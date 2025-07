Justiça ouve testemunhas de acusação em processo sobre latrocínio de vigilante em escola de Rio Branco

Na noite desta terça-feira (2), o Centro Cultural de Brasiléia foi palco de uma emocionante celebração de alegria e reconhecimento. O lançamento do livro “A Jornada da Professora Dolores do Seringal à Sala de Aula”, escrito pela educadora aposentada Dolores da Paixão Vasconcelos Alexandrino. O evento integrou a programação oficial de comemoração dos 115 anos do município de Brasiléia, celebrado no dia 3 de julho.

Muito mais que o lançamento de uma obra literária, a noite foi uma homenagem à força, dedicação e legado de uma mulher que marcou gerações com seu amor pela educação. Nascida em um seringal, Dolores superou inúmeros obstáculos até se tornar uma das professoras mais queridas e respeitadas da região.

“Esse livro é um pedaço da minha alma, da minha caminhada aqui está nesse momento marcante da minha vida parte dos meus colegas que fazem parte da minha trajetória. Quero que minha história possa inspirar outras pessoas, meus ex queridos alunos, alunos e principalmente aqueles que sonham em ensinar e transformar vidas. “Educar é resistir, é amar, é acreditar que é possível transformar realidades. Esse livro é o meu presente para Brasiléia onde tanto aprendi e ensinei”, disse emocionada a autora, ao agradecer a presença de todos no lançamento.

Entre os presentes estavam o prefeito Carlinhos do Pelado, a presidente da Academia de Letras de Brasiléia, professora Gislene Salvatierra, além de vereadores, gestores, ex-colegas de trabalho, familiares, amigos e muitos ex-alunos, hoje profissionais formados, muitos dos quais atuando em Brasileia e até fora do estado.

A história da Professora Dolores é marcada pela entrega incansável à missão de ensinar. Aos 18 anos, iniciou sua carreira na Escola Barão do Rio Branco, lecionando para turmas multisseriadas. Ao longo das décadas, atuou como diretora de escolas, coordenadora de ensino, formadora de professores e referência na alfabetização de jovens e adultos inclusive em áreas rurais de difícil acesso.

Com humildade e coragem, assumiu responsabilidades em momentos críticos da educação local. “Nunca me neguei a ajudar, mesmo quando a situação era delicada. O que me movia sempre foi o compromisso com meus alunos e com a educação”, relembrou Dolores, aplaudida de pé por muitos dos que viveram essas histórias com ela.

A escolha do lançamento durante as comemorações de aniversário de Brasiléia não foi por acaso. Para a gestão municipal da Prefeitura de Brasileia, homenagear a Professora Dolores nesse momento histórico reforça a importância da memória, da cultura e da valorização daqueles que ajudaram a construir o município por meio da educação”. afirmou o prefeito.

“O legado da Professora Dolores está registrado não apenas neste livro, mas na vida de centenas de brasileenses que passaram por suas aulas. É uma história que merece ser conhecida, lida e lembrada”, afirmou o prefeito Carlinhos durante o evento.

A obra “A Jornada da Professora Dolores” é, segundo a autora, uma forma de compartilhar experiências que refletem a realidade de tantos outros professores espalhados pelo nosso município, estado e o país. Entre as mais de 180 páginas, está o retrato histórico de uma mulher que enfrentou desafios sociais, econômicos e geográficos sem jamais abandonar seus princípios.

A noite foi encerrada com uma sessão de autógrafos, onde a professora recebeu dezenas de convidados com abraços, sorrisos e dedicatórias personalizadas. Filas se formaram de ex-alunos, amigos e admiradores, todos ansiosos por um registro especial desse encontro com a educadora que fez e continua fazendo história em Brasiléia.

