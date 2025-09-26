Cotidiano
Kinho Brito espera definição do TJD para confirmar titulares do Atlético
A diretoria do Atlético entrou com mandado de segurança no Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) da Federação de Futebol do Acre (FFAC) para tentar a liberação do goleiro Rikelmo e do zagueiro Franklin, expulsos após a primeira partida contra o Santa Cruz pela semifinais do Campeonato Estadual da 2ª Divisão.
“Estamos esperando uma definição do TJD para saber se os dois atletas serão liberados. O árbitro do jogo (Josué França) expulsou os dois jogadores após a partida por imagens”, comentou Kinho Brito.
Denílson e Luiz Gustavo
O goleiro Denílson e o zagueiro Luiz Gustavo são as opções para as vagas de Rikelmo e Franklin. Contudo, Kinho Brito espera contar com os titulares.
Bolas paradas
O elenco do Atlético fecha a preparação visando o segundo jogo das semifinais nesta sexta, 26, no Frotão, com um treino de bolas paradas. O duelo contra o Santa Cruz será neste sábado, 27, a partir das 17 horas, na Arena da Floresta.
Comentários
Cotidiano
Santa Cruz goleia o Sena Madureira e mantém invencibilidade no Estadual
O Santa Cruz goleou o Sena Madureira por 6 a 0 nesta quinta, 25, no Florestinha, e manteve a invencibilidade na primeira fase do Campeonato Estadual Sub-17. São oito vitórias e a liderança do torneio com 24 pontos.
São Francisco x Andirá
A 8ª rodada da primeira fase será fechada nesta sexta, 26, a partir das 15 horas, no Florestinha, com a partida entre São Francisco e Andirá.
O São Francisco ocupa a 4ª colocação somando 13 pontos e o Andirá é o 9º com 4.
Comentários
Cotidiano
Xavier Maia e Santa Cruz conquistam vitórias no Campeonato Estadual
Xavier Maia e Santa Cruz conquistaram vitórias nesta quinta, 25, no CT do Cupuaçu, pela primeira fase do Campeonato Estadual Sub-15.
O Xavier Maia venceu os Meninos de Ouro por 3 a 2 e o Santa Cruz bateu o Estrelinha por 2 a 0.
O Santa Cruz assumiu a liderança isolada do grupo 3 com 6 pontos e o Xavier Maia conquistou a primeira vitória.
Duas partidas
Duas partidas movimentam o Estadual Sub-15 nesta sexta, 26, a partir das 14h30, no CT do Cupuaçu. Bangu e PSG disputam o primeiro jogo e no segundo confronto o Santinha enfrenta o Recriança.
Comentários
Cotidiano
São Francisco vence o Andirá e é finalista do Estadual da 2ª Divisão
O São Francisco venceu o Andirá por 2 a 0 nesta quinta, 25, na Arena da Floresta, e é finalista do Campeonato Estadual da 2ª Divisão. Titô e Catatau marcaram os gols da vitória Católica e o triunfo também garantiu o acesso para a 1ªDivisão em 2026
Resumo do jogo
No primeiro lance do jogo, Kikinha fez o passe e Titô chutou e a bola bateu na trave.
O São Francisco seguiu jogando melhor, mas o Andirá conseguiu equilibrar a partida e tentava criar lances em velocidade.
No fim da primeira etapa, o São Francisco saiu em contra-ataque. Jota tocou e Titô marcou. A auxiliar Roseane Amorim assinalou impedimento e o árbitro Jackson Rodrigues acabou anulando um gol legal. Titô não estava em posição de impedimento.
Os técnicos Erick Rodrigues, do São Francisco, e João Paulo Lourenço, do Andirá, realizaram mudanças para o segundo tempo.
Aos 34, Jota fez o lançamento. Leozinho se livrou da marcação e tocou para Titô, livre, fazer 1 a 0, São Francisco.
Aos 48, Catatau recebeu o passe e se livrou do goleiro Gonzalez para fechar o placar. Final São Francisco 2 x 0 Andirá
Segundo finalista
Santa Cruz e Atlético se enfrentam no sábado, 27, às 17 horas, na Arena da Floresta, para definir quem será o segundo finalista do Estadual. O Santa Cruz tem a vantagem do empate.
Você precisa fazer login para comentar.