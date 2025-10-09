Geral
Justiça interdita definitivamente presídio feminino de Cruzeiro do Sul e impõe medidas emergenciais ao Estado do Acre
Decisão judicial atende ação do MPAC e dá 72 horas para realocação das presas; multa diária de R$ 1 mil será aplicada em caso de descumprimento
A Justiça do Acre determinou a interdição total da Unidade Prisional Feminina de Cruzeiro do Sul e ordenou que o Estado do Acre e o Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) adotem medidas emergenciais para garantir a integridade física e a dignidade das custodiadas.
A decisão, proferida pela 2ª Vara Cível da comarca divulgada nesta quinta-feira, dia 9, atende a uma ação civil pública movida pelo Ministério Público do Acre (MPAC) e mantém a proibição de uso do presídio até que todas as irregularidades estruturais apontadas em laudos técnicos sejam sanadas.
Entre as determinações imediatas está um prazo de 72 horas para que o Estado e o Iapen comprovem a realocação das internas para um estabelecimento adequado ou imóvel locado que atenda a padrões mínimos de segurança, saúde e dignidade. A decisão também exige o isolamento e sinalização do prédio interditado e a apresentação, em 15 dias, de um plano emergencial contendo diagnóstico técnico, cronograma de execução, previsão orçamentária e projeto para reforma ou construção de nova unidade no Complexo Penitenciário do Juruá.
Determinações judiciais imediatas
- 72 horas: Prazo para realocação das internas em local adequado
- Isolamento e sinalização do prédio interditado
- 15 dias: Apresentação de plano emergencial com cronograma e orçamento
- Inspeção judicial com acompanhamento do MPAC
- Multa diária de R$ 1 mil para secretário e diretor do Iapen em caso de descumprimento
Contexto da interdição
Laudos técnicos identificaram condições insalubres e inseguras
MPAC sustenta que unidade desrespeita parâmetros legais e constitucionais
Solução definitiva exige reforma ou construção no Complexo Penitenciário do Juruá
O descumprimento das medidas acarretará multa diária de R$ 1 mil, a ser aplicada pessoalmente ao secretário de Estado da administração penitenciária e ao diretor do Iapen. A sentença reforça o posicionamento do MPAC em defesa dos direitos humanos e da adequação do sistema prisional aos parâmetros legais, pressionando o poder público a solucionar definitivamente as precárias condições do cárcere feminino na região.
A decisão reflete a crise crônica do sistema prisional acreano, onde unidades femininas enfrentam superlotação e condições degradantes. A medida pressiona o Estado a destinar recursos e priorizar a adequação do sistema penitenciário aos direitos humanos.
Polícia Civil cumpre mandado de prisão por violência doméstica em Rodrigues Alves
A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia-Geral de Rodrigues Alves, deu cumprimento, na manhã desta quinta-feira, 9, a um mandado de prisão expedido pela Vara Criminal do município, em desfavor de um homem investigado por crime de lesão corporal no âmbito doméstico contra sua companheira.
De acordo com o delegado Marcílio Laurentino, que coordenou a ação, o acusado era procurado pela Justiça para fins de instrução processual, mas havia mudado de endereço sem comunicar ao Judiciário, o que motivou a expedição do mandado de prisão.
“O Poder Judiciário já estava à procura do investigado, e assim que a Polícia Civil tomou conhecimento da ordem judicial, realizamos diligências imediatas que resultaram na sua prisão. O homem foi conduzido à delegacia e permanece à disposição da Justiça”, afirmou o delegado.
O preso será apresentado em audiência de custódia nesta sexta-feira, 10, onde serão definidas as medidas judiciais cabíveis.
A Polícia Civil do Acre reforça seu compromisso com o combate à violência doméstica e a proteção das vítimas, atuando de forma célere e efetiva no cumprimento de mandados e na responsabilização dos autores desse tipo de crime.
Fonte: PCAC
Alunos-oficiais da PM doam sangue e se cadastram como doadores de medula em apoio à colega com leucemia
Um gesto de solidariedade transformou a manhã desta quinta-feira, 9, no Centro de Hematologia e Hemoterapia do Acre (Hemoacre) em um ato de esperança. Para ajudar a colega de farda Jéssica Moura, que enfrenta pela segunda vez uma leucemia, os alunos-oficiais do Curso de Formação de Oficiais (CFO 2024/25) da Polícia Militar do Acre (PMAC) deixaram a rotina de treinamento para doar sangue e se cadastrar como doadores de medula óssea.
A iniciativa partiu dos próprios militares em um movimento marcado por união e empatia. Jéssica, que havia superado a doença no ano passado, quando a turma ainda estava em Minas Gerais, agora enfrenta uma nova etapa do tratamento e aguarda, em solo mineiro, a chance de encontrar um doador compatível.
