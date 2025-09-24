Geral
Justiça do Acre realiza primeira audiência sobre morte de enfermeira Géssica
Dois policiais militares respondem por homicídio qualificado, fraude processual e porte ilegal de arma
A Justiça do Acre realiza nesta quarta-feira (24), às 8h30, em Senador Guiomard, a primeira audiência de instrução do caso da morte da enfermeira Géssica, de 32 anos, mãe de três filhos. Os dois policiais militares acusados serão ouvidos por último durante a sessão.
O crime ocorreu em 2 de dezembro de 2023, durante perseguição policial na BR-317, em Capixaba. De acordo com laudos periciais, a arma encontrada com a vítima foi plantada, ela não estava sob efeito de drogas e os disparos que a atingiram partiram das armas dos policiais.
Após a audiência, o juiz da Vara Criminal de Senador Guiomard deve proferir a sentença de pronúncia, que define se os acusados irão a julgamento pelo Tribunal do Júri. A expectativa é de que a decisão leve o caso a júri popular, onde jurados definirão a culpa ou inocência dos réus.
Atualmente, os policiais cumprem prisão domiciliar. A possibilidade de absolvição é considerada remota diante do conjunto de provas, que indicam execução e enfraquecem a tese de legítima defesa.
PM prende suspeito de assalto a mercantil em Cruzeiro do Sul
Eduardo Tome Evangelista, o “Edu”, confessou participação em crime e revelou ligação com facção criminosa
A Polícia Militar prendeu nesta terça-feira (23), em Cruzeiro do Sul, Eduardo Tome Evangelista, conhecido como “Edu”, acusado de participar do assalto ao Mercantil Paraná, ocorrido no último sábado (20), no Bairro Aeroporto Velho. O crime, marcado pela violência, foi registrado por câmeras de segurança que flagraram a ação e a fuga dos assaltantes.
A prisão ocorreu durante patrulhamento na Vila Lagoinha, BR-364, após denúncias de moradores de que um homem estaria ameaçando a comunidade com arma branca e arma de fogo, além de cobrar pedágio de quem transitava pelo ramal. Segundo relatos, o suspeito se apresentou como integrante de facção criminosa, declarou ter cometido assaltos na cidade e intimidava moradores desde o domingo.
Localizado escondido em uma residência, Edu foi abordado pelos policiais e, durante revista, estava apenas com uma faca. Ele recebeu voz de prisão por ameaça e, em seguida, confessou participação no assalto ao mercantil, afirmando que a ação teria sido ordenada pela facção por o estabelecimento não pagar a chamada “caixinha”. O suspeito ainda revelou à polícia o nome e endereço do comparsa envolvido na ação criminosa.
Edu foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Cruzeiro do Sul, onde segue à disposição da Justiça.
Homem é preso após assalto a loja de celulares em shopping de Cruzeiro do Sul
Polícia Civil flagra suspeito já conhecido por crimes patrimoniais; segundo envolvido conseguiu fugir
Polícia Civil do Acre realiza operação em Feijó e prende quatro suspeitos em investigações criminais
Na última segunda-feira, 22, a Polícia Civil do Acre 9PCAC), por meio da Delegacia-Geral de Feijó, realizou uma operação conjunta com a Polícia Militar e com o apoio do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), para dar cumprimento a mandados de prisão e busca e apreensão relacionados ao Caso Misael da Silva Freitas e a uma investigação de estupro de vulnerável.
A ação teve início no Seringal Nazaré, onde foram realizadas buscas em residências de investigados. Embora os alvos principais não tenham sido localizados, a equipe conseguiu cumprir dois mandados de prisão na cidade de Feijó. Durante as diligências, os agentes apreenderam um aparelho celular Motorola azul, que será analisado pela Polícia Civil como prova para o andamento do processo.
No Seringal Canadá, região Central, foi cumprido um mandado de busca relacionado à investigação de estupro de vulnerável. A operação resultou na prisão de duas pessoas suspeitas, além da apreensão de uma espingarda calibre 36 e de outros elementos de prova essenciais para a investigação.
O delegado Diones Lucas destacou a importância da ação. “As prisões e buscas realizadas hoje representam um avanço significativo nas investigações. Nosso objetivo é garantir que crimes graves não fiquem impunes e que as vítimas recebam proteção e justiça. As ações refletem o empenho e a dedicação de todas as forças de segurança envolvidas”, disse.
