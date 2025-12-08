Geral
Justiça do Trabalho condena empresas por acidente fatal com menor em Rondônia
A decisão sobre o acidente ocorrido em novembro de 2024 serve como alerta contra o trabalho infantil e a negligência com a segurança
Em um duro golpe contra a exploração infantil e a negligência no ambiente de trabalho, a Justiça do Trabalho da 14ª Região (RO/AC) emitiu uma decisão que ecoa a importância da proteção às crianças e adolescentes. O processo que corre em segredo de justiça, nº 0001278-49.2024.5.14.0141, julgado pela 2ª Turma, revela uma história de dor e perda, mas também de esperança na busca por justiça e um futuro mais seguro.
Tragédia que não deveria ter acontecido
O caso, ocorrido em Vilhena, Rondônia, em 2 de novembro de 2024, expõe a brutal realidade do trabalho infantil, com a perda de um adolescente de apenas 16 anos em um acidente de trabalho. A investigação revelou que o jovem realizava atividades de limpeza e manutenção de tanques, em uma oficina reparadora, juntamente com um amigo, quando houve a explosão, uma ocupação extremamente perigosa e, por lei, uma das piores formas de trabalho infantil. Essa situação, por si só, já demonstra negligência e falta de cuidado com a vida do adolescente.
A decisão: um grito por Justiça e responsabilidade
A segunda instância da Justiça do Trabalho da 14ª Região manteve a condenação do 1º grau ao empregador direto e às empresas solidariamente. A decisão, além de confirmar o vínculo de emprego com a limitação do período contratual, se aplica à “teoria da cegueira deliberada”. Essa teoria, de forma clara e direta, aponta a responsabilidade daqueles que, mesmo cientes dos riscos e ilicitudes, optam por ignorá-los na busca de lucro.
As decisões vão além da esfera individual da vítima, atingindo o coração do problema: o meio ambiente de trabalho. A ausência de controle técnico, a execução informal de serviços perigosos e a tolerância com o trabalho infantojuvenil caracterizaram uma violação grave, que resultou na responsabilização objetiva das empresas.
Reconhecendo a dor: Indenização por Danos Morais
A Justiça não ignorou a dor e o sofrimento dos pais do adolescente, majorando a indenização por danos morais. O valor fixado em R$ 200 mil para cada genitor, totalizando R$ 400 mil, busca compensar a perda e o impacto emocional da tragédia, como também revela caráter pedagógico e punitivo quanto aos responsáveis pelo dano.
Alerta importante para todos
A decisão do TRT-14 serve como um importante alerta para todas as empresas. O trabalho infantil é uma prática ilícita que compromete o futuro das crianças e adolescentes e que não será tolerada. As empresas devem implementar políticas rigorosas de prevenção, fiscalização e garantir que o ambiente de trabalho seja seguro e adequado, em conformidade com as normas de segurança e saúde.
Medidas preventivas essenciais:
Verificação da idade: Implementar procedimentos rigorosos para impedir a contratação de menores de idade.
Ambiente seguro: Assegurar que o ambiente de trabalho seja seguro e que todas as normas de segurança e saúde sejam rigorosamente cumpridas.
Fiscalização constante: Realizar fiscalizações regulares para garantir o cumprimento das leis trabalhistas e a segurança dos trabalhadores.
Transparência: Adotar uma postura transparente em relação às práticas de trabalho, garantindo que todos os envolvidos estejam cientes de seus direitos e deveres.
Conclusão: Juntos por um futuro sem trabalho infantil
O julgamento no processo nº 0001278-49.2024.5.14.0141 é um marco na luta contra o trabalho infantil e a negligência com a segurança no trabalho.
A Justiça do Trabalho, com esta decisão, reafirma seu compromisso com a proteção dos direitos dos trabalhadores e a construção de um ambiente de trabalho mais justo e seguro para todos. A sociedade como um todo precisa se unir a essa causa, denunciando práticas ilegais e exigindo que as empresas cumpram com suas responsabilidades sociais.
