Justiça do Acre determina júri popular para acusado de homicídio ocorrido em 2019
Eduardo Miranda da Costa, conhecido como “Munrar”, responderá por homicídio qualificado pela morte de Alef Miranda do Nascimento
A Justiça do Acre decidiu que Eduardo Miranda da Costa, conhecido como Munrar, será submetido a júri popular pela morte de Alef Miranda do Nascimento, conhecido como “Anjo Negro”, ocorrida em 2019. A decisão consta na sentença de pronúncia assinada pelo juiz Fábio Farias, da 1ª Vara do Tribunal do Júri de Rio Branco.
De acordo com o processo, divulgado pela TV 5, Eduardo Miranda responderá por homicídio qualificado, com as circunstâncias de motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima e meio cruel. A denúncia foi apresentada pelo Ministério Público do Estado do Acre (MPAC).
O crime ocorreu no dia 5 de março de 2019, no ramal da Canoa, às margens da rodovia AC-40, no Segundo Distrito de Rio Branco. Conforme a acusação, a motivação estaria relacionada a uma determinação de organização criminosa, em razão de um episódio anterior envolvendo tentativa de homicídio contra uma ex-namorada, que também faria parte da mesma facção.
Eduardo Miranda estava foragido e foi preso no dia 19 de fevereiro de 2025 por policiais militares do 2º Batalhão da Polícia Militar do Acre. Com a sentença de pronúncia, o acusado será julgado pelo Conselho de Sentença, em data que ainda será definida pelo Judiciário.
Outros dois envolvidos no crime, Iranildo Souza de Moura, conhecido como Mafim, e Ricardo Andrade de Oliveira, já foram julgados em maio de 2024. Ambos foram condenados pelo Tribunal do Júri. Ricardo Andrade, apontado como integrante da cúpula da organização criminosa, recebeu a pena de 28 anos, 1 mês e 15 dias de prisão, enquanto Iranildo Souza foi condenado a 20 anos, 7 meses e 15 dias.
Homem com tornozeleira eletrônica é preso por ameaçar ex-esposa em Cruzeiro do Sul
Suspeito descumpriu medida protetiva e foi encontrado embriagado no bairro Miritizal
Um homem de 30 anos, identificado como Eliton, monitorado pela Justiça por meio de tornozeleira eletrônica, foi preso pela Polícia Militar em Cruzeiro do Sul por ameaçar a ex-esposa, de 57 anos, e descumprir uma medida protetiva em favor da vítima.
De acordo com a Polícia Militar, o suspeito foi até a frente da residência da ex-companheira, no bairro Miritizal, onde passou a fazer ameaças. A conduta configura descumprimento da medida protetiva, prevista na Lei Maria da Penha.
A família da vítima acionou a PM, que encontrou o homem visivelmente embriagado. Conforme relatos de moradores que estavam nas proximidades, ele também estaria fazendo uso de entorpecentes no local.
Eliton recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi registrado e ficará à disposição da Justiça.
A partir desta quinta-feira 1º de janeiro, pesquisas eleitorais devem ser registradas na Justiça Eleitoral até 5 dias antes da divulgação
Nova regra vale inclusive para levantamentos iniciados em 2025, mas publicados em 2026; normas seguem Lei das Eleições e resolução do TSE
A partir desta quinta-feira (1º), todas as pesquisas de opinião pública sobre as eleições gerais de 2026 devem ser registradas na Justiça Eleitoral com até cinco dias de antecedência em relação à divulgação dos resultados. A determinação também se aplica a pesquisas que tenham sido iniciadas em 2025, mas que forem divulgadas somente a partir de agora.
As regras estão previstas na Lei das Eleições (Lei nº 9.504/1997) e na Resolução TSE nº 23.600/2019, e visam dar mais transparência e controle sobre a publicação de sondagens eleitorais em ano de pleito. O objetivo é evitar a divulgação de dados sem a devida comprovação metodológica e sem que a Justiça Eleitoral tenha ciência prévia, garantindo maior segurança informativa ao processo eleitoral.
As regras sobre pesquisas eleitorais
Conforme o artigo 33 da Lei das Eleições, as entidades e empresas que realizarem pesquisas de opinião pública relativas às eleições ou aos candidatos, são obrigadas, para cada pesquisa, a registrar, junto à Justiça Eleitoral, algumas informações.
