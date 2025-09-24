Acre
Justiça determina que supermercado indenize cliente por abordagem vexatória
A obrigação de indenizar foi mantida, pois o Colegiado entendeu que o valor serve adequadamente às funções compensatória e pedagógica da reparação moral
A 1ª Câmara Cível não deu provimento à apelação apresentada por um supermercado, por isso foi mantida a obrigação de indenizar uma cliente que sofreu uma abordagem vexatória. A decisão foi publicada na edição n.° 7.866 do Diário da Justiça (pág. 6), desta quarta-feira, 24.
De acordo com os autos, a consumidora foi abordada pela segurança do estabelecimento comercial sob acusação de furto. Apesar de apresentar cupom fiscal da compra, foi realizada a revista da mochila e nenhum item extraviado foi encontrado.
O demandado formalizou sua inconformação no recurso, onde argumentou que a segurança do estabelecimento comercial estava no exercício regular do seu direito de fiscalização. Por sua vez, a vítima defendeu que o episódio de constrangimento ilegal atingiu diretamente sua honra e dignidade.
O relator do processo, desembargador Roberto Barros, enfatizou que a conduta de abordar publicamente e a insistência na acusação, mesmo após apresentação do cupom fiscal, configuraram um constrangimento inaceitável.
(Apelação Cível n.° 0705817-60.2024.8.01.0001)
Comentários
Acre
Bope apreende mais de 35 kg de drogas em operação no Morada do Sol, em Rio Branco
Ação foi desencadeada após denúncia anônima e resultou na apreensão de maconha e cocaína escondidas em área de mata
O Batalhão de Operações Especiais (Bope) da Polícia Militar do Acre (PMAC) apreendeu, na tarde desta quarta-feira (24), mais de 35 quilos de entorpecentes no bairro Morada do Sol, em Rio Branco.
A operação foi deflagrada após denúncia anônima que apontava a existência de um ponto de tráfico de drogas no Beco da Olaria. Com o apoio de uma guarnição do Giro, os policiais do Choque realizaram buscas em uma área de mata próxima e encontraram o local usado pelos criminosos para esconder o material ilícito.
No esconderijo, foram apreendidos 33,920 kg de maconha e 1,922 kg de cocaína, totalizando cerca de 35,8 kg de drogas. Todo o entorpecente foi encaminhado à delegacia especializada, onde foram adotadas as medidas cabíveis.
Comentários
Acre
STF libera R$ 600 mil para Sena Madureira, mas mantém bloqueio de R$ 46 milhões após auditoria da CGU
Ao todo, no período, a cidade recebeu R$ 48,3 milhões, seguido por Cruzeiro do Sul, com R$ 24 milhões. Em terceiro lugar, aparece Brasiléia, com R$ 17 milhões
O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou na segunda-feira (22) o repasse de R$ 594 mil ao município de Sena Madureira, no interior do Acre, referente a duas emendas parlamentares com planos de trabalho já aprovados para o orçamento de 2025.
No entanto, a cidade segue com bloqueio em outros R$ 46 milhões de recursos conhecidos como “emendas pix”, suspensos desde 15 de junho devido a falhas na prestação de contas.
A decisão de Dino destacou que os dois repasses liberados estavam em fase final de processamento e atendiam aos requisitos legais. Já os valores bloqueados são alvo de um relatório da Controladoria-Geral da União (CGU) que apontou a falta de comprovação da entrega de produtos financiados com essas emendas.
Sena Madureira lidera recebimento de ‘emendas pix’ no Acre
Dados da plataforma Central das Emendas mostram que, entre 2023 e 2024, o município recebeu R$ 48,3 milhões em “emendas pix” – o maior valor entre todas as cidades acreanas. Cruzeiro do Sul aparece em segundo, com R$ 24 milhões, seguido por Brasiléia na regional do alto acre, com R$ 17 milhões.
