Justiça mantém prisão de acusado de matar ex-militar do Exército em Rio Branco
Câmara Criminal do TJAC nega habeas corpus a Hícaro Bruno Borges, apontado como autor do assassinato de Talisson Baltazar; defesa alegava falta de provas concretas.
A Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) negou, na sessão da última quinta-feira, 13, o pedido de habeas corpus apresentado pela defesa de Hícaro Bruno Borges de Lima, acusado de matar o ex-militar do Exército brasileiro Talisson Baltazar do Nascimento. O réu também responde por tentativa de homicídio na mesma ocorrência.
No recurso, a defesa alegou que a prisão preventiva foi decretada apenas com base em suspeitas, sem a apresentação de elementos concretos que comprovassem a autoria do crime, o que tornaria a medida desproporcional e ilegal.
Hícaro foi preso no dia 8 do mês passado por investigadores da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), em um apartamento localizado na região do 2º Distrito da capital. A Polícia Civil o aponta como o responsável pela execução de Talisson Baltazar, morto na madrugada de 23 de junho deste ano em frente a uma tabacaria na Rua Minas Gerais, em Rio Branco. Durante a ação criminosa, outra pessoa também foi atingida pelos disparos.
Ao analisar o habeas corpus, o relator do processo, desembargador Francisco Djalma, afirmou que não há, neste momento, qualquer ilegalidade evidente que justifique a revogação da prisão. O voto foi acompanhado pelos demais membros da Câmara Criminal.
Recentemente, Hícaro Bruno passou a ser réu pelos crimes de homicídio e tentativa de homicídio relacionados ao caso.
Homem é preso após agredir filho de 2 anos e ameaçar família em Cruzeiro do Sul
Suspeito, identificado como Esaú, chegou em casa alterado, agrediu a criança e intimidou parentes; Polícia Militar o deteve em flagrante no bairro Saboeiro.
Um homem identificado apenas como Esaú foi preso em flagrante na noite desta quinta-feira, 13, no bairro Saboeiro, em Cruzeiro do Sul, após agredir o próprio filho de 2 anos e ameaçar a esposa e demais familiares.
Segundo a denúncia, o suspeito chegou em casa alterado, bateu na criança e ameaçou a companheira, que fugiu com os filhos para a residência dos pais do agressor, onde também estavam outros parentes.
Minutos depois, Esaú apareceu no imóvel bastante exaltado, gritando e exigindo que a esposa saísse para conversar com ele. Diante da recusa da família, passou a proferir ameaças, dizendo que ela “iria pagar” e que a situação “não ficaria assim”.
A Polícia Militar foi acionada e encontrou o homem em frente à casa, ainda alterado. Após ouvir os relatos das vítimas, os policiais deram voz de prisão ao agressor, que foi encaminhado à delegacia para os procedimentos cabíveis.
Trabalhadores terceirizados viram réus por levar drogas ao presídio de Rio Branco
Juiz aceita denúncia do MPAC e três funcionários passam a responder por tráfico; um deles voltou a ser preso tentando arremessar 20 kg de entorpecentes para dentro da unidade.
Polícia Militar impede ataque em Rio Branco, detém dupla e apreende armas, drogas e munições
A Polícia Militar do Acre (PMAC) frustrou, na madrugada desta sexta-feira, 14, uma ação de traficantes armados no bairro Triângulo, em Rio Branco. Um dos suspeitos morreu após tentar atirar contra um policial durante a abordagem. Outro homem foi preso com armas, munições e entorpecentes.
A equipe do 2º Batalhão realizava patrulhamento na região devido a informações sobre criminosos armados circulando entre os bairros Taquari e Triângulo. O objetivo era evitar novos confrontos entre grupos rivais e proteger a população. Por volta de 1h da manhã, os militares observaram dois homens em atitude suspeita na rua Padre José, em um ponto conhecido de venda de drogas.
Ao perceber a aproximação da viatura, um dos indivíduos atravessou a rua tentando disfarçar. O outro permaneceu parado. De acordo com o tenente-coronel Felipe Russo, comandante do 2º Batalhão, ambos estavam armados.
“A equipe já monitorava a área desde a noite anterior, após denúncias de homens armados circulando entre o Taquari e o Triângulo. A nossa guarnição percebeu que a dupla tentou se reorganizar ao notar a viatura, o que reforçou a necessidade da abordagem rápida para evitar que a situação evoluísse para um confronto maior. Um deles tentava esconder a arma atrás do corpo, enquanto o outro mantinha uma escopeta na cintura”, destacou Russo.
No momento da abordagem, um dos suspeitos jogou a arma no chão e se rendeu. O outro sacou a arma e tentou apontá-la para o policial militar que se aproximava. Diante da agressão iminente, o militar reagiu e efetuou um único disparo, necessário para cessar a ameaça direta. O tiro atingiu o suspeito identificado como Yago Silva e Silva, conhecido como “Sinistro”.
A guarnição acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e isolou a área para os procedimentos periciais. Mesmo com atendimento avançado dentro da ambulância, o criminoso não resistiu e teve o óbito confirmado pelo médico socorrista.
Durante o atendimento, foram encontradas nos bolsos do suspeito três cartuchos intactos calibre .28 e trouxinhas de crack, cocaína e skunk, além da escopeta com a qual ele tentou atirar contra a guarnição. O segundo envolvido foi detido sem ferimentos. Com ele, os policiais apreenderam outra arma de fogo e mais munições. Aos militares, ele afirmou que ambos faziam a segurança do ponto de tráfico.
