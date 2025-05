Justiça do Acre autoriza transferência de membro do Novo Cangaço para presídio no Espírito Santo

A Justiça do Acre autorizou a transferência do assaltante de banco Erasmo Sérgio Alves, apontado como integrante do grupo criminoso conhecido como “Novo Cangaço”, para um presídio no estado do Espírito Santo. A decisão foi proferida pelo juiz da Vara Estadual das Garantias, atendendo a um pedido formalizado pela direção do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (IAPEN).

Com a autorização da 9ª Vara Criminal de Vitória (ES), o IAPEN está legalmente habilitado a realizar o recambiamento do detento. Por razões de segurança, a data da transferência não será divulgada.

Durante audiência de custódia realizada no dia 10 do mês passado, Erasmo manifestou, por meio de sua defesa, o desejo de permanecer preso no Acre. No entanto, o pedido não foi acatado pela Justiça.

Erasmo Sérgio, ex-fuzileiro naval, vinha se passando por empresário em Rio Branco. Ele foi preso no dia 9 do mês passado durante uma operação da Delegacia de Repressão ao Narcotráfico (DENARC), da Polícia Civil. No momento da abordagem, apresentou documentos falsos em nome de “Gustavo Sérgio Alves”, mas teve a verdadeira identidade descoberta pelos investigadores.

Contra ele, pesam dois mandados de prisão em aberto — um da 1ª Vara Federal Criminal e outro da 1ª Vara Criminal de Vitória (ES). Além disso, foi autuado em flagrante pelo uso de documentos falsos.

A prisão do acusado foi resultado de um trabalho conjunto de investigação entre a DENARC e a Polícia Civil do Espírito Santo. Segundo as autoridades, Erasmo vivia há sete anos em Rio Branco, mantendo uma rotina discreta para evitar ser descoberto.

