Geral
Justiça marca audiência de mulher trans acusada de lesão corporal seguida de morte
Comentários
Geral
Funcionário de barco sofre queimaduras graves em incêndio durante transporte de combustível no Juruá
Vítima teve roupa impregnada de gasolina e pegou fogo ao acender isqueiro para fazer café; família recebe doações para custear tratamento médico
Um grave acidente na tarde de sexta-feira (10) deixou Francisco Edinelson Lima do Rosário com queimaduras de segundo e terceiro grau após um incêndio a bordo de uma embarcação que transportava combustível e passageiros no Rio Juruá, em Cruzeiro do Sul.
De acordo com relatos da esposa, Maria Rosineire Saboia da Silva, o funcionário havia participado do abastecimento do barco e, ao tentar preparar um café para a tripulação, sua roupa – ainda impregnada de gasolina – pegou fogo ao acender um isqueiro.
A vítima foi socorrida e internada em estado grave no Hospital do Juruá, onde já passou por duas cirurgias. Familiares e amigos organizaram uma campanha de doações via PIX (703.194.792-85) para auxiliar nas despesas médicas. O caso reacendeu discussões sobre a falta de fiscalização e segurança no transporte fluvial de combustíveis na região.
“Disseram que foi a botija, mas a gente sabe que foi gasolina. Pediram pra ele dizer que era gás, pra não dar prejuízo, mas foi o vapor da gasolina que pegou fogo”, declarou a esposa.
Edinelson foi socorrido e levado ao Hospital do Juruá, onde permanece internado em estado delicado. Já passou por duas cirurgias e deve enfrentar novos procedimentos nos próximos dias.
Diante da gravidade da situação, familiares e amigos iniciaram uma campanha solidária nas redes sociais para arrecadar fundos. Morador de Marechal Thaumaturgo e pai de uma bebê de apenas um ano, Edinelson conta com o apoio da esposa, que permanece em Cruzeiro do Sul acompanhando o tratamento.
A família pede ajuda da comunidade: “Eles estão enfrentando um momento muito difícil. Qualquer ajuda é bem-vinda, seja em orações ou contribuição financeira”, diz a mensagem divulgada online.
As doações podem ser feitas via Pix: 703.194.792-85
Comentários
Geral
Presidiário que matou esposa será julgado na segunda-feira
Comentários
Geral
Polícia Militar do Acre apreende mais de 150 kg de drogas em ação integrada na divisa com Rondônia
A Polícia Militar do Acre (PMAC), por meio do 2º Batalhão, realizou na tarde desta sexta-feira, 17, uma das maiores apreensões de drogas do ano no Posto de Fiscalização da Tucandeira, na BR-364, em Acrelândia, divisa com o estado de Rondônia. A ação resultou na prisão de um indivíduo e na apreensão de aproximadamente 152,85 quilos de entorpecentes.
Durante patrulhamento no posto, uma guarnição recebeu informações da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO/AC) sobre um veículo Fiat Pálio prata suspeito de transportar drogas entre estados. Ao avistar o automóvel, os policiais realizaram a ordem de parada; entretanto, o condutor desobedeceu e tentou evadir-se pela rodovia.
Após acompanhamento tático, que se estendeu até a área próxima à divisa com Rondônia, o veículo foi interceptado. Na vistoria, os militares encontraram diversas caixas e mochilas contendo grandes quantidades de entorpecentes. O motorista confessou o transporte da droga e recebeu voz de prisão.
O material apreendido totalizou aproximadamente 105,65 kg de skunk, 28,7 kg de crack e 18,5 kg de cloridrato de cocaína, além de R$ 4.955,00 em espécie, um aparelho de telefone celular e uma antena Starlink. Todo o material e o preso foram encaminhados à Superintendência da Polícia Federal para os procedimentos cabíveis.
Você precisa fazer login para comentar.