Justiça do Trabalho e Prefeitura de Porto Velho alinham ações para inclusão de catadores(as)
Reunião busca garantir a inclusão sócio produtiva dos catadores(as), que deixaram de atuar na Lixeira Sanitária da Vila Princesa, após o seu fechamento.
Representantes do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (RO/AC) participaram de uma visita institucional à Prefeitura de Porto Velho no dia 21/11. Estiveram presentes na reunião o presidente do TRT-14, desembargador Ilson Alves Pequeno Junior, o vice-presidente e corregedor Regional, desembargador Carlos Augusto Gomes Lôbo e a juíza do Trabalho Luzinalia de Souza Moraes, titular da 7ª Vara do Trabalho de Porto Velho.
A comitiva foi recebida pelo prefeito Léo Moraes e discutiu avanços relacionados ao processo estrutural do antigo Lixão da Vila Princesa. A pauta do encontro tratou da inclusão produtiva das catadoras e dos catadores de materiais recicláveis, após o encerramento das atividades do lixão, além de alternativas para fortalecer a coleta seletiva na capital.
A reunião reforça o compromisso interinstitucional com o meio ambiente, o trabalho digno e a dignidade humana. A visita dá continuidade às ações do processo de natureza estrutural que tramita na 7ª Vara do Trabalho de Porto Velho, voltado à construção de soluções conjuntas para os impactos sociais e econômicos do encerramento do lixão da cidade.
Secom/TRT-14 – Texto e foto: Ana Lages/SECOM
Caminhonete usada por três brasileiros desaparecidos é localizada abandonada na Bolívia
A caminhonete utilizada por três cidadãos brasileiros dados como desaparecidos foi encontrada abandonada na zona rural de San Ignacio de Velasco, no departamento de Santa Cruz, na Bolívia. Os homens haviam entrado no país vizinho para negociar o veículo e não fizeram mais contato com familiares desde o dia 17 de novembro.
De acordo com o comandante regional da Direção de Prevenção e Investigação de Roubo de Veículos (Diprove), major Henry Zenzano, o automóvel foi localizado a cerca de 50 quilômetros do município, em meio à vegetação, ainda com o motor ligado. A circunstância aumentou a preocupação das autoridades quanto ao paradeiro dos desaparecidos.
As autoridades brasileiras comunicaram o desaparecimento dos três homens e do veículo. Nove dias depois do último contato, a caminhonete foi finalmente encontrada, mas sem sinais dos ocupantes.
Os desaparecidos foram identificados como João Vitor, José Henrique e Lucas Henrique, residentes de Pontes e Lacerda, no Mato Grosso, a 444 quilômetros de Cuiabá. Segundo informações divulgadas pela imprensa brasileira, os homens relataram ter concluído a entrega do veículo antes de perderem contato.
A Polícia Civil brasileira confirmou que um dos desaparecidos possui antecedentes relacionados ao tráfico de drogas. No entanto, até o momento, não há indícios concretos que apontem o que ocorreu com o trio.
As investigações seguem em andamento, com cooperação entre autoridades bolivianas e brasileiras.
Caminhoneiro baleado ao tentar recuperar bicicleta morre após uma semana internado em Rio Branco
O caminhoneiro Smayle Maciel de Abreu, de 39 anos, morreu no início da tarde desta quarta-feira (26) no Pronto-Socorro de Rio Branco, após permanecer uma semana internado em estado grave. Ele havia sido baleado na cabeça no último dia 18, quando tentava recuperar uma bicicleta roubada.
O crime ocorreu na Rua Buriti, no bairro Santa Inês, no Segundo Distrito da capital. A confirmação do óbito foi feita ao g1 por Lorrana Mello, esposa da vítima.
Segundo relatou, Smayle passou por dois testes clínicos na terça-feira (25), mas não apresentou respostas neurológicas. Um novo exame foi realizado por volta do meio-dia desta quarta-feira, confirmando ausência total de atividade cerebral.
Abalada, Lorrana informou ainda que a família autorizou a doação dos órgãos do caminhoneiro.
“Cinco pessoas vão viver através dele”, disse, emocionada.
As circunstâncias do crime seguem sob investigação.
Motorista de 21 anos que derrubou dois postes no Calafate deverá pagar prejuízos à Energisa
Acidente deixou região sem energia e interditou trânsito até o início da tarde em Rio Branco
O jovem Pedro Henrique de Melo, 21 anos, deverá arcar com os prejuízos causados à Energisa após o acidente que derrubou dois postes de energia na Estrada do Calafate, em Rio Branco, na manhã de terça-feira (25). A queda das estruturas deixou parte de uma das regiões mais populosas da capital sem energia elétrica e interrompeu totalmente o trânsito até o início da tarde.
Segundo informações preliminares, Pedro Henrique conduzia um Fiat Pálio quando perdeu o controle do veículo ao passar por uma poça d’água durante a chuva. O carro aquaplanou, saiu da pista pavimentada e atingiu dois postes em sequência.
O impacto deixou o motorista preso às ferragens. Ele foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco, sem risco de morte.
A queda dos postes e a fiação de alta tensão sobre a pista bloquearam completamente a via. O trânsito só foi liberado após a retirada dos destroços. A energia foi restabelecida logo após a troca das estruturas pela equipe técnica da concessionária.
