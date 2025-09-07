Kinho Brito assume o comando do Atlético para reta final do Estadual

Kinho Brito vai assumir o comando do Atlético na reta final do Campeonato Estadual da 2ª Divisão. O treinador assume o comando do Galo na terça, 9, no Frotão.

“O Kinho tem um último compromisso com o Nacional, do Amazonas, na decisão do Estadual Sub-20 nesta segunda (8) e depois estará liberado para assumir o comando do Atlético. Nosso objetivo é colocar o Galo na primeira divisão em 2026”, disse o diretor de futebol do Atlético, Éden Barros.

Comanda na quinta

Classificado para semifinal do Estadual, o Atlético fecha a participação na primeira fase na quinta, 11, às 18 horas, na Arena da Floresta, contra o Plácido de Castro.

“O Kinho conhece o elenco, mas vai ser importante essa última partida contra o Plácido. Queremos chegar com o grupo ainda mais forte no momento decisivo”, afirmou Éden Barros.

