Kadu Santos, fisiculturista e influencer gaúcho, morre aos 31

Ricardo Nolasco dos Santos, fisiculturista, treinador e influencer, morreu aos 31 anos no Rio Grande do Sul. A notícia da morte foi divulgada pela família, mas a causa da morte ainda não.

Com mais de 12 mil seguidores, Kadu Santos era conhecido das redes por compartilhar seus treinos, competições e dicas para dietas. Ele foi bicampeão do Muscle Contest e 11 vezes campeão de fisiculturismo, além de prestar serviço de coach online.

Segundo a família, a morte ocorreu na segunda-feira (20).

O pai, Amauri Santos, compartilhou em seu perfil: “O Dia mais triste da Minha Vida. Meu filho Amado”. Na publicação, informou que o velório aconteceu nesta terça-feira (21), em Nova Hamburgo (RS).

A noiva de Kadu, Sabrina Wollmann, republicou o mesmo comunicado. Sabrina é personal trainer, e o acompanhava em todas as competições

Ricardo fazia parte da equipe do Team Deusa Hera, assessoria especializada em bodybuilding e suplementação. A associação também divulgou uma nota de pesar.

Fonte: CNN

Relacionado

Comentários