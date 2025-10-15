Geral
Justiça determina exame de sanidade em mulher que esfaqueou o irmão 37 vezes no Conjunto Tucumã
Camila Arruda Braz, de 37 anos, aguardará perícia que definirá se pode ser julgada pelo crime; defesa alega possível insanidade mental no momento dos fatos
A dona de casa Camila Arruda Braz, de 37 anos, acusada de assassinar o próprio irmão, Ramon Arruda Braz, de 47, com 37 facadas, será submetida a um exame de insanidade mental. A decisão foi proferida pelo juiz Álesson Braz, da 2ª Vara do Tribunal do Júri de Rio Branco, atendendo a um pedido da defesa.
O laudo pericial determinará se Camila tinha plena consciência de seus atos no dia do crime, ocorrido em 3 de junho. Com base no resultado, a Justiça definirá se ela poderá ou não ser julgada pelo homicídio.
De acordo com as investigações, o crime aconteceu na casa da família, na Avenida Noroeste, no Conjunto Tucumã, onde ambos residiam com a mãe e a filha de 7 anos de Camila. A vítima foi chamada para consertar um ventilador e foi atacada pelas costas, sem chance de defesa. A acusada foi presa em flagrante minutos após o crime.
O crime ocorreu dentro da casa da família e na frente da filha de 6 anos da suspeita
Os irmãos tinham diversos conflitos e brigas, discussão que terminou em tragédia no começo de julho, dia 3, contudo, a família não acreditava que as discussões evoluiriam para algo mais grave.
Um parente da vítima contou também que Ramon era usuário de drogas. Os irmãos sempre moraram juntos na residência onde ocorreu o crime juntamente com a mãe de 64 anos. A idosa estava no trabalho no momento.
A arma utilizada no crime foi apreendida pela Polícia Militar (PM-AC). Equipes do Instituto Médico Legal (IML) e da perícia estiveram também no local para atender a ocorrência. Camila foi levada para a Delegacia de Flagrantes (Defla).
Comentários
Geral
Jovem que viralizou vendendo jujubas no Acre é preso pela segunda vez por tráfico de drogas em Florianópolis
Cosmo da Silva Correia Júnior, de 21 anos, voltou aos noticiários nesta quarta-feira (15), mas por um motivo bem diferente daquele que o tornou conhecido nas redes sociais em 2023. O jovem natural do Acre foi preso pela segunda vez em menos de um ano em Florianópolis, flagrado vendendo drogas ao lado de dois venezuelanos e de uma adolescente de 15 anos de idade, na Praça XV de Novembro, no Centro da capital.
Prisão em meio a crianças
A abordagem foi realizada por guarnições da ROCAM da Polícia Militar, que realizavam patrulhamento tático pela região. A cena chamou atenção pelo contexto: no momento do flagrante, várias crianças participavam de uma atividade pedagógica ao ar livre, no mesmo local onde a venda de drogas ocorria livremente.
Com o grupo, foram apreendidas porções de maconha, crack, cocaína, ecstasy, além de dinheiro e embalagens para fracionamento.
Reincidente e já conhecido nas redes
Cosmo já havia sido preso anteriormente por tráfico de drogas em Florianópolis há alguns meses, na mesma Praça XV, também por envolvimento com entorpecentes.
Antes disso, em fevereiro de 2023, o acreano chegou a viralizar nas redes sociais após aparecer em um vídeo comovente publicado pelo projeto social “Dia de Retornar”, onde vendia jujubas nas ruas de Rio Branco (AC). Ao ser surpreendido por um homem que comprou metade dos doces, Cosmo pediu apenas “um abraço” em retribuição. O gesto sensibilizou milhares de pessoas nas redes sociais, gerando comentários sobre superação e fé.
A prisão desta quarta-feira coloca Cosmo em mais um capítulo de reincidência no crime. A Polícia Militar encaminhou o grupo à Delegacia de Polícia Civil. O menor de idade será apresentado ao Ministério Público e ao Conselho Tutelar. Já os dois venezuelanos presos poderão ser investigados pela Polícia Federal quanto à situação migratória.
A praça, que é ponto turístico da capital, virou palco de uma triste contradição: enquanto crianças brincavam sob orientação de professores, traficantes negociavam drogas ao lado — um reflexo alarmante da ousadia e naturalização do crime em espaços públicos.
Fonte: Jornal Razão
Comentários
Geral
Deputadas Antônia Lúcia e Socorro Neri batem boca na Câmara Federal: “se enforca”
Uma discussão intensa entre as deputadas federais pelo Acre, Socorro Neri (PP) e Antônia Lúcia (Republicanos), agitou o ambiente da Comissão de Educação na Câmara dos Deputados nesta quarta-feira (15). O episódio, presenciado por outros parlamentares e assessores, repercutiu nos corredores da Casa e gerou comentários sobre o clima político entre representantes do estado.
Segundo relatos de pessoas presentes, o desentendimento entre as deputadas teria começado por divergências quanto aos temas debatidos durante a reunião da comissão. Vídeos e áudios que circulam nas redes sociais mostram o momento tenso em que as parlamentares trocam acusações.
Nas imagens, é possível ouvir a deputada Antônia Lúcia afirmando “então suma da Câmara, que aqui é lugar de quem comunica”, direcionando-se a Socorro Neri, que aparece de costas e responde de forma inaudível. A cena continua com Antônia Lúcia disparando: “Então se enforca”, em um tom que causou perplexidade em quem acompanhava a discussão.
A reportagem do ac24horas procurou as duas parlamentares em busca de esclarecimentos sobre o ocorrido. A assessoria de Socorro Neri informou que a deputada está concentrada na relatória de um importante projeto na Comissão de Finanças e Tributação, que trata do piso salarial dos profissionais do magistério — um tema central no debate educacional atual. Já Antônia Lúcia não respondeu às tentativas de contato feitas por meio de seu número pessoal.
Veja o vídeo:
Comentários
Geral
TCE/AC contrata empresa de viagens e hospedagens por mais de R$ 1,5 milhão
O Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE/AC) formalizou a contratação da empresa Ferreira e Sobrinho Ltda, especializada em agenciamento de viagens e hospedagens, incluindo reservas, emissões, remarcações, cancelamentos, endossos, entrega de bilhetes ou ordens de passagens, tanto em âmbito nacional quanto internacional.
O contrato, registrado sob o número 20/2025 e publicado no Diário Eletrônico de Contas nesta quarta-feira, 15, tem valor estimado em R$ 1.574.310,00 e vigência de 12 meses, podendo ser prorrogado automaticamente caso o objeto não seja concluído dentro do período estipulado.
De acordo com o documento, os serviços ainda contemplam autorização para envio de excesso de bagagem e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, com o objetivo de suprir as necessidades do TCE/AC, conforme definido no Termo de Referência.
As despesas serão custeadas com recursos próprios, consignados no orçamento geral da União para o exercício de 2025, especificamente no programa de trabalho voltado à gestão e manutenção das atividades de controle externo. A contratação se ampara no artigo 92, §1º, da Lei nº 14.133/2021, e foi assinada pela presidente do TCE/AC, conselheira Dulcinéa Benício de Araújo, e pelo representante da empresa contratada, Thiago Ferreira de Souza.
Você precisa fazer login para comentar.