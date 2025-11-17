Brasil
Justiça determina que Mazinho Serafim e ex-fiscal ressarçam R$ 96 mil aos cofres de Sena Madureira
A ação de execução foi apresentada pela Procuradoria Jurídica do Município de Sena Madureira, que representa o prefeito Gehlen Diniz (PP) no processo
A Vara Cível da Comarca de Sena Madureira determinou a execução de um débito de R$ 96.303,39 contra o ex-prefeito Osmar Serafim de Andrade e o ex-fiscal de obras João Pereira de Lima, condenados solidariamente pelo Tribunal de Contas do Acre (TCE-AC) pelo ressarcimento de valores pagos de forma irregular durante a gestão municipal. A decisão foi formalizada no processo 0701908-43.2025.8.01.0011.
Segundo o acórdão nº 14.737/2024 do TCE-AC, os dois ex-gestores causaram prejuízos ao erário ao autorizarem e fiscalizarem pagamentos indevidos em contratos administrativos. Entre as irregularidades identificadas estão um pagamento em duplicidade de R$ 41.627,22 referente ao Contrato nº 009/2017 e o pagamento de serviços acima do valor de referência, somando R$ 2.660,65, no Contrato nº 053/2017.
Com a atualização monetária, juros moratórios e aplicação da taxa Selic, o valor total da dívida alcança R$ 96,3 mil, conforme planilha de cálculo emitida em novembro de 2025.
A decisão destaca também o que dispõe o artigo 71, §3º, da Constituição Federal, segundo o qual decisões dos Tribunais de Contas que imputam débito possuem força de título executivo — dispensando a necessidade de ação de conhecimento.
A decisão destaca também o que dispõe o artigo 71, §3º, da Constituição Federal, segundo o qual decisões dos Tribunais de Contas que imputam débito possuem força de título executivo — dispensando a necessidade de ação de conhecimento.
Prazo de três dias para pagamento
Na decisão assinada pelo juiz Caique Cirano de Paula, da Vara da Fazenda Pública de Sena Madureira no último dia 12 de novembro, os executados foram citados para pagar integralmente o débito no prazo de três dias, sob pena de penhora de bens. O magistrado fixou ainda honorários advocatícios de 10% sobre o valor da execução, reduzidos pela metade caso o pagamento seja realizado dentro do prazo estabelecido.
“Defiro, de plano, a expedição da certidão comprobatória do ajuizamento da presente execução, nos termos do artigo 828 do Código de Processo Civil. Ficam os executados advertidos de que o prazo para a apresentação de embargos é de 15 dias, contados a partir da juntada aos autos do mandado de citação, conforme dispõe o artigo 915 do CPC/2015”, diz trecho do despacho.
O despacho também determina a expedição de certidão de ajuizamento, permitindo que o município registre a cobrança nos órgãos competentes. Os executados foram informados de que o prazo para apresentar embargos é de 15 dias contados da juntada do mandado de citação.
Irregularidades foram praticadas durante a gestão municipal de 2017
De acordo com o TCE-AC, os pagamentos irregulares ocorreram em 2017 e foram autorizados com participação do fiscal de obras, responsável por acompanhar e garantir a correta execução contratual. O Tribunal concluiu que ambos tiveram responsabilidade direta pelo dano ao erário e, por isso, deveriam responder solidariamente pelo ressarcimento.
VEJA O PROCESSO AQUI, NA ÍNTEGRA
Brasil
Avô de 49 anos é preso por estupro de neta de 12 anos em comunidade rural do Amazonas
Crimes ocorreram desde que a vítima tinha 10 anos; homem tinha livre acesso à adolescente e aproveitava proximidade familiar para cometer abusos
Um homem de 49 anos foi preso preventivamente neste domingo (16) no município de Beruri (a 173 quilômetros de Manaus) por estupro de vulnerável contra a própria neta de 12 anos. De acordo com as investigações da 80ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), os abusos sexuais foram praticados desde que a vítima tinha 10 anos de idade.
Segundo o delegado Jailton Santos, a família morava em uma comunidade rural e possuía duas residências, sendo uma delas pertencente ao autor dos crimes. Essa proximidade geográfica e familiar permitia que o avô tivesse livre acesso à adolescente, facilitando a prática continuada dos abusos. O caso foi descoberto após denúncia e investigação pelas autoridades policiais.
“Os estupros ocorriam com frequência, com emprego de violência e ameaça, o que fez com que a vítima ficasse traumatizada. Ela passou a até a usar roupas largas para disfarçar as marcas que apareciam em seu corpo”, relatou o delegado.
Conforme o delegado, recentemente, a família da vítima mudou de endereço, o que não intimidou o criminoso a procurar novamente a adolescente. Devido à mudança, a vítima contou para sua genitora o histórico de abusos sofridos.
“Elas procuraram o Conselho Tutelar do município e, após a comunicação do fato, a vítima passou pela escuta especializada e foi submetida ao exame de corpo de delito, que comprovou os abusos sexuais”, informou.
Diante da gravidade dos fatos foi solicitado à Justiça o mandado de prisão preventiva em nome do autor, que foi deferido. A ordem judicial foi cumprida na comunidade Nossa Senhora do Livramento, zona rural do município.
