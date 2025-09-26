Justiça determina internação de adolescente que dirigia em acidente com duas mortes em Sena Madureira

Condutor, menor de idade, foi enviado a unidade socioeducativa; promotoria argumentou com gravidade do caso, que vitimou Maycon Lemos, 18 anos, e Márcio Filho, 17 anos

A Justiça determinou a internação em unidade socioeducativa do adolescente que conduzia o veículo envolvido no acidente com duas mortes na madrugada de quinta-feira (25) em Sena Madureira. A decisão atendeu a pedido do promotor Dr. Júlio de Medeiros, que destacou a gravidade do fato – a colisão na Rua Cunha Vasconcelos vitimou Maycon Diego Lopes de Lemos, 18 anos, e Márcio Farias de Moura Filho, 17 anos.

Em depoimento, o adolescente relatou que perdeu o controle do carro após atingir um buraco na via. A internação foi baseada no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), para atos infracionais análogos a crimes de trânsito com resultado morte.

O menor permanecerá sob medida socioeducativa pelo prazo estabelecido pela Justiça. O caso continua sob investigação para apuração de todas as circunstâncias do acidente, que chocou a cidade do interior acreano.

