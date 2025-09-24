Geral
Justiça não libera da prisão pai que propôs parcelamento do débito da pensão alimentícia
A Constituição Federal, em seu artigo 5º, LXVII, admite prisão civil do devedor de alimentos
Um pai estava devendo a pensão da sua filha e por isso ele foi preso. A execução de alimentos foi determinada em 90 dias. No julgamento do recurso apresentado a 2ª Câmara Cível não houve a liberação do homem da prisão, apesar de ter sido proposto o parcelamento do débito.
A defesa alegou que o homem fez parte dos pagamentos e propôs o parcelamento do saldo remanescente, por isso pediu pela liberação. “Há a ocorrência de constrangimento ilegal pela restrição da de liberdade, por isso requerida a suspensão do decreto prisional e que a execução siga o rito da expropriação patrimonial ou, subsidiariamente, em regime aberto”, solicitou.
A relatora do processo, desembargadora Waldirene Cordeiro, assinalou que conforme a Súmula 309 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a prisão civil é legítima quando o débito abrange até três parcelas anteriores ao ajuizamento da execução e as que vencerem no curso do processo.
Portanto, em seu voto, a desembargadora afirmou que não há ilegalidade no decreto de prisão. “A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de que o pagamento parcial não elide a prisão civil”. Além disso, o regime aberto não é admitido neste tipo de caso.
O reconhecimento da dívida e a inércia do pai perante a necessidade da filha foram os requisitos legais. “O pagamento parcial do débito alimentar e a mera proposta de parcelamento não afastam a prisão civil prevista no artigo 528, §3º, do Código de Processo Civil, sendo legítima a opção do credor pelo rito da coação pessoal”.
A decisão foi mantida por unanimidade de votos. O documento está disponível na edição n.° 7.865 do Diário da Justiça (pág. 15), desta terça-feira, 23.
(Processo n.° 1001773-88.2025.8.01.0000)
Comentários
Geral
Polícia Civil cumpre mandados de prisão contra integrantes de facção criminosa em Epitaciolândia e Assis Brasil
A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (DRACO), deflagrou nesta quarta-feira, 24, uma operação para cumprimento de mandados de prisão nas cidades de Epitaciolândia e Assis Brasil, com o objetivo de coletar novos elementos probatórios e efetuar prisões de investigados ligados a facções criminosas que atuam na região de fronteira.
Dois investigados tiveram a prisão decretada. Uma mulher foi capturada pela Polícia Militar durante uma abordagem de rotina, enquanto outro alvo não foi localizado em sua residência no momento das buscas. A Polícia Civil segue em diligências para efetuar a prisão do foragido.
Além desses, também foram cumpridos dois mandados de prisão preventiva contra J.R. de A. e R.A. de A.L., que já se encontravam recolhidos por crimes de tráfico de drogas e roubo, respectivamente. Ambos passam agora a responder por envolvimento direto com organização criminosa.
As investigações conduzidas pela DRACO apontam que diversos indivíduos exerciam funções ativas dentro da facção, atuando como “disciplina”, responsáveis por impor regras e punições internas, além de participarem do comércio ilícito de drogas e armas. Essas atividades sustentavam a estrutura e a manutenção do grupo criminoso nas cidades de fronteira.
De acordo com o delegado titular da DRACO, Dr. Gustavo Neves, os investigados ocupavam posições estratégicas dentro da facção. “Antes de serem presos, os investigados ocupavam posição central na facção, emitindo ordens relacionadas à comercialização de drogas, aplicação de punições internas contra outros membros e à consolidação do domínio territorial em áreas estratégicas”, afirmou.
Comentários
Geral
Justiça do Acre realiza primeira audiência sobre morte de enfermeira Géssica
Dois policiais militares respondem por homicídio qualificado, fraude processual e porte ilegal de arma
A Justiça do Acre realiza nesta quarta-feira (24), às 8h30, em Senador Guiomard, a primeira audiência de instrução do caso da morte da enfermeira Géssica, de 32 anos, mãe de três filhos. Os dois policiais militares acusados serão ouvidos por último durante a sessão.
O crime ocorreu em 2 de dezembro de 2023, durante perseguição policial na BR-317, em Capixaba. De acordo com laudos periciais, a arma encontrada com a vítima foi plantada, ela não estava sob efeito de drogas e os disparos que a atingiram partiram das armas dos policiais.
Após a audiência, o juiz da Vara Criminal de Senador Guiomard deve proferir a sentença de pronúncia, que define se os acusados irão a julgamento pelo Tribunal do Júri. A expectativa é de que a decisão leve o caso a júri popular, onde jurados definirão a culpa ou inocência dos réus.
Atualmente, os policiais cumprem prisão domiciliar. A possibilidade de absolvição é considerada remota diante do conjunto de provas, que indicam execução e enfraquecem a tese de legítima defesa.
Comentários
Geral
PM prende suspeito de assalto a mercantil em Cruzeiro do Sul
Eduardo Tome Evangelista, o “Edu”, confessou participação em crime e revelou ligação com facção criminosa
A Polícia Militar prendeu nesta terça-feira (23), em Cruzeiro do Sul, Eduardo Tome Evangelista, conhecido como “Edu”, acusado de participar do assalto ao Mercantil Paraná, ocorrido no último sábado (20), no Bairro Aeroporto Velho. O crime, marcado pela violência, foi registrado por câmeras de segurança que flagraram a ação e a fuga dos assaltantes.
A prisão ocorreu durante patrulhamento na Vila Lagoinha, BR-364, após denúncias de moradores de que um homem estaria ameaçando a comunidade com arma branca e arma de fogo, além de cobrar pedágio de quem transitava pelo ramal. Segundo relatos, o suspeito se apresentou como integrante de facção criminosa, declarou ter cometido assaltos na cidade e intimidava moradores desde o domingo.
Localizado escondido em uma residência, Edu foi abordado pelos policiais e, durante revista, estava apenas com uma faca. Ele recebeu voz de prisão por ameaça e, em seguida, confessou participação no assalto ao mercantil, afirmando que a ação teria sido ordenada pela facção por o estabelecimento não pagar a chamada “caixinha”. O suspeito ainda revelou à polícia o nome e endereço do comparsa envolvido na ação criminosa.
Edu foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Cruzeiro do Sul, onde segue à disposição da Justiça.
Você precisa fazer login para comentar.