Critério da decisão
- Liberados: Duas emendas de 2025 com plano de trabalho validado
- Bloqueados: Recursos das “emendas pix” com falhas de comprovação
Contexto das “emendas pix”
Sena Madureira foi o maior receptor no Acre (2023-2024): R$ 48,3 milhões
Cruzeiro do Sul: R$ 24 milhões (2º lugar)
Brasiléia: R$ 17 milhões (3º lugar)
De acordo com a decisão, as duas emendas liberadas estavam em fase final de processamento e atenderam a todos os requisitos legais. Já os valores contingenciados envolvem as chamadas “emendas pix”, que tiveram a prestação de contas questionada pela CGU devido à insuficiência de documentos que comprovem a entrega dos bens ou serviços financiados.
Sena Madureira é o município acreano que mais recebeu recursos por meio desse modelo entre 2023 e 2024: A liberação dos R$ 594 mil não afeta o bloqueio dos demais valores, que permanecem suspensos até que a prefeitura regularize sua situação perante os órgãos de controle.
Parlamentares envolvidos
- Maiores destinadores (2023-2024):
Senador Márcio Bittar (PL): R$ 48 milhões
Senador Alan Rick (União Brasil)
Senador Sérgio Petecão (PSD)
Ex-senadora Mailza Assis (PP) – atual vice-governadora
Enquanto aguarda a regularização das contas, a prefeitura de Sena Madureira permanece sem acesso à maior parte dos recursos emendas, que dependem de comprovação documental perante a CGU.
A decisão expõe a tensão entre o Judiciário e o Legislativo sobre o uso de emendas parlamentares, especialmente as “emendas pix”, alvo de críticas por falta de transparência. Sena Madureira torna-se caso emblemático do conflito entre agilidade na transferência de recursos e controle de legalidade.
Comentários
Acre
Acre registra primeiro foco de praga que apodrece bananais em Rodrigues Alves
Bactéria conhecida como “moko da bananeira” foi detectada em inspeção do Idaf; órgão amplia fiscalização em raio de 5 km e orienta produtores sobre sinais da doença
O Acre registrou o primeiro foco da bactéria Ralstonia solanacearum, popularmente conhecida como moko da bananeira, no município de Rodrigues Alves, no interior do estado.
A praga, que não oferece risco à saúde humana, causa apodrecimento dos frutos e prejuízos econômicos aos produtores. A detecção foi confirmada pelo Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre (Idaf).
De acordo com Gabriela Tamwing, chefe de Defesa Sanitária Vegetal do Idaf, as equipes traçaram um raio de 5 km ao redor da área contaminada e realizam inspeções em plantações comerciais, pomares domésticos e cultivos de helicônias – planta ornamental da mesma família da bananeira.
“A bactéria pode ser transmitida por ferramentas contaminadas, solo encharcado e até por insetos”, explicou.
Outro fator é a transmissão através de insetos
“Para detectar, basta observar as folhas da bananeira, que, neste caso, apresentam um amarelecimento e murcha. Já no interior do pseudo caule [tronco da planta que é formado pelo acúmulo de folhas], é possível observar um escurecimento nos tecidos vasculares”, reafirmou Gabriela.
Como identificar a praga
Entre os sinais de infestação estão o amarelecimento e murcha das folhas e, no interior do pseudo caule (tronco), um escurecimento dos tecidos vasculares. Produtores que identificarem esses sintomas devem notificar imediatamente o Idaf para evitar a propagação da doença.
Em meio à detecção, o Idaf orienta que os produtores também façam suas próprias inspeções nas plantações como forma de prevenir e detectar de forma precoce possíveis focos. Além disso, é recomendado:
- Adquirir mudas devidamente certificadas, provenientes de áreas livres de pragas
- Desinfestação de equipamentos e utensílios usados no cultivo
- Em casos da praga ser encontrada, acionar o Idaf para que um técnico seja enviado ao local.
Você precisa fazer login para comentar.