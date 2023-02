Justiça nega pedido de prisão domiciliar para policial penal que matou vendedor de picolés 

A governadora em exercício, Mailza, recebeu nesta terça-feira, 14, no Palácio Rio Branco, na capital, a visita do cônsul japonês, Hiroaki Aizawa, membros da Associação Nipo-Brasileira do Acre (Anba) e secretários de Estado, para firmar parcerias entre o Acre e o Japão.

No encontro, foram apresentados projetos culturais e comerciais para o Acre e a comunidade nikkei, isto é, descendentes de japoneses nascidos fora do Japão. Apenas na América Latina, esse contingente é formado por mais de dois milhões de pessoas.

Aizawa apresentou o perfil econômico de sua nação e disse que o país tem muito interesse em fazer negócios com o Acre. “Queremos promover parcerias com o Brasil nas áreas de cultura, gastronomia, jogos e turismo. Existe um interesse muito grande de fazer investimentos no Acre ”, afirmou.

Em resposta, a chefe do Executivo em exercício garantiu o apoio do governo do Estado: “O Acre estará sempre de portas abertas para os consulados e a população japonesa”, frisou.

“Já tem sido um movimento do governador Gladson essa relação com o Japão e vamos buscar uma estratégia que facilite esses projetos, em parceria com as instituições de Estado, estreitando as relações com o país”, disse a governadora em exercício, que pontuou ainda outros benefícios.

“Podemos ter a expansão do turismo e, com isso, maior movimentação da economia local e muitos ganhos econômicos e culturais para a Amazônia. Temos muito potencial e queremos ampliar essa parceria”, acrescentou.

Na ocasião, o cônsul apresentou o programa da Agência de Cooperação Internacional do Japão (Jica), órgão responsável pela implementação da Assistência Oficial para o Desenvolvimento (ODA), que é um braço do Ministério das Relações Exteriores do Japão destinado a apoiar o crescimento e a estabilidade socioeconômica dos países em desenvolvimento.

Entre as iniciativas, está a parceria do Acre com a Comunidade Nikkei do Brasil e Programa de Envio de Voluntários para a comunidade nikkei, voltado a voluntários japoneses que desejam aplicar técnicas de experiência nikkeis nos países que aderem ao programa. As áreas de atuação são educação, saúde, esporte e cultura.

A Jica oferece capacitação técnica no Japão, por meio do programa de treinamento no país para brasileiros como bolsistas, nas áreas de gastronomia, agricultura, língua japonesa, pesquisas em medicina e odontologia. Mais de 11 mil brasileiros já receberam treinamento no país oriental. “A Jica de diversas formas apoia a formação de recursos humanos que se tornarão a ponte entre o Acre e o Japão”, disse o cônsul.

“O Japão é uma das grandes potências mundiais de desenvolvimento de novas tecnologias e nós precisamos estar em contato com essas novidades. Trazer essa parceria para o governo do Estado é de extrema importância para o turismo. A gente precisa estreitar relações com essas grandes potências mundiais. Isso só tem a fortalecer o potencial turístico do Acre”, pontuou Assurbanipal Barbary, secretário de Estado de Indústria, Ciência, Empreendedorismo e Turismo.

A apresentação de projetos culturais e comerciais entre o governo do Acre e a comunidade nikkei contou também com a presença do presidente da Associação Nipo-Brasileira do Acre, Eduardo Kawada; do representante da Secretaria de Educação, Tião Flores; dos presidentes da Fundação Elias Mansour (FEM), Minoru Kinpara; do Instituto de Desenvolvimento de Educação Profissional e Técnica (Ieptec) Dom Moacyr, Alírio Wanderley; e da Agência de Negócios do Acre (Anac), Waleska Bezerra.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Comentários