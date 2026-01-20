Brasil
Justiça italiana julga extradição de Carla Zambelli nesta terça-feira
A Corte de Apelação de Roma deve decidir, nesta terça-feira (20/1), sobre a extradição da ex-deputada federal Carla Zambelli, após três audiências adiadas. O julgamento está marcado para as 9h, no horário de Brasília (14h em Roma).
Zambelli foi condenada no Brasil como autora intelectual da invasão hacker ao sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), fugiu do país e está presa na Itália.
Julgamento de Zambelli na Itália
- Inicialmente, o julgamento que decidirá se Zambelli será extraditada ao Brasil seria realizado em 27 de novembro — não ocorreu em virtude de greve de servidores públicos e de advogados na Itália.
- A audiência havia sido remarcada para 4 de dezembro, mas foi novamente postergada. A Justiça Italiana entendeu precisar de mais tempo para analisar novos documentos anexados ao processo pela defesa de Zambelli.
- O julgamento então foi remarcado para 18 de dezembro, mas a Justiça italiana recebeu documentos do Supremo Tribunal Federal (STF) do Brasil, com informações sobre o local em que Zambelli ficaria presa no país, caso fosse extraditada — e adiou para esta terça o julgamento que decide o destino da brasileira.
Zambelli renunciou ao mandado como deputada federal em dezembro do ano passado, após o STF anular a votação da Câmara dos Deputados que havia rejeitado o pedido de cassação e mantido o mandato dela como parlamentar.
Zambelli está presa atualmente na prisão feminina de Rebibbia, em Roma. O Ministério Público da Itália se manifestou favoravelmente à extradição da ex-deputada, em outubro do ano passado.
Zambelli: Justiça italiana volta a adiar decisão sobre extradição
Roma – A Corte de Apelação de Roma, durante audiência nesta terça-feira (20/1), adiou a decisão sobre a extradição da ex-deputada federal Carla Zambelli, condenada no Brasil como autora intelectual da invasão hacker ao sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). A nova audiência está prevista para acontecer em fevereiro.
Zambelli esteve presente na audiência, que teve as portas fechadas à imprensa.
Os advogados da ex-parlamentar alegaram à Justiça italiana que a prisão que ele ficaria no Brasil, a Colmeia, no Distrito Federal, não respeita os direitos humanos. A corte romana entendeu precisar de mais tempo para analisar as condições do local. Atualmente, a ex-deputada cumpre pena no presídio feminino de Rebibbia, em Roma.
Mesmo que a eventual decisão da Corte de Apelação de Roma autorize a extradição, Zambelli ainda poderá recorrer à Corte de Cassação, última instância da Justiça italiana.
Penitenciária Feminina do Distrito Federal (PFDF), conhecida como Colmeia.
Zambelli foi condenada em dois processos no Brasil, ambos com trânsito em julgado:
- A 10 anos e 8 meses de prisão, pela invasão hacker ao sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
- A 5 anos e 3 meses de prisão por porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal, pelo caso em que perseguiu um homem na rua o apontando uma arma, nas vésperas das eleições de 2022.
Ela renunciou ao mandato de parlamentar em dezembro, após o Supremo Tribunal Federal (STF) anular a votação da Câmara dos Deputados que havia rejeitado o pedido de cassação e mantido o mandato dela como parlamentar.
Clima: chuva forte, risco de temporais e rajadas de vento marcam a 3ª
A terça-feira (20/1) indica um cenário típico de verão no Brasil. A previsão para o dia aponta chuvas distribuídas de forma irregular em todo o país, episódios de temporais, rajadas de vento e variações de temperatura entre as regiões.
De acordo com o Climatempo, a Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) e de sistemas de baixa pressão mantém o tempo instável em grande parte do território nacional, enquanto algumas áreas ainda registram períodos de sol e calor intenso.
Áreas do Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais e do Rio de Janeiro estão sob alerta máximo para acumulado de chuvas. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), existe a possibilidade de chuva superior a 60 mm/h ou acima de 100 mm/dia. Nessas localidades, há grande risco de alagamentos e transbordamentos de rios e grandes deslizamentos.
Região Sul
No Sul do país, há chance de chuva fraca no litoral do Paraná e de Santa Catarina, além do nordeste do Rio Grande do Sul e pontos isolados do litoral gaúcho, principalmente pela manhã e ao longo do dia. No restante do Rio Grande do Sul, o tempo segue mais estável, sem expectativa de chuva.
Ao longo do dia, ocorrem pancadas de chuva fracas a moderadas no noroeste do Paraná e no oeste catarinense, enquanto o sol predomina em boa parte da região.
As temperaturas permanecem mais amenas entre a Serra Gaúcha e a Serra Catarinense e em grande parte da Região Sul, enquanto o calor predomina no oeste da região e no norte e noroeste do Paraná. As rajadas de vento variam entre 40 e 50 km/h no norte e em áreas do leste e do litoral norte paranaense.
Região Sudeste
No Sudeste, a terça-feira será marcada por pancadas de chuva desde as primeiras horas do dia no litoral e leste de São Paulo. À tarde, a chuva ganha força no norte, extremo leste e litoral norte paulista, com intensidade moderada a forte. O avanço de uma frente fria provoca fortes pancadas de chuva no Rio de Janeiro.
