Justiça feita – Traficante é condenado a 15 anos de cadeia pela Comarca de Xapuri

Condenado não terá direito a recorrer em liberdade

Na manhã desta última sexta-feira, dia 24, a equipe do investigador de polícia Eurico Feitosa, comandada pelo Delegado de Polícia Civil, Dr Gustavo Neves, cumpriu um mandado de prisão expedido em desfavor de Cassiano Pereira de Almeida.

O juiz de direito, titular da Comarca de Xapuri, na tarde de quinta-feira (23), ao proferir sentença nos autos do processo criminal, onde o réu foi denunciado pelo Ministério Público pela prática de tráfico de substância entorpecentes, condenou Cassiano Almeida a cumprir uma pena de 15 anos de reclusão em regime fechado.

O magistrado negou o direito do réu de recorrer em liberdade, pois, conforme consta na sentença, o condenado Cassiano é reincidente específico na prática de tráfico de drogas e durante o cumprimento do regime semiaberto, onde já havia sido condenado a 8 anos de prisão, foi flagrado, novamente, pelo investigador Eurico Feitosa e sua equipe, na prática de tráfico de drogas.

Este foi preso e encaminhado à delegacia e agora, por ser reincidente, foi condenado a pena de 15 anos de reclusão em regime fechado. Ao negar o direito de recorrer em liberdade, o magistrado, Drº Luis Gustavo Alcalde Pinto declarou que o condenado não está apto a conviver com a sociedade, pois sua conduta de vender drogas vicia os jovens e adultos Xapurienses, destruindo as famílias e os lares, tornando escravos do mortal vício das drogas, sendo dever da Policia, do Ministério Público e do Judiciário combater essa criminalidade.

Após a prisão do condenado, o mesmo foi submetido aos procedimentos de praxe. O agora condenado Cassiano será encaminhado a Penitenciária Francisco de Oliveira Conde (FOC) nas próximas horas.

A previsão é de que outros traficantes serão capturados e presos nos próximos dias, pela polícia civil de Xapuri.