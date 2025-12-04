Conecte-se conosco

Justiça Eleitoral absolve prefeito e vice de Porto Walter de acusação de compra de votos

49 minutos atrás

A 4ª Zona Eleitoral de Cruzeiro do Sul considerou improcedente ação que alegava captação ilícita de sufrágio nas eleições de 2024; juíza entendeu que acusações não tinham provas materiais ou testemunhais robustas

A representação havia sido proposta por Alsineis José Gonçalves da Silva, então candidato a prefeito, e pela Coligação Unidos por Porto Walter, composta por PDT, PSB, MDB e Federação Brasil da Esperança (FE Brasil). Foto: captada 

A 4ª Zona Eleitoral de Cruzeiro do Sul decidiu, nesta quinta-feira (4), pela improcedência da ação que acusava o prefeito de Porto Walter, Sebastião Nogueira de Andrade, e o vice, Guarsonio Carlos Melo de Souza, de captação ilícita de sufrágio – a chamada compra de votos – nas eleições municipais de 2024. A representação havia sido proposta pelo ex-candidato a prefeito Alsineis José Gonçalves da Silva e pela Coligação Unidos por Porto Walter (PDT, PSB, MDB e FE Brasil).

Os autores alegavam que os eleitos teriam praticado compra de votos no período eleitoral. A defesa dos representados, porém, sustentou que as acusações eram genéricas, sem comprovação e baseadas em interpretações subjetivas de vídeos anexados ao processo. A contestação afirmou que as gravações não mostravam pedidos de votos, oferta de vantagens ou qualquer participação dos acusados em condutas irregulares.

Na decisão, a juíza eleitoral Rosilene de Santana Souza concordou com os argumentos da defesa e entendeu que as alegações careciam de respaldo probatório. Segundo ela, não havia elementos capazes de demonstrar a anuência dos réus com a compra de votos. A magistrada ressaltou a necessidade de provas materiais e testemunhais robustas para justificar a cassação de mandatos.

O advogado do prefeito, Yzaahu Paiva, comemorou a decisão:

— A decisão foi dentro do que esperávamos, não havia provas da participação do prefeito em qualquer ato ilícito. O Judiciário optou por respeitar a soberania do voto.

Com o resultado, Sebastião Nogueira e Guarsonio Melo seguem mantidos nos cargos para os quais foram eleitos em 2024.

Com o resultado, Sebastião Nogueira e Guarsonio Melo seguem mantidos nos cargos para os quais foram eleitos pela população de Porto Walter em 2024. Foto: internet 

Cotidiano

Detran-AC notifica motoristas com risco de suspensão da CNH e exige defesa até 3 de janeiro

43 minutos atrás

4 de dezembro de 2025

Edital publicado no Diário Oficial desta quinta (4) convoca condutores autuados para apresentarem defesa prévia; ausência de manifestação pode resultar em julgamento à revelia e penalidades unificadas de multa e suspensão

O Detran informa que as defesas podem ser protocoladas pelo site oficial do órgão ou presencialmente, além das Ciretrans, dentro dos horários e prazos de atendimento. Foto: arquivo

O Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran-AC) publicou nesta quinta-feira (4), no Diário Oficial do Estado, um edital de notificação que convoca motoristas autuados por infrações passíveis de suspensão do direito de dirigir a apresentarem defesa prévia até 3 de janeiro de 2026.

De acordo com o documento, proprietários, possuidores e principais condutores dos veículos listados devem protocolar a defesa por escrito ou indicar o real condutor infrator no prazo estabelecido. As autuações mencionadas geram processos administrativos que podem resultar, de forma unificada, nas penalidades de multa e suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

O órgão informa que as defesas podem ser enviadas pelo site oficial do Detran-AC ou protocoladas presencialmente na sede (Estrada Dias Martins, nº 894, bairro Jardim Primavera) ou nas Ciretrans, dentro dos horários de atendimento. O edital alerta sobre as consequências da ausência de manifestação no prazo legal:

  • A não apresentação de defesa resultará em julgamento do processo à revelia;

  • Caso o proprietário ou principal condutor (pessoa física) não indique o real condutor, será considerado o infrator;

  • Defesas não apresentadas, não conhecidas ou não acolhidas permitem ao Detran-AC aplicar as penalidades cabíveis;

  • O pagamento da multa não impede a aplicação da suspensão.

