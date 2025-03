Justiça decreta prisão preventiva de motorista envolvido em ataques a tiros em Rio Branco

A presidente do Deracre, Sula Ximenes, informou ao vice-prefeito Juarez Leitão que o órgão recebeu R$ 7,5 milhões para a construção da ponte de concreto sobre o Igarapé Aristides

O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), e a Prefeitura de Feijó firmaram uma parceria para a realização de obras de infraestrutura no município. Em reunião realizada nesta segunda-feira (10), foram alinhadas ações prioritárias, como a construção de uma ponte de concreto sobre o Igarapé Aristides, a pavimentação da Rua Pedro Alexandrino e a melhoria da estrada do Ramal do Envira, que liga o Acre ao Amazonas.

A presidente do Deracre, Sula Ximenes, destacou que o órgão recebeu R$ 7,5 milhões para a construção da ponte de concreto, que terá 36 metros de extensão e garantirá a ligação com a estrada de acesso ao aeroporto de Feijó, recentemente pavimentada pelo estado. “Nosso governador, Gladson Cameli, tem trabalhado para cuidar do povo, e é isso que estamos fazendo. Este é mais um compromisso concretizado, graças também ao apoio do senador Márcio Bittar, que garantiu os recursos para essa obra tão importante para os feijoenses”, afirmou Sula.

Além da ponte, foi anunciado um investimento de R$ 2,4 milhões para a pavimentação e adequação da Rua Pedro Alexandrino, uma das principais vias urbanas de Feijó. A obra incluirá sistema de drenagem, passeios públicos acessíveis e sinalização de trânsito, com recursos provenientes de emenda parlamentar do deputado federal Eduardo Veloso.

Outro ponto discutido na reunião foi a programação de manutenção de ramais para o período do verão, visando garantir a trafegabilidade e a segurança nas estradas rurais. A presidente do Deracre também realizou uma vistoria preliminar no aeródromo de Feijó, acompanhada do diretor de Portos e Aeroportos, Sócrates Guimarães. Ela explicou que o órgão fará as intervenções necessárias na pista de pouso e na sede do aeródromo, atendendo às exigências da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) para garantir a segurança operacional.

As obras anunciadas reforçam o compromisso do governo do Acre em promover o desenvolvimento regional e melhorar a qualidade de vida da população. Com investimentos que somam R$ 9,9 milhões, as ações devem impulsionar a economia local, facilitar o transporte de pessoas e mercadorias e garantir maior segurança e acessibilidade para os moradores de Feijó.

