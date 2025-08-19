Justiça do Acre prende foragido que cortou tornozeleira eletrônica no Vale do Juruá

O deputado Tanízio Sá (MDB), líder do partido na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), usou a tribuna para destacar problemas enfrentados pela população acreana, especialmente nas áreas da saúde, transporte e esporte. Ele relatou a situação precária de hospitais do interior, como o de Santa Rosa, que há mais de quatro anos enfrenta dificuldades para atender pacientes, devido à falta de equipamentos modernos e de profissionais. Segundo o parlamentar, famílias chegam a enfrentar constrangimentos e longas esperas em busca de atendimento médico adequado.

Tanízio também criticou a ausência de soluções para a contratação de médicos e denunciou a sobrecarga nos atendimentos, citando casos de pacientes em situação grave. Para ele, a população do interior não pode continuar sendo penalizada. “É inaceitável que as pessoas tenham que passar por tanto sofrimento para conseguir atendimento. A saúde é um direito básico que precisa ser garantido”, declarou.

Outro ponto abordado foi o transporte aéreo no estado. O deputado cobrou uma intervenção mais firme do governo e das empresas aéreas para aumentar a oferta de voos, alegando que os horários disponíveis não suprem a demanda dos acreanos. Ele ressaltou que chegou a discutir o tema em Brasília e pediu que o governador interceda diretamente junto às companhias para resolver o problema. “Os acreanos não podem continuar reféns de horários escassos e passagens caras. Precisamos de alternativas para que o povo tenha acesso digno ao transporte aéreo”, afirmou.

Na mesma linha, o parlamentar destacou reuniões realizadas em Brasília sobre o repasse de recursos para o esporte acreano. Ele citou a conquista de cerca de R$ 2 milhões para a Federação de Futebol do Acre, recurso que, segundo ele, deve ser aplicado na melhoria da estrutura esportiva do estado. Tanízio fez questão de reconhecer a importância da união da bancada federal nesse pleito. “Esses recursos são fundamentais para fortalecer o nosso futebol e oferecer melhores condições para atletas e torcedores. É uma conquista que não é minha, mas de todo o Acre”, ressaltou.

Por fim, o líder do MDB enfatizou que continuará defendendo as pautas que impactam diretamente a vida da população acreana, reforçando a necessidade de investimentos urgentes na saúde e na infraestrutura do estado, além da valorização do esporte como instrumento de inclusão social.

Texto: Andressa Oliveira

Foto: Sérgio Vale

