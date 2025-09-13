Acre
Justiça do Trabalho proíbe AMAC de demitir empregados e reconhece validade dos contratos
A Justiça do Trabalho da 14ª Região, em Rio Branco, reconheceu a validade dos contratos de trabalho de seis empregados da Associação dos Municípios do Acre (AMAC), mesmo sem a realização de concurso público. A ação trabalhista, ajuizada em abril deste ano, pedia que fosse declarada a legalidade das contratações e que a entidade se abstivesse de rescindir os vínculos sob alegação de nulidade. O juiz Renan Rigueira Carneiro Leão destacou que a AMAC é uma associação civil de direito privado, regida pela Lei nº 14.341/2022, e não um consórcio público sujeito às regras da Lei nº 11.107/2005.
Na decisão, o magistrado ressaltou que a legislação atual permite que associações de representação de municípios realizem contratações por meio de processos seletivos simplificados, sem a obrigatoriedade de concurso público. Assim, os contratos celebrados pela AMAC foram considerados válidos, desde que respeitados os princípios de legalidade, impessoalidade e eficiência. A sentença também deixou claro que o reconhecimento da validade dos vínculos não implica estabilidade no emprego, cabendo à entidade manter ou não os trabalhadores dentro das regras previstas na CLT.
O juiz ainda deferiu tutela de urgência para impedir que a AMAC rescinda os contratos com base em suposta nulidade por ausência de concurso público. Por outro lado, rejeitou o pedido da associação em reconvenção, que buscava justamente a declaração de nulidade dos contratos e a dispensa imediata dos empregados. A tentativa da AMAC de caracterizar o processo como litigância de má-fé também foi descartada, sob o entendimento de que a controvérsia se trata de tese jurídica legítima, ainda que rejeitada.
Além de reconhecer os pedidos dos reclamantes, a sentença condenou a AMAC ao pagamento de honorários advocatícios de 5% sobre o valor da causa, fixado em R$ 109,7 mil, além das custas processuais. A decisão, proferida em 8 de setembro de 2025, reforça que não há base legal para considerar nulos os contratos firmados pela entidade antes da vigência da Lei nº 14.341/2022, e que o legislador não estabeleceu efeitos retroativos para prejudicar vínculos de trabalho já existentes.
Presidente da Aleac participa da abertura do 5º Festival do Coco em Mâncio Lima
O presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado estadual Nicolau Júnior, participou na noite desta sexta-feira, 12, da abertura da quinta edição do Festival do Coco, em Mâncio Lima. O evento, que já se consolidou como uma das festas mais tradicionais da região do Juruá, valoriza a identidade cultural do município e movimenta a economia local.
Nicolau Júnior destinou, aproximadamente, R$ 500 mil em emendas parlamentares para o município, e parte deste recurso ajudou a Prefeitura a realizar o Festival. “Quando a classe política se une, os municípios se desenvolvem porque sozinhas as Prefeituras não dão conta, por isso minha gratidão a parceria do deputado Nicolau Júnior, não somente no Festival mas em tudo que o nosso município precisa”, destacou o prefeito de Mancio Lima, Zé Luís.
Para Nicolau o Festival é uma vitrine para os produtores locais e fortalece a identidade e economia da região. “Esse é um evento que vai além do entretenimento. Ele fortalece a nossa cultura, movimenta a economia e dá visibilidade ao talento dos empreendedores do município”, destacou o parlamentar.
A programação do festival segue até domingo, 14, e conta com atividades culturais, esportivas, de empreendedorismo, lazer e apresentações artísticas. Para muitos empreendedores locais, a festa é uma oportunidade de expor seus produtos, fortalecer negócios e gerar renda.
A solenidade de abertura reuniu o governador do Estado, Gladson Cameli, a vice-governadora Mailza Assis, o prefeito de Mâncio Lima, Zé Luiz, o deputado federal Zezinho Barbary e os deputados estaduais Clodoaldo Rodrigues e Gilberto Lira.

Rio Acre registra 1,98m neste sábado em Rio Branco, aponta boletim da Defesa Civil
A Defesa Civil de Rio Branco divulgou na manhã deste sábado, 13, o boletim diário sobre o monitoramento do Rio Acre. Às 5h13, o manancial marcou 1,98 metros, apresentando leve elevação em relação ao dia anterior.
De acordo com os dados repassados pelo coordenador municipal de Defesa Civil, tenente-coronel Cláudio Falcão, nas últimas 24 horas foram registrados 10 milímetros de chuva na capital acreana. Apesar do aumento, o nível do rio segue muito abaixo da cota de alerta, que é de 13,50 metros, e da cota de transbordo, estabelecida em 14 metros.
Prefeito Jerry Correia anuncia data da escolha da Rainha da Expofronteira 2025
O prefeito Jerry Correia anunciou a data oficial da escolha da Rainha da Expofronteira 2025. O evento acontecerá no próximo dia 26 de setembro, às 20h, na Praça Central SD. Marinho.
O tradicional concurso promete agitar a cidade com o desfile das candidatas, que vão disputar a faixa e a coroa de Rainha do Rodeio, símbolo de beleza, simpatia e representatividade da festa. Além do concurso, a noite contará com um animado show de Cristiano Paulo e Daniel, garantindo música e muita diversão para o público.
A escolha da Rainha da Expofronteira marca o início das grandes atrações do evento, que neste ano traz ainda mais novidades para valorizar a cultura, o agronegócio e o entretenimento em Assis Brasil. “Estamos preparando uma Expofronteira histórica, que vai ficar marcada na memória da nossa população e também dos visitantes”, destacou o prefeito Jerry Correia.
