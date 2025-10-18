Justiça marca audiência de mulher trans acusada de lesão corporal seguida de morte

A Justiça do Acre marcou para o dia 18 de novembro deste ano, a audiência de instrução e julgamento de Elizabethy Adory de Medeiros Oliveira, conhecida como “Nete”. A Justiça do Acre marcou para o dia 18 de novembro deste ano, a audiência de instrução e julgamento de Elizabethy Adory de Medeiros Oliveira, conhecida como “Nete”.

A sessão será realizada a partir das oito horas da manhã, no Fórum do município de Brasileia.

A mulher trans (registrada como Ailton de Medeiros Oliveira) é acusado pela morte de Italo Valentim.

O crime aconteceu na madrugada de oito de março deste ano, em uma casa, na Rua Pedro Alexandrino Neto, no Bairro Eldorado, em Brasileia.

Consta na denúncia, que ao tentar defender uma amiga que era agredida pela vítima, a acusada desferiu um golpe de faca na coxa esquerda de Ítalo. A lesão foi a causa da morte de Italo Valentim.

Em cinco de agosto deste ano, a Justiça do Acre, aceitou a denúncia do Ministério Público Estadual contra Elizabethy Adory de Medeiros Oliveira pelo crime de lesão corporal seguida de morte.

Durante a audiência de instrução e julgamento do processo, serão ouvidas as testemunhas de acusação e defesa.

Na sequência será realizada o interrogatório da ré.

Concluída esta etapa, o passo seguinte será a apresentação das alegações finais, últimos argumentos da acusação e defesa.

Só a partir daí, o juiz vai decidir pela pronúncia ou não de Elizabethy Adoray.

