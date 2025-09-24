Justiça do Acre realiza primeira audiência sobre morte de enfermeira Géssica

Dois policiais militares respondem por homicídio qualificado, fraude processual e porte ilegal de arma

A Justiça do Acre realiza nesta quarta-feira (24), às 8h30, em Senador Guiomard, a primeira audiência de instrução do caso da morte da enfermeira Géssica, de 32 anos, mãe de três filhos. Os dois policiais militares acusados serão ouvidos por último durante a sessão.

O crime ocorreu em 2 de dezembro de 2023, durante perseguição policial na BR-317, em Capixaba. De acordo com laudos periciais, a arma encontrada com a vítima foi plantada, ela não estava sob efeito de drogas e os disparos que a atingiram partiram das armas dos policiais.

Após a audiência, o juiz da Vara Criminal de Senador Guiomard deve proferir a sentença de pronúncia, que define se os acusados irão a julgamento pelo Tribunal do Júri. A expectativa é de que a decisão leve o caso a júri popular, onde jurados definirão a culpa ou inocência dos réus.

Atualmente, os policiais cumprem prisão domiciliar. A possibilidade de absolvição é considerada remota diante do conjunto de provas, que indicam execução e enfraquecem a tese de legítima defesa.

