Cotidiano
Kinho Brito assume o comando do Atlético para reta final do Estadual
Kinho Brito vai assumir o comando do Atlético na reta final do Campeonato Estadual da 2ª Divisão. O treinador assume o comando do Galo na terça, 9, no Frotão.
“O Kinho tem um último compromisso com o Nacional, do Amazonas, na decisão do Estadual Sub-20 nesta segunda (8) e depois estará liberado para assumir o comando do Atlético. Nosso objetivo é colocar o Galo na primeira divisão em 2026”, disse o diretor de futebol do Atlético, Éden Barros.
Comanda na quinta
Classificado para semifinal do Estadual, o Atlético fecha a participação na primeira fase na quinta, 11, às 18 horas, na Arena da Floresta, contra o Plácido de Castro.
“O Kinho conhece o elenco, mas vai ser importante essa última partida contra o Plácido. Queremos chegar com o grupo ainda mais forte no momento decisivo”, afirmou Éden Barros.
Epitáciolândia EC balança as redes 20 vezes em rodada do Estadual de Futsal Série B 2025
Equipes masculina e feminina brilham em Rio Branco com goleadas expressivas
O Epitáciolândia Esporte Clube deu um verdadeiro show de ofensividade neste sábado (6), no Ginásio do Sesc/Bosque, em Rio Branco, pelo Campeonato Estadual de Futsal Série B da FAFS 2025. Somando as atuações do masculino e do feminino, o clube marcou impressionantes 20 gols em um único dia de competição.
No duelo masculino, o Epitáciolândia atropelou o Café com Leite, de Porto Acre, por 14 a 3, garantindo a classificação antecipada para a próxima fase. Já no feminino, a equipe manteve o ritmo avassalador e venceu o Bujari por 6 a 2, assumindo a liderança do grupo.
Resultados:
Masculino: Epitáciolândia EC 14 x 3 Porto Acre – CCL
Feminino: Epitáciolândia EC 6 x 2 Bujari
Com o saldo positivo, o Epitáciolândia mostra força e se consolida como destaque da Série B 2025, impressionando pela alta média de gols em quadra.
Imagens:
Campeonato da Imprensa Soçaite tem semifinais definidas
A primeira fase do Campeonato da Imprensa de Futebol Soçaite foi fechada neste domingo, 7, com três partidas, na AABB, e os duelos das semifinais estão definidos.
TV Gazeta e Secom empataram por 1 a 1 no primeiro jogo da rodada e na sequência os resultados foram: Prefeitura W x O Amazon Notícias e Rede Amazônica 13 x 0 AC24 Horas.
Semifinais no dia 14
As semifinais do Campeonato da Imprensa serão disputadas no domingo, 14, a partir das 8h30, na AABB. Rede Amazônica (1º) enfrenta a TV Gazeta (4º) e a Secom (2º) joga contra a Prefeitura (3º).
Adesg vence o Montenegro e fecha primeira fase do Estadual invicta
A Adesg venceu o Montenegro por 3 a 2 nesse sábado, 6, no ginásio do Sesc, e fechou a primeira fase do Campeonato Estadual da Série B com cinco vitórias e de maneira invicta.
Na outra partida do grupo B, o Capixaba bateu o Borussia por 5 a 3 e confirmou o segundo lugar.
No confronto da chave A, Epitaciolândia goleou o Café com Leite/Porto Acre por 14 x 3.
PSC e Amigos do Gerson
O PSC vencia os Amigos do Gerson por 3 a 1 quando a partida foi interrompida no segundo tempo. O goleiro Estéfeson foi expulso e o PSC não tinha um goleiro reserva e nem uma camisa para um atleta de linha atuar no gol.
Os Amigos do Gerson, no julgamento, devem ganhar os três pontos e isso pode mudar a classificação final do grupo A.
Não foi disputado
A partida entre Xapuri e Rio Branco estava programada, mas os dirigentes do interior alegaram não ter sido avisados e por isso a Federação Acreana de Futsal (Fafs) remarcou o confronto para terça, 9.
Classificação da Série B
Grupo A
1º Xapuri – 12 Pts
2º Epitaciolândia – 12 Pts
3º PSC – 6 Pts
4º Rio Branco – 6 Pts
5º Café com Leite/Porto Acre – 3 Pts
6º Amigos do Gerson – 3 Pt
Grupo B
1º Adesg – 15 Pts
2º Capixaba – 12 Pts
3º Montenegro – 7 Pts
4º Villa City – 3 Pts
5º Bujari – 3 Pts
6º Borussia Dortmund – 1 Pt