Corrente do bem
A ação reforça a importância da doação contínua para manter os estoques de sangue do estado. A aluna-oficial Fátima Madeiro, uma das participantes, conta que o movimento começou por Jéssica, mas ganhou um propósito coletivo. “Viemos ao Hemoacre motivados pela situação da Jéssica, mas entendemos que esse gesto vai muito além dela. Quanto mais pessoas vierem, maiores as chances de encontrar compatibilidade e de ajudar não só nossa amiga, mas também outros pacientes em todo o Brasil”.
Fátima explica que o cadastro para doação de medula é simples. “Você não doa diretamente para alguém específico. O seu nome entra num banco nacional e, se for compatível com alguém, é chamado. Isso amplia as chances de salvar vidas”, destaca.
A iniciativa emocionou também a presidente do Detran/AC e policial militar, Taynara Martins, colega de farda e amiga de Jéssica. Ela destacou que o ato de doar é uma forma concreta de amor. “Estamos aqui por um ato de amor. Talvez quem esteja lendo não saiba, mas um simples gesto pode salvar uma vida, seja a da Jéssica, seja a de outra pessoa. É fácil ser doador, e esse gesto pode trazer um final feliz para alguém”, disse Taynara, emocionada.
Necessidade constante
A coordenadora de Captação de Doadores do Hemoacre, Quésia Nogueira, elogiou a atitude dos alunos e lembrou que a doação de sangue deve ser uma prática contínua, e não apenas em momentos de comoção.
“O estoque de Hemocomponentes é bastante dinâmico e a necessidade, diária, para pacientes com câncer, dentre eles a leucemia, traumas e outras condições que precisam de transfusões. Para manter o estoque estável, precisamos de 40 a 50 doações diárias, mas há dias em que recebemos apenas 12. Isso compromete a segurança dos pacientes”, explicou.
Ela destacou, ainda, a importância da doação de plaquetas, que têm validade de apenas cinco dias. “Mais importante que termos 200 doadores em um único dia, é podermos contar com pessoas comprometidas em doar regularmente. A necessidade é hoje, mas continuará existindo daqui a uma semana, um mês, dois”, reforçou.
Como doar sangue e medula óssea
Para doar sangue, basta estar saudável, ter entre 16 e 69 anos e pesar mais de 50 kg. Para se cadastrar como doador de medula óssea, é preciso ter entre 18 e 35 anos e comparecer ao Hemoacre para uma coleta simples de 5 ml de sangue. O material é incluído no Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea (Redome), que cruza informações com pacientes de todo o país.
Polícia Militar e MPAC deflagram Operação Hemostasia contra o Comando Vermelho em Rio Branco
A Polícia Militar do Acre (PMAC), em ação integrada com o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), deflagrou nas primeiras horas da manhã da última quarta-feira, 8, a Operação Hemostasia, com o objetivo de desarticular núcleos do Comando Vermelho atuantes em diferentes regiões de Rio Branco.
A operação, que contou com a participação de cerca de 80 policiais militares, promotores de Justiça e servidores do MPAC, cumpriu 26 mandados de busca e apreensão e 3 mandados de prisão preventiva, expedidos pela Vara Estadual do Juiz das Garantias da Comarca de Rio Branco.
As investigações foram conduzidas pelo GAECO e tiveram início a partir da análise de dados extraídos de celulares apreendidos com integrantes da facção. O material revelou uma estrutura coordenada de atuação criminosa, com divisão de tarefas entre membros responsáveis por repasses financeiros, distribuição de drogas e comunicação interna da organização.
A Coronel Jockebed Taveira, Chefe da Diretoria de Operações da Polícia Militar, destacou o caráter técnico e planejado da ação. “A Operação Hemostasia é o resultado direto da integração entre inteligência e força operacional. A Polícia Militar atuou com planejamento, técnica e respeito à legalidade, garantindo a execução segura dos mandados e a proteção da sociedade. Essa união com o Ministério Público reforça que o Estado está presente, firme e vigilante na contenção das facções e na garantia da tranquilidade nas comunidades de Rio Branco e do Acre como um todo”, afirmou.
O nome Hemostasia faz referência ao termo médico que significa “interrupção de uma hemorragia”, simbolizando o estancamento da expansão das ações do Comando Vermelho por meio de uma atuação coordenada, técnica e precisa das instituições.
A operação integra o plano estratégico de combate ao crime organizado do MPAC, que atua em parceria com a Polícia Militar e demais forças de segurança pública, fortalecendo os eixos de integração e inteligência no enfrentamento às organizações criminosas no Acre.