Processo: 0001278-49.2024.5.14.0141
Secom/TRT-14 (Yonara Werri
Homem armado com terçado invade escola em Rio Branco, rouba alunos e agride adolescente
Imagens da DCORE mostram criminoso circulando pelo pátio da Escola Clícia Gadelha, roubando dois celulares e fugindo com bicicleta mesmo após ser confrontado por segurança armado.
Investigadores da Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões (DCORE) analisam imagens das câmeras de monitoramento da Escola de Ensino Médio Professora Clícia Gadelha, localizada na Estrada do São Francisco, em Rio Branco, para identificar o homem que invadiu o estabelecimento armado com um terçado e agrediu alunos durante um assalto.
A invasão ocorreu na manhã da última sexta-feira (5) e provocou pânico entre estudantes, professores e funcionários. As imagens registram o momento em que o criminoso caminha pela lateral da escola e ataca o primeiro aluno, roubando o celular. Em seguida, ele entra por um portão lateral.
Dentro da instituição, o homem pega uma bicicleta e se prepara para sair, quando percebe outro estudante sentado e usando o telefone. Ele saca o terçado da cintura, aborda o jovem, que entrega o aparelho sem resistência. Mesmo assim, o agressor o atinge com a lâmina de lado, causando hematomas, mas sem ferimentos profundos.
Ao se dirigir para a saída, o assaltante é surpreendido por um segurança que aponta uma arma de fogo em sua direção. O criminoso, no entanto, não se intimida, ergue novamente o terçado e foge levando a bicicleta e os dois celulares.
A ação criminosa aumentou a preocupação de pais e responsáveis, que temem pela segurança dos estudantes e pedem medidas urgentes para reforçar a proteção na escola. A Polícia Civil segue investigando o caso.
Mulher é presa após festa com som alto e cheiro de maconha incomodar vizinhança em Cruzeiro do Sul
Ocorrência foi registrada no bairro Oscar Trovão; suspeita resistiu à ação policial e acabou detida por perturbação do sossego e desobediência.
Uma mulher foi presa em flagrante na madrugada deste domingo (7) no bairro Oscar Trovão, em Cruzeiro do Sul, após vizinhos acionarem a Polícia Militar para denunciar uma festa que ocorria desde a noite anterior, com som alto e suspeita de uso de maconha.
Ao chegar ao local, os policiais constataram que o volume do som era extremamente elevado, causando incômodo generalizado. Além disso, foi sentido um forte odor de maconha vindo da residência.
A proprietária do equipamento tentou desligar o som quando orientada pelos militares, porém a irmã dela, identificada como Daiane, estava bastante alterada e passou a questionar a presença da guarnição, recusando-se a encerrar a festa e dificultando a ação policial.
Diante da resistência, Daiane foi presa pelos crimes de perturbação do sossego e desobediência. Ela foi conduzida à Delegacia de Polícia para os procedimentos cabíveis.
Homem é preso após ameaçar filho de 13 anos com faca em Cruzeiro do Sul
Adolescente fugiu para evitar agressão; suspeito estava embriagado e foi detido pela Polícia Militar no Conjunto Cumarú.
Um homem identificado como José Pereira da Silva foi preso em flagrante neste domingo (7) no Conjunto Cumarú, em Cruzeiro do Sul, após ameaçar de morte o próprio filho, de 13 anos, utilizando uma faca.
Segundo testemunhas, José chegou à residência em visível estado de embriaguez alcoólica e iniciou uma discussão com o adolescente. Durante o desentendimento, ele pegou uma faca e passou a ameaçar o filho, que, temendo pela própria vida, conseguiu fugir.
A Polícia Militar foi acionada, prendeu o suspeito e apreendeu a arma utilizada na ameaça. José Pereira da Silva foi conduzido à Delegacia Geral de Polícia Civil, onde ficaram adotadas as providências cabíveis.