Brasil
Desembargador é condenado por má-fé em ação que tratava de disputa por terras no Acre
A ação popular que desencadeou parte do embate tratava de uma denúncia envolvendo terras devolutas da União no Acre — tema sensível no Estado, onde conflitos fundiários e disputas sobre propriedade rural são recorrentes
A juíza federal Diana Maria Wanderlei, do Distrito Federal, condenou o desembargador do Tribunal Regional Federal da 6ª Região (TRF-6), Evandro Reimão dos Reis, ao pagamento de R$ 1,5 milhão por litigância de má-fé. Segundo a decisão, o magistrado teria utilizado uma ação popular de forma distorcida, com objetivos pessoais, contrariando a finalidade do instrumento jurídico, destinado à defesa do interesse coletivo.
De acordo com a juíza, Reimão empregou a ação como meio para perseguir adversários e proteger interesses próprios. Ela também pediu ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ) a abertura de um processo disciplinar contra o desembargador, mencionando condutas que indicariam desrespeito à sua condição de mulher, além de traços de sexismo e discriminação. O caso chegou ao Judiciário com valor inicial de R$ 150 milhões.
A magistrada ainda relatou comportamentos agressivos por parte de Reimão durante o andamento do processo. Segundo a sentença, o desembargador recorria a “posturas intimidatórias” e agia de maneira “vingativa” quando confrontado.
O conflito entre os dois magistrados se intensificou em 2023, quando Reimão pediu a aposentadoria compulsória de Diana sob acusação de supressão de documento público — denúncia rejeitada por unanimidade pelo TRF-1 por falta de provas.
Reimão declarou à imprensa que pretende pedir direito de resposta e contestar a decisão, que classificou como “ultrajante” e “manifestamente nula”. Ambos abriram procedimentos no CNJ, um contra o outro, com o desembargador alegando inimizade relacionada à atuação da juíza em processo disciplinar movido contra ele.
Acre no centro da disputa judicial
A ação popular que desencadeou parte do embate tratava de uma denúncia envolvendo terras devolutas da União no Acre — tema sensível no Estado, onde conflitos fundiários e disputas sobre propriedade rural são recorrentes.
Reimão afirmava que os réus, entre eles sua ex-mulher, teriam se declarado falsos proprietários de uma grande área rural no território acreano para ajuizar ações de desapropriação indireta contra órgãos federais como Ibama e Incra, obtendo indenizações milionárias. Ele também pedia que os acusados arcassem com mais de R$ 11,9 milhões relativos a supostos honorários contratuais e outras despesas.
Para a juíza Diana, porém, a ação popular não era o instrumento jurídico adequado para debater o tema. Ela extinguiu o processo sem analisar o mérito, o que abriu mais um capítulo da disputa pessoal e institucional entre os dois magistrados.
Situação disciplinar de Reimão
Antes mesmo desse episódio, o desembargador já era alvo de apurações no CNJ. Em 2024, o órgão abriu processo disciplinar após uma correição extraordinária realizada pela corregedoria nacional. O relatório apontou que Reimão acumulava 663 acórdãos pendentes de assinatura em apenas sete meses, além de relatos sobre comportamento explosivo. Como medida cautelar, ele foi afastado do cargo.
O conselheiro Caputo Bastos, relator do processo disciplinar, chegou a sugerir que o CNJ considerasse um Termo de Ajuste de Conduta (TAC) para uma eventual volta do magistrado ao tribunal. Reimão, por sua vez, afirmou que a proposta comprovaria sua “lisura e probidade”, argumentando que as acusações teriam caráter subjetivo.
Ele também criticou duramente a correição, classificando-a como uma “operação policial sigilosa” e um ato de intimidação. Segundo o desembargador, sua atuação é uma das mais produtivas e éticas da magistratura.
Brasil
DATAGRO Grãos: plantio da safra 2025/26 de soja no Brasil ultrapassa metade da área projetada
Trabalhos estão atrasados em relação à temporada passada e à média dos últimos cinco anos
A semeadura da safra 2025/26 de soja no Brasil alcançou 57,6% da área projetada, após avançar 11,1 pontos percentuais em sete dias, mostra levantamento realizado pela DATAGRO Grãos até a última sexta-feira (7).
No mesmo período da temporada 2024/25, os trabalhos estavam em 67,9%; na média dos últimos cinco anos, em 64,1%.
O plantio está mais adiantado no Paraná e no Mato Grosso, onde avançaram 7 p.p. e 11 p,p. na última semana, respectivamente, ambos alcançando 87% da área estimada. Na média plurianual, a semeadura estava em 86,6% no PR e em 90,4% no MT.
Nos demais estados da região Sul, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, os trabalhos estão mais devagar, com 23% e 16%, respectivamente, da área projetada.
Os trabalhos em Goiás, Minas Gerais e no Mato Grosso do Sul chegaram a 54%, 30% e 86%, nesta ordem. No Matopiba, estão à frente da média plurianual na Bahia e no Tocantins, enquanto Maranhão, e Piauí apresentam atrasos.