Dentre elas:
- Quem contratou a pesquisa, com CPF ou CNPJ;
- Valor e origem dos recursos gastos, com cópia de nota fiscal;
- Metodologia e período de realização da pesquisa;
- Plano amostral e ponderação quanto a sexo, idade, grau de instrução, nível econômico e área física de realização do trabalho a ser executado, intervalo de confiança e margem de erro
- Sistema interno de controle e verificação, conferência e fiscalização da coleta de dados e do trabalho de campo, incluindo nome do profissional de estatística responsável;
- Questionário completo aplicado ou a ser aplicado;
- Em qual unidade da Federação a pesquisa será realizada;
Enquanto a Lei nº 9.504/1977 regulamenta as pesquisas eleitorais, a Resolução TSE nº 23.600/2019 disciplina o registro e a publicação desses levantamentos. Conforme o dispositivo, o cadastro de toda pesquisa eleitoral, realizada ou publicada, a partir de 1º de janeiro de 2026 deve ser feito no Sistema de Registro de Pesquisas Eleitorais (PesqEle).
A empresa ou entidade de cadastro deverá submeter os arquivos em formato PDF e são responsáveis quanto à legibilidade e à integridade do arquivo submetido. O documento pode ser alterado, desde que não tenha passado o prazo de cinco dias para a divulgação do resultado.
Multas e outras medidas sancionadoras
Conforme esses dispositivos, a divulgação de pesquisa eleitoral sem o prévio registro das informações sujeita os responsáveis a uma multa no valor de R$ 53.205 a R$ 106.410. Esses valores também correspondem a multa em caso dedivulgação de pesquisa fraudulenta. Esta prática é crime e punível, além de multa, com detenção de seis meses a um ano.
Diferenças entre Pesquisas e Enquetes Eleitorais
Dentre a possibilidade de levantamento de opinião pública sobre candidatas e candidatos, existem as pesquisas e enquetes eleitorais. Apesar de terem objetivos similares, elas são diferentes em sua execução e rigor processual e, portanto, possuem regramentos diferentes conforme a Lei 9.504/2017 e a Resolução TSE 23.600/2019.
Enquanto a pesquisa eleitoral é um levantamento de opinião pública com plano amostral e uso de método científico, que deve respeitar todos os pontos acima citados, a enquete eleitoral é entendida como uma sondagem de opiniões sem esses elementos em sua realização.
Essa diferenciação é importante porque, a partir de 15 de agosto dos anos eleitorais — início da campanha eleitoral —, as enquetes são proibidas, conforme a Lei das Eleições. Assim, cabe exercício do poder de polícia contra a divulgação dessas enquetes, incluindo expedição de ordem para que seja removida, sob pena de crime de desobediência.
Além disso, a enquete que for divulgada como pesquisa eleitoral será reconhecida como pesquisa de opinião pública sem registro na Justiça Eleitoral, passível de multas e sanções.
Consulta de pesquisas registradas
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) possui um ambiente próprio para consulta de pesquisas registradas. Além da consulta pública, as coligações, partidos políticos, candidatos e o Ministério Público Eleitoral podem ter acesso ao sistema interno, mediante requerimento à Justiça Eleitoral. Também é possível ter acesso à verificação, à fiscalização de coleta de dados das entidades e das empresas que divulgarem as pesquisas eleitorais.
Policia de Cobija investiga suposto assalto cometido por dois brasileiros em bairro na fronteira com Epitaciolândia
Vítima boliviana teria sido abordada na madrugada da virada do ano e roubada de 1.000 bolivianos; polícia de Pando trabalha para identificar e prender suspeitos
A polícia do departamento de Pando, em Cobija/Bolívia, investiga um assalto ocorrido na madrugada de quarta-feira (31) para quinta-feira (1º), no bairro Pérola Del Acre, região de fronteira com Epitaciolândia e Brasiléia. Segundo o comandante geral departamental, Erland Mosteiros Banegas, dois homens armados, supostamente de nacionalidade brasileira, interceptaram um cidadão boliviano e roubaram 1.000 bolivianos.
Embora a vítima inicialmente não quisesse formalizar a denúncia, as autoridades bolivianas já iniciaram as investigações para tentar localizar e prender os responsáveis. O caso ocorreu em uma área fronteiriça com intenso fluxo de pessoas e tem chamado atenção para a necessidade de cooperação entre as forças de segurança dos dois países.
