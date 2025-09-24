fbpx
Conecte-se conosco

Acre

Justiça determina que supermercado indenize cliente por abordagem vexatória

Publicado

14 minutos atrás

em

Imagem ilustrativa/internet

A obrigação de indenizar foi mantida, pois o Colegiado entendeu que o valor serve adequadamente às funções compensatória e pedagógica da reparação moral

A 1ª Câmara Cível não deu provimento à apelação apresentada por um supermercado, por isso foi mantida a obrigação de indenizar uma cliente que sofreu uma abordagem vexatória. A decisão foi publicada na edição n.° 7.866 do Diário da Justiça (pág. 6), desta quarta-feira, 24.

De acordo com os autos, a consumidora foi abordada pela segurança do estabelecimento comercial sob acusação de furto. Apesar de apresentar cupom fiscal da compra, foi realizada a revista da mochila e nenhum item extraviado foi encontrado.

O demandado formalizou sua inconformação no recurso, onde argumentou que a segurança do estabelecimento comercial estava no exercício regular do seu direito de fiscalização. Por sua vez, a vítima defendeu que o episódio de constrangimento ilegal atingiu diretamente sua honra e dignidade.

O relator do processo, desembargador Roberto Barros, enfatizou que a conduta de abordar publicamente e a insistência na acusação, mesmo após apresentação do cupom fiscal, configuraram um constrangimento inaceitável.

(Apelação Cível n.° 0705817-60.2024.8.01.0001)

Comentários

Tópicos Relacionados
Continue lendo

Acre

Bope apreende mais de 35 kg de drogas em operação no Morada do Sol, em Rio Branco

Publicado

6 minutos atrás

em

24 de setembro de 2025

Por

Ação foi desencadeada após denúncia anônima e resultou na apreensão de maconha e cocaína escondidas em área de mata

O Batalhão de Operações Especiais (Bope) da Polícia Militar do Acre (PMAC) apreendeu, na tarde desta quarta-feira (24), mais de 35 quilos de entorpecentes no bairro Morada do Sol, em Rio Branco.

A operação foi deflagrada após denúncia anônima que apontava a existência de um ponto de tráfico de drogas no Beco da Olaria. Com o apoio de uma guarnição do Giro, os policiais do Choque realizaram buscas em uma área de mata próxima e encontraram o local usado pelos criminosos para esconder o material ilícito.

No esconderijo, foram apreendidos 33,920 kg de maconha e 1,922 kg de cocaína, totalizando cerca de 35,8 kg de drogas. Todo o entorpecente foi encaminhado à delegacia especializada, onde foram adotadas as medidas cabíveis.

Comentários

Continue lendo

Acre

STF libera R$ 600 mil para Sena Madureira, mas mantém bloqueio de R$ 46 milhões após auditoria da CGU

Publicado

2 horas atrás

em

24 de setembro de 2025

Por

Ao todo, no período, a cidade recebeu R$ 48,3 milhões, seguido por Cruzeiro do Sul, com R$ 24 milhões. Em terceiro lugar, aparece Brasiléia, com R$ 17 milhões

O município acreano de Sena Madureira é o maior recebedor de “emendas pix” no estado, mas segue com recursos contingenciados por falhas na prestação de contas. Foto: captada 

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou na segunda-feira (22) o repasse de R$ 594 mil ao município de Sena Madureira, no interior do Acre, referente a duas emendas parlamentares com planos de trabalho já aprovados para o orçamento de 2025.

No entanto, a cidade segue com bloqueio em outros R$ 46 milhões de recursos conhecidos como “emendas pix”, suspensos desde 15 de junho devido a falhas na prestação de contas.

A decisão de Dino destacou que os dois repasses liberados estavam em fase final de processamento e atendiam aos requisitos legais. Já os valores bloqueados são alvo de um relatório da Controladoria-Geral da União (CGU) que apontou a falta de comprovação da entrega de produtos financiados com essas emendas.

Sena Madureira lidera recebimento de ‘emendas pix’ no Acre

Dados da plataforma Central das Emendas mostram que, entre 2023 e 2024, o município recebeu R$ 48,3 milhões em “emendas pix” – o maior valor entre todas as cidades acreanas. Cruzeiro do Sul aparece em segundo, com R$ 24 milhões, seguido por Brasiléia na regional do alto acre, com R$ 17 milhões.

