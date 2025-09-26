Geral
Justiça determina internação de adolescente que dirigia em acidente com duas mortes em Sena Madureira
Condutor, menor de idade, foi enviado a unidade socioeducativa; promotoria argumentou com gravidade do caso, que vitimou Maycon Lemos, 18 anos, e Márcio Filho, 17 anos
A Justiça determinou a internação em unidade socioeducativa do adolescente que conduzia o veículo envolvido no acidente com duas mortes na madrugada de quinta-feira (25) em Sena Madureira. A decisão atendeu a pedido do promotor Dr. Júlio de Medeiros, que destacou a gravidade do fato – a colisão na Rua Cunha Vasconcelos vitimou Maycon Diego Lopes de Lemos, 18 anos, e Márcio Farias de Moura Filho, 17 anos.
Em depoimento, o adolescente relatou que perdeu o controle do carro após atingir um buraco na via. A internação foi baseada no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), para atos infracionais análogos a crimes de trânsito com resultado morte.
O menor permanecerá sob medida socioeducativa pelo prazo estabelecido pela Justiça. O caso continua sob investigação para apuração de todas as circunstâncias do acidente, que chocou a cidade do interior acreano.
Polícia Civil prende homem por estupro de vulnerável em Cruzeiro do Sul
Crime foi cometido há oito anos, quando a vítima tinha 7 anos de idade; ordem judicial foi cumprida pela DEAM na manhã desta sexta-feira (26)
A Polícia Civil do Acre (PCAC) prendeu na manhã desta sexta-feira (26) um homem de 27 anos acusado de estupro de vulnerável em Cruzeiro do Sul. O mandado de prisão foi expedido pelo Poder Judiciário após investigações da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) comprovarem o crime, que ocorreu quando a vítima – hoje com 15 anos – tinha apenas 7 anos de idade.
O suspeito foi localizado e preso no bairro Miritizal. Após os procedimentos policiais, ele foi encaminhado ao sistema prisional local, onde permanecerá à disposição da Justiça.
Em nota, a Polícia Civil destacou que a prisão reforça o compromisso da instituição no enfrentamento a crimes sexuais contra crianças e adolescentes e ressaltou a importância das denúncias para a responsabilização dos autores. O caso continua sob investigação.
Cnl. MSc. Óscar David Ruiz Arana é promovido ‘General Superior’ da Polícia Boliviana em Pando
Óscar David Ruiz Arana segue como comandante em Pando; promoção ocorre em momento de reforço de estratégias de segurança na área de divisa com Brasiléia, Epitaciolândia e Plácido de Castro
O General Óscar David Ruiz Arana, atual comandante departamental da Polícia Boliviana em Pando, foi promovido ao nível hierárquico imediato superior. A informação foi divulgada oficialmente pelo Comando Departamental, que parabenizou o oficial pelo avanço na carreira.
Em nota, a instituição reforçou a confiança na liderança de Ruiz Arana à frente da segurança cidadã na região – que inclui a fronteira com os municípios acreanos de Brasiléia, Epitaciolândia e Plácido de Castro – e destacou que a promoção é um reconhecimento ao seu “compromisso com o bem-estar da sociedade pandina”. A mensagem encerrou com o lema oficial: “A polícia do povo e para o povo”.
A mudança ocorre em um momento de reforço das estratégias de segurança na região de Pando, que mantém intenso fluxo transfronteiriço com cidades do Acre. A atuação coordenada entre os dois países tem sido frequente em operações de combate ao crime organizado na área.
Veja vídeo assessoria:
