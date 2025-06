Klemer lança KlemerVerso, projeto multiplataforma que mistura humor, memória e linguagem digital

Com mais de quatro décadas dedicadas à comunicação, o jornalista, escritor e humorista acreano Antônio Klemer estreou oficialmente o KlemerVerso, projeto de criação e distribuição de conteúdos digitais em formatos variados. A produção é assinada pela Wave Produções e pela Cidade Publicidade, do Grupo WL, com distribuição nas principais plataformas digitais.

O anúncio do projeto foi feito em um vídeo publicado nas redes sociais, no qual Klemer mistura ironia, improviso e referências ao cotidiano acreano. “Você não sabe bem o que vai encontrar aqui. E eu também não”, diz ele logo no início, numa espécie de manifesto audiovisual. “Tem dia que é zoeira. Tem dia que é análise. Tem dia que é o caos total… A cada clique, um universo. Bem-vindo ao KlemerVerso”, conclui, convidando o público a seguir os canais, comentar e compartilhar os conteúdos.

O KlemerVerso reúne diferentes quadros distribuídos por diferentes estilos e conteúdos, potencializando toda a criatividade e histórico de Klemer no centário atual das redes sociais. “O KlemerVerso alia criatividade, humor e identidade regional com potencial comercial. Klemer dá o tom certo para esse diálogo com novos públicos e com o mundo digital. O Grupo Lucena já prepara outros projetos que reforçam esse posicionamento multiplataforma”, declara Wagner Lucena, publicitário e CEO do Grupo WL.

Trajetória

Aos 63 anos, Klemer tem uma longa trajetória na televisão, na imprensa e no teatro. Iniciou a carreira ainda jovem, na TV Acre, passou por emissoras locais e nacionais e tornou-se conhecido por suas participações no Programa do Jô, no Show do Tom, e por parcerias com humoristas como Chico Anysio, Tom Cavalcante e Tiririca.

Ficou conhecido nacionalmente pela criação do “Dicionário do Acreanês”, obra que reúne expressões populares do vocabulário regional. A publicação teve apresentações assinadas por artistas como Falcão e Tom Cavalcante. Klemer também levou o projeto para os palcos com espetáculos como Manual de sobrevivência na terra onde o cupuaçu abunda, com circulação em Rio Branco e outras cidades.

Em sua trajetória, sempre explorou o cruzamento entre linguagem popular, memória oral e crítica social.

Acompanhe

Os conteúdos do KlemerVerso estão disponíveis nas seguintes plataformas:

https://www.youtube.com/@klemerverso



https://x.com/klemerverso

https://www.facebook.com/klemerverso

https://www.instagram.com/klemerverso/

https://bsky.app/profile/klemerverso.bsky.social

https://www.twitch.tv/klemerverso

https://www.threads.com/@klemerverso