Critério da decisão
  • Liberados: Duas emendas de 2025 com plano de trabalho validado
  • Bloqueados: Recursos das “emendas pix” com falhas de comprovação
Contexto das “emendas pix”

  • Sena Madureira foi o maior receptor no Acre (2023-2024): R$ 48,3 milhões

  • Cruzeiro do Sul: R$ 24 milhões (2º lugar)

  • Brasiléia: R$ 17 milhões (3º lugar)

De acordo com a decisão, as duas emendas liberadas estavam em fase final de processamento e atenderam a todos os requisitos legais. Já os valores contingenciados envolvem as chamadas “emendas pix”, que tiveram a prestação de contas questionada pela CGU devido à insuficiência de documentos que comprovem a entrega dos bens ou serviços financiados.

Sena Madureira é o município acreano que mais recebeu recursos por meio desse modelo entre 2023 e 2024: A liberação dos R$ 594 mil não afeta o bloqueio dos demais valores, que permanecem suspensos até que a prefeitura regularize sua situação perante os órgãos de controle.

Márcio Bittar (PL) totalizando R$ 48 milhões em dois anos. Logo depois surgem os também senadores Alan Rick (União Brasil), Sérgio Petecão (PSD) e Mailza Assis (PP), que agora é vice-governadora do estado. Foto: montagem 

Parlamentares envolvidos
  • Maiores destinadores (2023-2024):

  1. Senador Márcio Bittar (PL): R$ 48 milhões

  2. Senador Alan Rick (União Brasil)

  3. Senador Sérgio Petecão (PSD)

  4. Ex-senadora Mailza Assis (PP) – atual vice-governadora

Enquanto aguarda a regularização das contas, a prefeitura de Sena Madureira permanece sem acesso à maior parte dos recursos emendas, que dependem de comprovação documental perante a CGU.

A decisão expõe a tensão entre o Judiciário e o Legislativo sobre o uso de emendas parlamentares, especialmente as “emendas pix”, alvo de críticas por falta de transparência. Sena Madureira torna-se caso emblemático do conflito entre agilidade na transferência de recursos e controle de legalidade.

Dados da plataforma ‘Central das Emendas’ mostram que, entre 2023 e 2024, o município de Brasiléia, ficou em terceiro lugar com R$ 17 milhões com recursos conhecidos como “emendas pix”. Foto: captada 

Comentários

Continue lendo

Acre

Acre registra primeiro foco de praga que apodrece bananais em Rodrigues Alves

Publicado

3 horas atrás

em

24 de setembro de 2025

Por

Bactéria conhecida como “moko da bananeira” foi detectada em inspeção do Idaf; órgão amplia fiscalização em raio de 5 km e orienta produtores sobre sinais da doença

Conforme o Idaf, a contaminação do cultivo pode ocorrer através o uso de matériais utilizados no manejo sem que haja desinfestação, além do acumulo de água das chuvas nos solos mais encharcados. Foto: captada 

O Acre registrou o primeiro foco da bactéria Ralstonia solanacearum, popularmente conhecida como moko da bananeira, no município de Rodrigues Alves, no interior do estado.

A praga, que não oferece risco à saúde humana, causa apodrecimento dos frutos e prejuízos econômicos aos produtores. A detecção foi confirmada pelo Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre (Idaf).

De acordo com Gabriela Tamwing, chefe de Defesa Sanitária Vegetal do Idaf, as equipes traçaram um raio de 5 km ao redor da área contaminada e realizam inspeções em plantações comerciais, pomares domésticos e cultivos de helicônias – planta ornamental da mesma família da bananeira.

“A bactéria pode ser transmitida por ferramentas contaminadas, solo encharcado e até por insetos”, explicou.

Outro fator é a transmissão através de insetos

“Para detectar, basta observar as folhas da bananeira, que, neste caso, apresentam um amarelecimento e murcha. Já no interior do pseudo caule [tronco da planta que é formado pelo acúmulo de folhas], é possível observar um escurecimento nos tecidos vasculares”, reafirmou Gabriela.

Como identificar a praga

Entre os sinais de infestação estão o amarelecimento e murcha das folhas e, no interior do pseudo caule (tronco), um escurecimento dos tecidos vasculares. Produtores que identificarem esses sintomas devem notificar imediatamente o Idaf para evitar a propagação da doença.

Em meio à detecção, o Idaf orienta que os produtores também façam suas próprias inspeções nas plantações como forma de prevenir e detectar de forma precoce possíveis focos. Além disso, é recomendado:

  • Adquirir mudas devidamente certificadas, provenientes de áreas livres de pragas
  • Desinfestação de equipamentos e utensílios usados no cultivo
  • Em casos da praga ser encontrada, acionar o Idaf para que um técnico seja enviado ao local.

Comentários

Continue lendo