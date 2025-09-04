Justiça do Acre manda prender dois homens com tornozeleira eletrônica em Sena Madureira

Polícia Penal localizou monitorados que descumpriram regras do sistema; operação reforça fiscalização de medidas judiciais no interior

Dois homens que estavam sob monitoramento eletrônico foram presos pela Polícia Penal, ficando à disposição nesta quinta-feira (4) da justiça em Sena Madureira, após descumprirem as condições determinadas pela Justiça para o uso da tornozeleira. As ações foram coordenadas pelo Núcleo de Monitoramento Eletrônico do município (NME-SM).

Um dos monitorados foi localizado no bairro da Pista e o segundo em outra operação similar. Ambos foram encaminhados à delegacia local. De acordo com a instituição, a fiscalização tem como objetivo assegurar o cumprimento das medidas judiciais e reforçar a segurança da população.

O caso exemplifica o rigor no controle de beneficiários do monitoramento eletrônico no estado. A Polícia Penal alerta que descumprir as regras do sistema implica em prisão imediata por determinação judicial.

