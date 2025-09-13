fbpx
Acre

Justiça do Trabalho proíbe AMAC de demitir empregados e reconhece validade dos contratos

1 hora atrás

A Justiça do Trabalho da 14ª Região, em Rio Branco, reconheceu a validade dos contratos de trabalho de seis empregados da Associação dos Municípios do Acre (AMAC), mesmo sem a realização de concurso público. A ação trabalhista, ajuizada em abril deste ano, pedia que fosse declarada a legalidade das contratações e que a entidade se abstivesse de rescindir os vínculos sob alegação de nulidade. O juiz Renan Rigueira Carneiro Leão destacou que a AMAC é uma associação civil de direito privado, regida pela Lei nº 14.341/2022, e não um consórcio público sujeito às regras da Lei nº 11.107/2005.

Na decisão, o magistrado ressaltou que a legislação atual permite que associações de representação de municípios realizem contratações por meio de processos seletivos simplificados, sem a obrigatoriedade de concurso público. Assim, os contratos celebrados pela AMAC foram considerados válidos, desde que respeitados os princípios de legalidade, impessoalidade e eficiência. A sentença também deixou claro que o reconhecimento da validade dos vínculos não implica estabilidade no emprego, cabendo à entidade manter ou não os trabalhadores dentro das regras previstas na CLT.

O juiz ainda deferiu tutela de urgência para impedir que a AMAC rescinda os contratos com base em suposta nulidade por ausência de concurso público. Por outro lado, rejeitou o pedido da associação em reconvenção, que buscava justamente a declaração de nulidade dos contratos e a dispensa imediata dos empregados. A tentativa da AMAC de caracterizar o processo como litigância de má-fé também foi descartada, sob o entendimento de que a controvérsia se trata de tese jurídica legítima, ainda que rejeitada.

Além de reconhecer os pedidos dos reclamantes, a sentença condenou a AMAC ao pagamento de honorários advocatícios de 5% sobre o valor da causa, fixado em R$ 109,7 mil, além das custas processuais. A decisão, proferida em 8 de setembro de 2025, reforça que não há base legal para considerar nulos os contratos firmados pela entidade antes da vigência da Lei nº 14.341/2022, e que o legislador não estabeleceu efeitos retroativos para prejudicar vínculos de trabalho já existentes.

Acre

Presidente da Aleac participa da abertura do 5º Festival do Coco em Mâncio Lima

28 minutos atrás

13 de setembro de 2025

O presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado estadual Nicolau Júnior, participou na noite desta sexta-feira, 12, da abertura da quinta edição do Festival do Coco, em Mâncio Lima. O evento, que já se consolidou como uma das festas mais tradicionais da região do Juruá, valoriza a identidade cultural do município e movimenta a economia local.

Nicolau Júnior destinou, aproximadamente, R$ 500 mil em emendas parlamentares para o município, e parte deste recurso ajudou a Prefeitura a realizar o Festival. “Quando a classe política se une, os municípios se desenvolvem porque sozinhas as Prefeituras não dão conta, por isso minha gratidão a parceria do deputado Nicolau Júnior, não somente no Festival mas em tudo que o nosso município precisa”, destacou o prefeito de Mancio Lima, Zé Luís.

 

Para Nicolau o Festival é uma vitrine para os produtores locais e fortalece a identidade e economia da região. “Esse é um evento que vai além do entretenimento. Ele fortalece a nossa cultura, movimenta a economia e dá visibilidade ao talento dos empreendedores do município”, destacou o parlamentar.

A programação do festival segue até domingo, 14, e conta com atividades culturais, esportivas, de empreendedorismo, lazer e apresentações artísticas. Para muitos empreendedores locais, a festa é uma oportunidade de expor seus produtos, fortalecer negócios e gerar renda.

A solenidade de abertura reuniu o governador do Estado, Gladson Cameli, a vice-governadora Mailza Assis, o prefeito de Mâncio Lima, Zé Luiz, o deputado federal Zezinho Barbary e os deputados estaduais Clodoaldo Rodrigues e Gilberto Lira.

Confira mais fotos:

Acre

Rio Acre registra 1,98m neste sábado em Rio Branco, aponta boletim da Defesa Civil

31 minutos atrás

13 de setembro de 2025

Foto: Sérgio Vale/arquivo ac24horas

A Defesa Civil de Rio Branco divulgou na manhã deste sábado, 13, o boletim diário sobre o monitoramento do Rio Acre. Às 5h13, o manancial marcou 1,98 metros, apresentando leve elevação em relação ao dia anterior.

De acordo com os dados repassados pelo coordenador municipal de Defesa Civil, tenente-coronel Cláudio Falcão, nas últimas 24 horas foram registrados 10 milímetros de chuva na capital acreana. Apesar do aumento, o nível do rio segue muito abaixo da cota de alerta, que é de 13,50 metros, e da cota de transbordo, estabelecida em 14 metros.

Acre

Prefeito Jerry Correia anuncia data da escolha da Rainha da Expofronteira 2025

38 minutos atrás

13 de setembro de 2025

O prefeito Jerry Correia anunciou a data oficial da escolha da Rainha da Expofronteira 2025. O evento acontecerá no próximo dia 26 de setembro, às 20h, na Praça Central SD. Marinho.

O tradicional concurso promete agitar a cidade com o desfile das candidatas, que vão disputar a faixa e a coroa de Rainha do Rodeio, símbolo de beleza, simpatia e representatividade da festa. Além do concurso, a noite contará com um animado show de Cristiano Paulo e Daniel, garantindo música e muita diversão para o público.

A escolha da Rainha da Expofronteira marca o início das grandes atrações do evento, que neste ano traz ainda mais novidades para valorizar a cultura, o agronegócio e o entretenimento em Assis Brasil. “Estamos preparando uma Expofronteira histórica, que vai ficar marcada na memória da nossa população e também dos visitantes”, destacou o prefeito Jerry Correia.

