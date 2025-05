Justiça Eleitoral identifica mais de 43 mil eleitores com pendência de biometria no Acre

O Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC) realizou, na manhã desta segunda-feira (19), uma coletiva de imprensa em sua sede, com a participação do presidente da Corte, desembargador Júnior Alberto, e da vice-presidente e corregedora regional eleitoral, desembargadora Waldirene Cordeiro.

Na ocasião, foram apresentadas as estratégias da nova fase da Campanha da Biometria, que busca concluir o cadastramento biométrico de eleitores em todo o estado. A iniciativa faz parte das metas da Justiça Eleitoral para fortalecer a cidadania e preparar o Acre para as Eleições de 2026.

Segundo dados divulgados pelo TRE-AC, atualmente há 43.357 eleitores com pendência biométrica no estado, o que corresponde a 7,07% do total de 613.288 eleitores aptos. A maioria dos pendentes está concentrada na capital e em municípios do interior, especialmente nas zonas rurais.

O presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC), desembargador Júnior Alberto, destacou a relevância do cadastramento biométrico para garantir a segurança e a agilidade do processo eleitoral, especialmente em anos de eleições gerais.“É fundamental para a democracia, principalmente em eleições gerais, quando há um número maior de cargos em disputa. A biometria contribui significativamente para a segurança, pois, com a identificação por meio das digitais, é impossível um eleitor votar no lugar de outro”, afirmou o desembargador.

Ele também ressaltou que o uso da biometria elimina a necessidade de assinatura, o que facilita o processo para muitos eleitores que têm dificuldades para assinar. “Nas eleições municipais o processo é mais rápido, com apenas dois votos: para prefeito e vereador. Já nas eleições gerais, o eleitor vota para presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. Isso aumenta o tempo nas filas, por isso a biometria ajuda a tornar tudo mais eficiente”, explicou.

Júnior Alberto informou que a campanha de coleta biométrica já está apresentando resultados positivos. “Quando iniciamos esse trabalho, havia cerca de 45 mil eleitores sem biometria. Hoje, esse número caiu para 43 mil. Aqui na capital, o total estimado é de 16 mil eleitores que ainda precisam se cadastrar”, ressaltou.

Por fim, o presidente do TRE-AC incentivou a participação da população. “Estamos fazendo essa campanha para motivar os eleitores a comparecerem e realizarem o cadastro biométrico. Contamos com o apoio de todos para fortalecer a democracia.”

Desembargadora Valdirene Cordeiro destaca que biometria agiliza votação e garante segurança nas eleições

A corregedora do Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC), desembargadora Valdirene Cordeiro, ressaltou a importância da biometria no processo eleitoral, especialmente em eleições gerais, como as que ocorrerão em 2026. “Serão seis votos para seis cargos diferentes, incluindo duas vagas para o Senado. A biometria agiliza muito o tempo de permanência do eleitor na seção. É importante destacar que o eleitor não deixa de votar por não ter feito a biometria, mas ela facilita bastante a identificação junto à urna eletrônica”, explicou. A magistrada também reforçou que a biometria é uma realidade irreversível no processo eleitoral brasileiro. “Seja por meio da digital ou do reconhecimento facial, a biometria garante mais segurança ao eleitor, permitindo que ele exerça seu direito de forma livre, direta e secreta em urnas eletrônicas totalmente confiáveis”, destacou. Valdirene afirmou ainda que, além das estratégias institucionais adotadas pelo TRE-AC, o apoio da população é fundamental para ampliar o alcance da campanha. “Às vezes temos um parente ou conhecido que ainda não fez o cadastro biométrico. Se for o caso, vale incentivar, buscar essa pessoa ou até mesmo solicitar apoio do TRE. Estamos todos mobilizados nesse esforço, com o envolvimento de diversos setores da administração eleitoral”, comentou. Pendência por município Rio Branco lidera a lista, com 15.991 pessoas ainda não cadastradas biometricamente. Entre os municípios com menor número de eleitores pendentes estão Santa Rosa do Purus, com 346 pessoas sem biometria, seguida de Jordão (482), Capixaba (602) e Assis Brasil (613). Também apresentam índices relativamente baixos os municípios de Bujari (683), Acrelândia (686), Porto Walter (768) e Manoel Urbano (796). Em Xapuri, 865 eleitores ainda não realizaram o procedimento, enquanto Plácido de Castro soma 883 pendências. Já Rodrigues Alves e Porto Acre registram 892 e 894 eleitores sem biometria, respectivamente. Outros municípios com números mais expressivos são Senador Guiomard, com 1.114 eleitores pendentes; Mâncio Lima, com 1.132; Epitaciolândia, com 1.134; e Marechal Thaumaturgo, com 1.248. A situação é ainda mais preocupante em Brasileia, com 1.803 eleitores sem biometria, Feijó (2.572), Sena Madureira (2.593) e Tarauacá (2.694). Em Cruzeiro do Sul, o número chega a 4.566 eleitores.

