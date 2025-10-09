A Polícia Militar do Acre (PMAC), em ação integrada com o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), deflagrou nas primeiras horas da manhã da última quarta-feira, 8, a Operação Hemostasia, com o objetivo de desarticular núcleos do Comando Vermelho atuantes em diferentes regiões de Rio Branco.

A operação, que contou com a participação de cerca de 80 policiais militares, promotores de Justiça e servidores do MPAC, cumpriu 26 mandados de busca e apreensão e 3 mandados de prisão preventiva, expedidos pela Vara Estadual do Juiz das Garantias da Comarca de Rio Branco.

As investigações foram conduzidas pelo GAECO e tiveram início a partir da análise de dados extraídos de celulares apreendidos com integrantes da facção. O material revelou uma estrutura coordenada de atuação criminosa, com divisão de tarefas entre membros responsáveis por repasses financeiros, distribuição de drogas e comunicação interna da organização.

A Coronel Jockebed Taveira, Chefe da Diretoria de Operações da Polícia Militar, destacou o caráter técnico e planejado da ação. “A Operação Hemostasia é o resultado direto da integração entre inteligência e força operacional. A Polícia Militar atuou com planejamento, técnica e respeito à legalidade, garantindo a execução segura dos mandados e a proteção da sociedade. Essa união com o Ministério Público reforça que o Estado está presente, firme e vigilante na contenção das facções e na garantia da tranquilidade nas comunidades de Rio Branco e do Acre como um todo”, afirmou.

O nome Hemostasia faz referência ao termo médico que significa “interrupção de uma hemorragia”, simbolizando o estancamento da expansão das ações do Comando Vermelho por meio de uma atuação coordenada, técnica e precisa das instituições.

A operação integra o plano estratégico de combate ao crime organizado do MPAC, que atua em parceria com a Polícia Militar e demais forças de segurança pública, fortalecendo os eixos de integração e inteligência no enfrentamento às organizações criminosas no Acre.

 

 

 

 

 