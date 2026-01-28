Justiça pronuncia três pessoas a júri pela morte de jovem de 21 anos após abordagem policial em Cruzeiro do Sul

João Vitor foi morto em suposta retaliação por ter ajudado a imobilizar suspeito; vídeo de chamada foi usado como prova pela acusação

Três pessoas foram pronunciadas a júri popular pela morte de João Vitor da Silva Borges, de 21 anos, ocorrida em 8 de março de 2025 em Cruzeiro do Sul, no Acre. A decisão da 1ª Vara Criminal do município determinou que os acusados respondam por homicídio qualificado.

Segundo a investigação, o crime foi motivado por uma abordagem policial um mês antes, quando João Vitor ajudou a imobilizar um homem durante ação da PM no Centro da cidade. Imagens do episódio teriam causado revolta em uma facção criminosa, que teria ordenado sua execução. O jovem foi levado por uma amiga até o bairro Cohab, onde foi julgado via videochamada por integrantes da organização e morto.

O corpo foi encontrado três dias depois às margens do Rio Juruá. Os três réus seguem presos, e a decisão abre prazo para recursos do MP e das defesas. O caso expõe a atuação de facções no interior do estado e o uso de meios digitais para coordenar crimes.

Mãe Maria Verônica se prepara para o júri

A auxiliar de serviços gerais Maria Verônica Borges da Silva, mãe de João Vitor, disse que se prepara psicologicamente para participar do júri popular. Após quase um ano, Maria Verônica contou que pensa no filho diariamente e espera que os suspeitos sejam condenados.

“O julgamento é por causa da morte do meu filho. Eu quero participar para saber que tipo de tortura meu filho passou e o que levou a fazerem isso com ele”, disse emocionada.

O corpo do jovem foi localizado durante a Operação Oráculo, conduzida pela Polícia Militar com o objetivo de esclarecer o paradeiro da vítima. Devido ao avançado estado de decomposição, o corpo foi encaminhado diretamente do Instituto Médico Legal para o Cemitério Jardim da Paz, sem passar pelo necrotério.

Relacionado

Comentários