A convocação reforça a importância de os motoristas regularizarem suas situações para evitar a perda temporária do direito de dirigir.

Cotidiano

Em Tarauacá, Procon intensifica fiscalização e alerta sobre venda clandestina de fogos com estampido

1 hora atrás

4 de dezembro de 2025

“O consumidor que identificar irregularidades pode denunciar pelo 151 ou pelo número (68) 3223-7000, que recebe tanto ligações quanto mensagens via WhatsApp”, destacou.

Procon reforçou orientações aos comerciantes e destacou a importância da prevenção. Foto: cedida

O Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor do Acre (Procon/AC) realizou uma ação educativa e repressiva para coibir a comercialização irregular de fogos de artifício com estampido no em Tarauacá, nesta semana. A operação foi executada pela equipe de fiscalização do Procon no município após denúncias de consumidores e busca garantir o cumprimento da legislação estadual que proíbe, em todo o Acre, a venda desse tipo de produto.

Durante as visitas aos estabelecimentos, nenhuma irregularidade foi confirmada. Ainda assim, o Procon reforçou orientações aos comerciantes e destacou a importância da prevenção. Segundo o chefe da Fiscalização, John Lynneker, a atuação contínua é essencial para proteger a população e preservar o bem-estar coletivo.

“Trata-se de uma ação de caráter educativo e também repressivo no que tange à venda de fogos com estampido. O Procon recebeu algumas denúncias, fizemos a fiscalização e até o momento não foi identificado qualquer irregularidade. É importante mencionar que o estado possui uma lei que proíbe a venda de fogos com estampido, principalmente para proteger os animais e as pessoas com sensibilidade ao barulho. O Procon trabalha para que essa prática não aconteça, coibindo qualquer tipo de irregularidade”, explicou Lynneker.

O chefe da Fiscalização também lembrou que os estabelecimentos que forem flagrados descumprindo a lei podem sofrer sanções administrativas severas: “O comércio que for pego vendendo fogos proibidos poderá sofrer desde advertências até multas, e no caso da venda de fogos com estampido trata-se de uma penalidade bem salgada. A venda desse tipo de produto está terminantemente proibida no estado do Acre. O consumidor que identificar irregularidades pode denunciar pelo 151 ou pelo número (68) 3223-7000, que recebe tanto ligações quanto mensagens via WhatsApp”, destacou.

O Procon/AC reforça que a fiscalização da lei é fundamental para garantir a segurança e o bem-estar da população. Fogos barulhentos podem causar sofrimento a pessoas vulneráveis, como autistas, idosos, bebês e indivíduos sensíveis ao ruído. O impacto também atinge animais domésticos e silvestres, provocando estresse, fugas e até mortes.

Fogos barulhentos podem causar sofrimento a pessoas vulneráveis, como autistas, idosos, bebês e indivíduos sensíveis ao ruído. Foto: cedida

Além disso, o risco de acidentes e incêndios aumenta significativamente durante o período de estiagem. A orientação do órgão é clara: consumidores devem optar por fogos silenciosos, que proporcionam celebrações mais seguras e inclusivas, enquanto os comerciantes devem atentar às normas para evitar penalidades.

“O nosso objetivo não é apenas punir, mas conscientizar. A sociedade está cada vez mais atenta às consequências do uso de fogos com estampido, e a participação de todos é essencial para construirmos um ambiente mais seguro, saudável e respeitoso”, reforça o chefe da Fiscalização do Procon/AC, , John Lynneker.

Cotidiano

Vice-governadora Mailza visita espaço e ressalta serviços oferecidos no Feirão do Emprego nesta sexta e sábado

4 horas atrás

4 de dezembro de 2025

Vice-governadora Mailza Assis visitou o Museu dos Povos Acreanos, onde será realizado o Feirão do Emprego e Empregabilidade. Foto Clemerson Ribeiro/Secom

A vice-governadora do Acre e secretária de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos, Mailza Assis, visitou, nesta quinta-feira, 4, o Museu dos Povos Acreanos, localizado na Rua Epaminondas Jácome, no centro de Rio Branco, onde será realizado o 1º Feirão do Emprego e da Empregabilidade, nesta sexta-feira, 5, e sábado, 6, das 8h às 17h.

Participarão empresas, entidades e instituições parceiras que irão disponibilizar mais de mil vagas de trabalho, além de serviços essenciais ao trabalhador e oportunidades de capacitação profissional.

