Juventude vence Flamengo encerrando invencibilidade rubro-negra no Brasileirão

O Flamengo enfrentou o Juventude no Alfredo Jaconi nesta quarta-feira (26.06), e acabou sofrendo sua primeira derrota no Campeonato Brasileiro, com o placar de 2 a 1 a favor dos donos da casa. O Rubro-Negro, que vinha de uma sequência de nove jogos sem derrota, viu sua invencibilidade ser quebrada pelo time gaúcho.

A partida começou movimentada, com o Flamengo abrindo o placar aos 18 minutos do primeiro tempo com um gol de Pedro. No entanto, o Juventude não se intimidou e conseguiu empatar a partida aos 25 minutos, com Lucas Barbosa aproveitando uma falta cobrada na área.

No segundo tempo, o Juventude voltou mais determinado e conseguiu a virada aos 41 minutos, com um gol de Luis Mandaca após cobrança de escanteio. Mesmo com o Flamengo pressionando nos minutos finais, o Juventude segurou a vitória e garantiu os três pontos em casa.

Com o resultado, o Flamengo permanece com 24 pontos, ainda entre os líderes do campeonato, enquanto o Juventude chega aos 16 pontos, ocupando a 10ª colocação na tabela. Na próxima rodada, o Flamengo enfrenta o Cruzeiro no Maracanã, enquanto o Juventude viaja para encarar o Fortaleza no Castelão.

FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE 2 X 1 FLAMENGO

Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

Data: 26/06/2024

Horário: 20 horas

Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse (SP) e Rafael Trombeta (PR)

VAR: Charly Wendy Straub Deretti (FIFA-SC)

Cartões amarelos: Alan Ruschel e Lucas Freitas Juventude); Gerson (Flamengo)

GOLS: Lucas Barbosa, aos 25 minutos do primeiro tempo; Mandaca, aos 41min do segundo tempo (Juventude) / Pedro, aos 18 minutos do primeiro tempo

JUVENTUDE: Mateus Claus; João Lucas (Ewerthon), Danilo Boza, Lucas Freitas e Alan Ruschel; Caíque, Jadson (Luís Oyama) e Nenê (Jean Carlos); Lucas Barbosa, Erick Farias (Luís Mandaca) e Gabriel Taliari (Gilberto). Técnico: Roger Machado

FLAMENGO: Rossi; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Léo Ortiz (Evertton), Gerson (David Luiz), e Lorran (Allan); Luiz Araújo, Pedro (Carlinhos) e Victor Hugo (Gabriel). Técnico: Tite

Fonte: Esportes