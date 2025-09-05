Cotidiano
Justiça mantém patente das canetas emagrecedoras Victoza e Saxenda
A farmacêutica Novo Nordisk informou nesta quinta-feira (4) que a Justiça Federal no Distrito Federal concedeu uma liminar para manter a patente da liraglutida, princípio ativo das canetas emagrecedoras Victoza e Saxenda, produzidas pela empresa.
De acordo com a decisão, a patente, que estava expirada, ficará mantida pelo prazo de 8 anos, 5 meses e um dia.
A decisão foi tomada após a Justiça reconhecer as alegações de demora na concessão da patente pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), que, segundo a empresa, demorou 13 anos para analisar o processo de registro de exclusividade.
Diante da demora, a Justiça decidiu recompor o prazo da patente para compensar o atraso.
Na avaliação da Novo Nordisk, a decisão representa segurança jurídica nos processos de patentes.
“Sem a garantia de que o direito à patente será respeitado e o exame ocorrerá em um prazo razoável, o Brasil corre o risco de ficar para trás no acesso a novas tecnologias em saúde”, declarou a empresa.
Após a decisão, a Novo Nordisk informou que também busca o mesmo entendimento para a patente da semaglutida, substância presente nos medicamentos injetáveis Wegovy e Ozempic, também produzidos pela farmacêutica.
Cabe recurso do INPI contra a decisão da Justiça Federal.
Comentários
Cotidiano
Acre é o 4º estado com mais desmatamento na Amazônia Legal
O município acreano de Feijó figura entre os 10 que mais desmataram a Amazônia entre agosto de 2024 e julho de 2025, segundo dados divulgados pelo Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon). No período, a cidade registrou a perda de 78 km² de floresta, ocupando a 7ª posição no ranking dos municípios campeões de devastação.
De acordo com o levantamento, apenas 10 municípios da Amazônia Legal foram responsáveis por 27% de toda a floresta derrubada no último ano, somando 956 km² dos 3.503 km² de desmatamento registrados. Os líderes foram Apuí (140 km²) e Lábrea (137 km²), ambos no Amazonas. O Acre aparece no ranking com Feijó, ao lado de cidades do Pará e de Mato Grosso.
Além disso, Feijó integra a lista dos seis municípios com maior risco de novas derrubadas, conforme a plataforma PrevisIA, que antecipa áreas mais vulneráveis à continuidade do desmatamento.
No panorama entre os estados, o Acre foi o 4º estado que mais desmatou na Amazônia Legal entre agosto de 2024 e julho de 2025, com 372 km² de floresta destruídos, uma redução de 4% em relação ao período anterior. O Pará lidera com 1.170 km², seguido por Mato Grosso (747 km²) e Amazonas (739 km²).
Já em relação à degradação florestal, o Acre ocupa a 7ª posição entre os estados mais afetados, com 230 km² de floresta degradada, o que representa um aumento de 265% em comparação ao ciclo anterior. Rondônia e Mato Grosso apresentaram as maiores variações nesse tipo de impacto.
Apesar de o desmatamento na Amazônia Legal ter apresentado leve queda de 0,4% no período analisado, os dados apontam crescimento expressivo da degradação, que atingiu 502 km² em julho de 2025, um aumento de 187% em relação a julho de 2024.
Dia da Amazônia
Desde 2007, a data 5 de setembro celebra o Dia da Amazônia e destaca a importância do maior bioma de biodiversidade do planeta, presente em nove países da América do Sul, com mais da metade de sua área em território brasileiro. A Floresta Amazônica é essencial para o equilíbrio climático e abriga comunidades tradicionais e povos indígenas. A reforça a preservação diante o desmatamento e queimadas.
Comentários
Cotidiano
Rio Branco bate o Café com Leite e voltar a sonhar com vaga nas quartas
O Rio Branco bateu o Café com Leite/Porto Acre por 7 a 4 nessa quarta, 3, no ginásio Álvaro Dantas, e voltou a sonhar com uma vaga nas quartas de final do Campeonato Estadual de Futsal da Série B. O Rio Branco assume a 4ª colocação no grupo A com 6 pontos.
Sequência no sábado
A primeira fase do Estadual da Série B terá cinco partidas no sábado, 6, a partir das 17 horas, no ginásio do Sesc. Os confrontos são: Xapuri x Rio Branco, Café com Leite x Epitaciolândia, Capixaba x Borussia, Amigos do Gerson x PSC e Adesg x Montenegro.
Classificação da Série B
Grupo A
1º Xapuri – 12 Pts
2º Epitaciolândia – 9 Pts
3º PSC – 6 Pts
4º Rio Branco – 6 Pts
5º Café com Leite/Porto Acre – 3 Pts
6º Amigos do Gerson – 0 Pt
Grupo B
1º Adesg – 12 Pts
2º Capixaba – 9 Pts
3º Montenegro – 7 Pts
4º Villa City – 3 Pts
5º Bujari – 3 Pts
6º Borussia Dortmund – 1 Pt
Comentários
Cotidiano
Plácido de Castro goleia o Vasco e vence a 1ª no Estadual
Plácido de Castro goleou o Vasco por 6 a 2 nesta quinta, 4,na Arena da Floresta, e conquistou a primeira vitória no Campeonato Estadual Sub-17. O Tigre do Abunã assume a 7ª colocação com 4 pontos e entra na zona de classificação.
Independência x Rio Branco
Independência e Rio Branco fecham nesta sexta, 5, a partir das 15 horas, no Florestinha, a 5ª rodada da primeira fase do Estadual. Se vencer, o Estrelão assume a 5ª colocação com 7 pontos.
Você precisa fazer login para comentar.