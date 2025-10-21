Brasil
Kadu Santos, fisiculturista e influencer gaúcho, morre aos 31
Ricardo Nolasco dos Santos, fisiculturista, treinador e influencer, morreu aos 31 anos no Rio Grande do Sul. A notícia da morte foi divulgada pela família, mas a causa da morte ainda não.
Com mais de 12 mil seguidores, Kadu Santos era conhecido das redes por compartilhar seus treinos, competições e dicas para dietas. Ele foi bicampeão do Muscle Contest e 11 vezes campeão de fisiculturismo, além de prestar serviço de coach online.
Segundo a família, a morte ocorreu na segunda-feira (20).
O pai, Amauri Santos, compartilhou em seu perfil: “O Dia mais triste da Minha Vida. Meu filho Amado”. Na publicação, informou que o velório aconteceu nesta terça-feira (21), em Nova Hamburgo (RS).
A noiva de Kadu, Sabrina Wollmann, republicou o mesmo comunicado. Sabrina é personal trainer, e o acompanhava em todas as competições
Ricardo fazia parte da equipe do Team Deusa Hera, assessoria especializada em bodybuilding e suplementação. A associação também divulgou uma nota de pesar.
Fonte: CNN
Anvisa restringe venda de azeite, sal do himalaia e chá; confira
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta segunda-feira (20), a apreensão do azeite extra virgem Ouro Negro, proibindo a comercialização, distribuição, fabricação, importação, divulgação e o consumo do produto.
O azeite foi denunciado por ter origem desconhecida e desclassificado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa). O rótulo indica importação pela Intralogística Distribuidora Concept Ltda., cujo Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) está suspenso na Receita Federal.
Em outra medida, a Anvisa suspendeu 13 lotes do sal do himalaia moído 500g, da marca Kinino, com validade até março de 2027. A determinação segue recolhimento voluntário da própria fabricante, H.L. do Brasil Indústria e Comércio, após análises do Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo, apontarem teor de iodo abaixo do permitido.
A iodação do sal é uma medida de saúde pública obrigatória no Brasil para prevenir distúrbios por deficiência de iodo, como tireoide e complicações no desenvolvimento fetal.
Outro item que sofreu ação de fiscalização da Anvisa e deve ser retirado de circulação é o chá do milagre (Pó do Milagre ou Pozinho do Milagre). A proibição ocorreu porque a composição e a classificação do produto são desconhecidas.
Outra irregularidade constatada pela Anvisa foi a divulgação do chá nas redes sociais Facebook e Instagram, indicando o produto com finalidade medicinal, associando o uso a benefícios terapêuticos, como emagrecimento, tratamento da ansiedade e da insônia, prevenção de câncer, estimulante sexual, entre outros. Esta prática não é permitida para alimentos e chás.
As empresas foram procuradas pela Agência Brasil, mas não se manifestaram até a publicação do texto.
Vídeo: Acidente fatal deixa 2 vítimas na BR-364 e um ferido em Rondônia
Colisão na rodovia que liga Presidente Médici a Ji-Paraná resultou em incêndio que destruiu ambos os veículos; sobrevivente foi hospitalizado
Um grave acidente entre um carro e uma moto na BR-364, na altura do trecho que liga os municípios de Presidente Médici a Ji-Paraná, em Rondônia, resultou em duas mortes e uma pessoa ferida nesta terça-feira (21). As identidades das vítimas ainda não foram divulgadas pelas autoridades.
Com o forte impacto da colisão, ambos os veículos pegaram fogo e foram completamente consumidos pelas chamas. Equipes de resgate prestaram atendimento ao sobrevivente, que foi transportado para um hospital da região. O Instituto de Criminalística esteve no local para realizar os procedimentos de perícia e apurar as causas do acidente.
Os veículos sinistrados ainda permaneciam no local horas após o ocorrido, pois estavam excessivamente quentes e não podiam ser removidos com segurança. De acordo com a Polícia Rodoviária, não há risco para o tráfego na rodovia, que continua fluindo normalmente pela pista liberada.
Veja vídeo com P1:
Lancha com 200 kg de maconha é apreendida após troca de tiros no Rio Guaporé, em Rondônia
Piloto da embarcação fugiu para a mata após atirar contra agentes da Polícia Civil e do Ibama durante patrulhamento fluvial na fronteira com a Bolívia
Uma lancha carregada com aproximadamente 200 kg de maconha foi apreendida durante o fim de semana em uma operação no Rio Guaporé, em São Francisco do Guaporé (RO), região de fronteira entre Brasil e Bolívia. A ação foi realizada por equipes da Polícia Civil de Rondônia e do Ibamadurante patrulhamento fluvial na área.
De acordo com os relatos policiais, os agentes avistaram uma lancha em alta velocidade conduzida por um homem em atitude suspeita. Ao tentarem uma abordagem, o piloto revestiu e atirou contra os policiais, que revidaram. Apesar da troca de tiros, o condutor conseguiu escapar adentrando a mata fechada às margens do rio.
A embarcação foi abandonada no local e, durante a revista, os policiais encontraram diversos tabletes de maconha, totalizando cerca de 200 kg da droga. Todo o material foi apreendido e encaminhado à 1ª Delegacia da Polícia Civil de São Francisco do Guaporé. O caso está sendo investigado como tráfico interestadual de drogas e tentativa de homicídio contra os agentes.