A ZCAS já está configurada e mantém instabilidades no Espírito Santo, norte do Rio de Janeiro e em áreas do centro-norte, leste e oeste de Minas Gerais desde o início do dia, com intensificação à tarde e à noite.
Há risco de temporais, volumes elevados de chuva e chance de transtornos, especialmente no Rio de Janeiro, Espírito Santo, zona da mata e leste de Minas Gerais, com perigo extremo na região serrana e em parte dos Lagos.
As temperaturas ficam mais agradáveis e amenas na metade leste paulista, em grande parte de Minas Gerais, no Rio de Janeiro e no Espírito Santo. Já no Triângulo Mineiro, norte e nordeste de Minas, oeste paulista e norte capixaba, os termômetros seguem mais elevados. As rajadas de vento chegam a 40–50 km/h em São Paulo, Rio de Janeiro, sul e litoral do Espírito Santo, além do sul e do Triângulo Mineiro.
Região Centro-Oeste
No Centro-Oeste, a atuação de uma baixa pressão favorece instabilidades em Mato Grosso do Sul desde o começo do dia, com chuva moderada a forte no norte do estado e risco de temporais no extremo norte. A ZCAS mantém pancadas de chuva no centro-norte de Goiás, Mato Grosso e no Distrito Federal desde as primeiras horas, com intensificação ao longo do dia e risco de temporais.
Em áreas da faixa central de Goiás, há chance de volumes mais elevados de chuva. No oeste e sul de Mato Grosso do Sul, o dia segue com tempo mais aberto.
O calor predomina em grande parte de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, enquanto em Goiás a maior nebulosidade e a frequência de chuvas deixam as temperaturas mais agradáveis. As rajadas de vento variam entre 40 e 50 km/h no interior e leste sul-mato-grossense.
Região Nordeste
No Nordeste, com a ZCAS configurada, as pancadas de chuva ocorrem desde a madrugada no centro-sul e oeste da Bahia, com chuvas mais fortes e risco de temporais. Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, grande parte da Paraíba, oeste de Pernambuco e Alagoas também registram instabilidades, que ganham força ao longo do dia, com chuva moderada a forte.
Região Norte
No Norte do país, a ZCAS mantém pancadas de chuva em Rondônia, centro-sul do Amazonas, Pará e Tocantins desde o início do dia, com chuva moderada a forte e risco de temporais no sul do Amazonas, Pará, Tocantins e em Rondônia.
A ZCIT favorece temporais no Amapá. Nas demais áreas, as pancadas também ocorrem de forma mais intensa, com risco de temporais na metade leste do Acre. Já no norte e leste de Roraima e no noroeste do Pará, o dia segue com tempo mais aberto. As instabilidades aumentam à tarde, e a sensação de abafamento permanece elevada.
Pix tem reforço contra golpes com "árvore de transações". Entenda
A partir de 3 de fevereiro, clientes de bancos e fintechs vão contar, obrigatoriamente, com uma medida de proteção mais abrangente contra golpes nas transações via Pix. O dispositivo é chamado de Mecanismo Especial de Devolução (MED 2.0), que trabalha com uma “árvore de transações”.
A implementação da proteção foi determinada pelo Banco Central (BC) e está em vigor desde o dia 23 de novembro do ano passado em caráter facultativo. Agora, a medida que visa a facilitar a recuperação de valores enviados por vítimas de fraudes, golpes e coerção em transações via Pix, será obrigatória.
“Árvore de transações”
O MED 2.0 representa um aperfeiçoamento no rastreamento realizado por meio da “árvore de transações”. Até então, as instituições só analisavam a primeira conta recebedora do dinheiro alvo de golpistas. Com a nova ferramenta, bancos e fintechs passam a compartilhar informações.
O efeito prático é que será possível verificar todas as contas por onde o dinheiro passou após a fraude. A expectativa é que isto aumente as chances de bloqueio do valor alvo da fraude e devolução.
Para ter o dinheiro alvo de golpe de volta, o cliente precisa registrar a contestação da operação, que pode ser feita pelo aplicativo da instituição financeira. O sistema aprimorado permite que, nos casos bem-sucedidos, a devolução seja realizada em até 11 dias, conforme o Banco Central.
O tempo decorrido entre o golpe e o registro da contestação deve ser o menor possível para que aumente a chance de ressarcimento. Esse prazo é considerado essencial para impedir que golpistas pulverizem rapidamente os recursos e os tornem irrecuperáveis.
Desde 1º de outubro, os bancos são obrigados a oferecer um “botão de contestação” dentro do aplicativo, permitindo que o usuário relate imediatamente um Pix fraudulento sem precisar falar com atendentes. Esse fluxo direto acelera a análise e o bloqueio das quantias suspeitas.
Limites
Apesar dos avanços, o sistema é restrito a situações de fraude, golpe ou coerção. Não vale para:
- Arrependimento de compra;
- Desacordo comercial;
- Erro do usuário ao enviar um Pix para a chave errada.
- Nesses cenários, a devolução continua dependendo do recebedor, sem intervenção obrigatória do sistema financeiro.