Justiça torna réu idoso acusado de matar morador em situação de rua a golpes de barra de ferro

Crime ocorreu em setembro deste ano, enquanto a vítima dormia no 2º Distrito de Rio Branco; ação foi registrada por câmeras de segurança.

A Justiça do Acre aceitou a denúncia apresentada pelo Ministério Público e tornou réu o idoso João Batista da Silva, acusado de assassinar Marcelo da Silva Alencar, de 38 anos, morador em situação de rua. A decisão é do juiz Fábio Farias, da 1ª Vara do Tribunal do Júri.

Com o recebimento da denúncia, a defesa do réu terá dez dias para apresentar resposta à acusação.

De acordo com a denúncia, o crime ocorreu na noite de 7 de setembro deste ano, quando João Batista teria atacado a vítima com golpes de barra de ferro enquanto ela dormia sob a cobertura de uma empresa no 2º Distrito de Rio Branco.

A ação foi registrada por câmeras de monitoramento, o que ajudou a polícia a identificar o suspeito. Investigadores da Delegacia de Homicídios da Polícia Civil prenderam o idoso no dia 3 do mês passado.

Segundo as investigações, momentos antes do crime, o acusado teria discutido com a vítima.

João Batista, de 69 anos, já havia sido preso em flagrante em janeiro de 2024, após tentar matar um jovem que dormia em um banco no centro da cidade, utilizando um terçado. Na ocasião, ele chegou a ser preso, mas foi solto no dia seguinte durante audiência de custódia.