Mailza reforçou que o espaço para o evento é amplo, possibilitando comodidade à população, e que o Feirão vai oferecer diversos serviços, como orientação para elaboração de currículo, dicas para entrevistas de emprego e tira-dúvidas sobre Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) e Serasa, entre outros.

“O Feirão nasceu nesse pensamento de unir nossas forças com o Ministério de Trabalho, e o governo do Estado com as empresas, ofertando diversos serviços que estão relacionados com esse tema. Nosso estado apresenta números positivos na geração de emprego e essa ação é para fortalecer ainda mais o setor. Estamos com a disponibilidade de mil vagas, então, é possível que a gente consiga empregar essas mil pessoas, dar oportunidade a quem precisa. São oportunidades que estamos dando para quem espera um emprego nesse fim de ano, ou há muito tempo”, reforçou.

Espaço do Museu dos Povos Acreanos passa pelos últimos ajustes para a realização do Feirão. Foto: Clemerson Ribeiro/Secom

O secretário de Indústria, Ciência e Tecnologia do Acre, Assurbanipal Mesquita, afirmou que o evento reforça uma atuação que já é verificada na gestão do governo, por meio da plataforma Sistema Nacional de Empregos (Sine).

“Este é um momento grande mobilização. Com o apoio do Sine, que tem abrangência nacional, empresas de fora também tomaram conhecimento desta ação e estão participando. Estamos no fim do ano e o governo está de portas abertas para dar condições e oportunidades de emprego à população. São muitos parceiros, com diversos serviços, e queremos que todas as mil vagas sejam preenchidas”, disse.

O vice-presidente em exercício da Federação das Indústrias do Acre (Fieac), João Paulo Pereira, relatou que a equipe da Federação ficou feliz ao receber o convite da vice-governadora para participar do evento.

“Vimos uma oportunidade em que há várias entidades participando, começando com o Sine e as instituições responsáveis pela parte de educação profissional. Estamos vendo a oportunidade de a gente ter a mão de obra demandada. A gente vê a oportunidade de que instituições educacionais possam fazer a preparação para essa mão de obra se enquadrar nas nossas empresas. Outro ponto é a parte da orientação, por meio do Ministério do Trabalho, para explicar a questão dos auxílios e bolsa, entre outros serviços”, analisou.

Vice-governadora Mailza Assis reforçou a importância do evento. Foto: Clemerson Ribeiro/Secom

Serviços, instituições e empresas parceiras

Balcão de Empregos

*Cadastro e encaminhamento para vaga de Emprego

Atendimento do Sistema Nacional de Empregos (Sine)

*Emissão de Carteira de Trabalho digital

*Cadastro do trabalhador

*Habilitação de seguro desemprego

*Consulta NIT/CNIS/PIS/Pasep

*Consulta de Certidão de Tempo de Contribuição (CTC)

*Consulta de Extrato de FGTS

Ministério do Trabalho (SRTE/AC)

*Orientação para cadastramento na conta GOV.Br

*Orientação para obtenção da CTPS digital

*Orientação para seguro-desemprego

*Orientação sobre empréstimo consignado

Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo (Sete)

* Cadastro de artesãos

Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH)

*Registro Civil

*Bolsa Família

Oferta de Qualificação Profissional

*Portfólio do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai)

*Portfólio do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac)

*Portfólio Instituto de Desenvolvimento da Educação Profissional Dom Moacyr Grechi (Ieptec)

*Portfólio de cursos do Polo Digital Secretaria de Estado de Industria, Ciência e Tecnologia (Seict)

Elaboração de Currículos

*Orientação e elaboração de currículos

Orientações para Entrevista de Emprego

*Dicas e orientações para entrevista de emprego

Balcão Acisa

*Atendimento de consulta ao SPC/Serasa gratuito

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae)

*Abertura e fechamento de empresas

*Abertura e regularização de MEIs

*Emissão de Declaração de Faturamento (DAS)

*Parcelamento de Débitos MEI

Ônibus da Organização em Centros de Atendimento (OCA)

*Atendimento com diversos serviços em apoio para os candidatos a vagas de emprego

*Inscrição e manutenção de CPF

*Emissão de certidões

*Emissão de CNH

*Criação/recuperação da conta GOV.BR

*Certidões eleitorais

*Outros atendimentos

