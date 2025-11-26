Justiça do Trabalho e Prefeitura de Porto Velho alinham ações para inclusão de catadores(as)

Reunião busca garantir a inclusão sócio produtiva dos catadores(as), que deixaram de atuar na Lixeira Sanitária da Vila Princesa, após o seu fechamento.

Representantes do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (RO/AC) participaram de uma visita institucional à Prefeitura de Porto Velho no dia 21/11. Estiveram presentes na reunião o presidente do TRT-14, desembargador Ilson Alves Pequeno Junior, o vice-presidente e corregedor Regional, desembargador Carlos Augusto Gomes Lôbo e a juíza do Trabalho Luzinalia de Souza Moraes, titular da 7ª Vara do Trabalho de Porto Velho.

A comitiva foi recebida pelo prefeito Léo Moraes e discutiu avanços relacionados ao processo estrutural do antigo Lixão da Vila Princesa. A pauta do encontro tratou da inclusão produtiva das catadoras e dos catadores de materiais recicláveis, após o encerramento das atividades do lixão, além de alternativas para fortalecer a coleta seletiva na capital.

A reunião reforça o compromisso interinstitucional com o meio ambiente, o trabalho digno e a dignidade humana. A visita dá continuidade às ações do processo de natureza estrutural que tramita na 7ª Vara do Trabalho de Porto Velho, voltado à construção de soluções conjuntas para os impactos sociais e econômicos do encerramento do lixão da cidade.

Secom/TRT-14 – Texto e foto: Ana Lages/SECOM

