos, incluindo a metodologia empregada, o desempenho analítico e a comparabilidade entre os participantes.

A alcoolemia, exame que determina a concentração de etanol no sangue, possui grande relevância no âmbito da toxicologia forense. O procedimento é fundamental para subsidiar decisões do Poder Judiciário, especialmente em casos relacionados à condução de veículos sob efeito de álcool e outras situações que exigem comprovação técnico-científica.

O Laboratório de Toxicologia da PCAC obteve desempenho máximo dentro dos critérios estabelecidos, evidenciando a excelência das metodologias adotadas e a confiabilidade dos resultados produzidos pela equipe técnica. As análises foram conduzidas pelo perito criminal especialista em Toxicologia, Giulliano Scarante Cezarotto.

A participação em ensaios de proficiência é considerada essencial para a avaliação da competência técnica de laboratórios, além de ser um dos requisitos da norma ABNT NBR ISO/IEC 17025, que estabelece padrões internacionais de qualidade para laboratórios de ensaio.

O diretor do Departamento de Polícia Técnico-Científica, Mário Sandro Martins, destacou a importância do resultado alcançado. “O desempenho máximo obtido pelo nosso Laboratório de Toxicologia reforça o compromisso da Polícia Civil do Acre com a excelência técnica e a produção de provas periciais confiáveis. Esse resultado demonstra que estamos alinhados aos mais rigorosos padrões nacionais e internacionais, garantindo suporte qualificado às investigações e ao Poder Judiciário. É um reconhecimento do trabalho sério e da competência dos nossos peritos”, enfatizou.

Fonte: Conteúdo republicado de POLÍCIA CIVIL - GERAL

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