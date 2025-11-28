Geral
Justiça do Amazonas decreta prisão preventiva de médico investigado pela morte de bebê durante parto em Eirunepé
Profissional deixou o município após prestar depoimento e é considerado foragido; juiz aponta risco de fuga e suspende exercício da medicina
A Justiça do Amazonas decretou a prisão preventiva do médico Humberto Fuertes Estrada, investigado por homicídio qualificado após a morte de um bebê durante um parto no último sábado (22), no município de Eirunepé, interior do estado.
Segundo a investigação, a gestante, de 18 anos, deu entrada no hospital por volta das 4h da manhã. O médico, que estava de sobreaviso, não respondeu às chamadas da equipe de saúde. Ele só compareceu cerca de cinco horas depois, quando o parto foi realizado, já sem chances de salvar o recém-nascido.
Após o caso, Humberto Fuertes prestou depoimento na delegacia da cidade. No entanto, pouco depois, a polícia constatou que ele havia deixado o município em direção ao Acre, levantando suspeitas de tentativa de fuga.
Com base nas informações reunidas, a Polícia Civil solicitou à Justiça a prisão preventiva do médico e a suspensão do exercício da função pública e das atividades médicas. O pedido foi acatado. Na decisão, o juiz ressaltou o risco de fuga, afirmando que há “periculum libertatis, uma vez que o médico evadiu-se para Feijó sem comunicar às autoridades”.
Até o momento, Humberto Fuertes Estrada não foi localizado e é considerado foragido da Justiça.
Empresas têm até hoje para pagar a 1ª parcela do 13º, e atraso gera multa
A primeira parcela do 13º salário deve ser depositada até esta sexta-feira, 28. Esse pagamento deve ser de 50% do valor total do benefício. Os empregadores também pode fazer hoje o pagamento integral, se preferirem. Ao todo, 95,3 milhões de brasileiros terão acesso à remuneração extra de final de ano.
“O 13º salário é um direito garantido pela Constituição Federal a todos os trabalhadores formais, regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sejam eles urbanos ou rurais. Aposentados e pensionistas do INSS também são beneficiados e já recebem o 13º salário antecipado no primeiro semestre”, explica gerente de produtos e canais de distribuição da Tecban, Rodrigo Maranini.
Caso o pagamento atrase ou não seja feito, o trabalhador pode entrar com ação judicial cobrando o valor com correção e juros. “Dependendo do caso, também é possível pedir indenização por danos morais”, explica o advogado Gilson de Souza Silva.
O Ministério do Trabalho pode ainda realizar fiscalização e multar a empresa. “A depender da convenção coletiva de cada categoria, podem existir multas adicionais, pagas diretamente ao empregado ou ao sindicato.”
A segunda tem como prazo o dia 20 de dezembro.
Qual o valor do 13º salário?
O cálculo do valor a ser recebido utiliza o salário registrado na carteira de trabalho. “Para quem recebe comissões, horas extras ou adicionais, o 13º é calculado pela média desses valores, garantindo que o trabalhador receba conforme a remuneração real”, diz o advogado Gilson de Souza Silva, especialista em Direito do Trabalho e sócio do Comparato, Nunes, Federici & Pimentel Advogados (CNFLaw).
O valor do 13º salário será então proporcional aos meses trabalhados no ano. Outro aspecto importante na conta é que contam como meses trabalhados qualquer mês em que o trabalhador atuou por 15 dias ou mais na empresa.
Já a primeira parcela, cujo prazo para pagamento é a sexta-feira, deverá corresponder a 50% do valor total.
Como calcular o dinheiro que irei receber?
Rodrigo Maranini formulou o seguinte passo a passo:
Divida o seu salário bruto de novembro por 12.
Multiplique o resultado pelo número de meses trabalhados no ano (contando meses com 15 dias ou mais).
A primeira parcela a ser paga em 28 de novembro é exatamente a metade (50%) desse valor total calculado.
Criminosos tentam arrombar caixa eletrônico em posto de combustível da AABB, em Cruzeiro do Sul
Ação ocorreu durante a madrugada; Polícia Militar foi acionada e nada foi levado
Grávida de oito meses é presa em Cruzeiro do Sul por mandado da Vara de Organizações Criminosas
Jovem de 24 anos foi detida em casa; município não possui unidade prisional feminina após interdição do presídio
Uma mulher de 24 anos, identificada como Natacha, grávida de oito meses, foi presa pela Polícia Civil nesta quinta-feira (27) no bairro São José, em Cruzeiro do Sul. A detenção ocorreu em cumprimento a um mandado expedido pela Vara de Organizações Criminosas de Rio Branco.
A prisão foi realizada na residência da jovem e ocorreu sem qualquer resistência ou intercorrência, segundo a polícia.
Atualmente, Cruzeiro do Sul não possui unidade prisional feminina. O presídio destinado às mulheres foi interditado e deverá passar por reconstrução. Com isso, as detentas da região estão sendo transferidas para o presídio de Tarauacá, onde cumprem pena.
