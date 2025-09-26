Kinho Brito espera definição do TJD para confirmar titulares do Atlético

A diretoria do Atlético entrou com mandado de segurança no Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) da Federação de Futebol do Acre (FFAC) para tentar a liberação do goleiro Rikelmo e do zagueiro Franklin, expulsos após a primeira partida contra o Santa Cruz pela semifinais do Campeonato Estadual da 2ª Divisão.

“Estamos esperando uma definição do TJD para saber se os dois atletas serão liberados. O árbitro do jogo (Josué França) expulsou os dois jogadores após a partida por imagens”, comentou Kinho Brito.

Denílson e Luiz Gustavo

O goleiro Denílson e o zagueiro Luiz Gustavo são as opções para as vagas de Rikelmo e Franklin. Contudo, Kinho Brito espera contar com os titulares.

Bolas paradas

O elenco do Atlético fecha a preparação visando o segundo jogo das semifinais nesta sexta, 26, no Frotão, com um treino de bolas paradas. O duelo contra o Santa Cruz será neste sábado, 27, a partir das 17 horas, na Arena da Floresta.

