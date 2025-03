Justiça decreta prisão preventiva de homem acusado de matar amigo e jogar corpo em córrego

Neste sábado 22, a seleção de futsal de Brasiléia foi convidada para amistoso na cidade de Xapuri em comemoração aos 120 anos daquele municipio.

O evento fortalece os laços comunitários e promove o espírito esportivo, enaltecendo a importância do futsal na formação e integração para o Alto Acre.

O capitão da seleção de Brasiléia Alcione Marcelino falou sobre o jogo e o resultado da partida. “Muito gratificante ser convidado mais uma vez pelo município de Xapuri em comemoração dos seus 120 anos, querendo ou não é sempre bom ganhar aqui dentro, é um clássico regional e a seleção Xapuri é atual campeã. E graças a Deus nos coroamos com a grande vitória de 8×0, e vamos continuar trabalhando pro restante do ano que ainda vem muita coisa boa por aí”, disse.

A seleção de Xapuri fez um primeiro tempo seguro, indo para o intervalo perdendo por 1×0.

Já no segundo tempo a seleção de Brasiléia não tomou conhecimento da atual campeã do estadual e fez mais 7 gols, que no final acabou 8×0 para a seleção visitante.

O gerente de esportes Clebson Venâncio também destacou o evento: “Hoje estamos aqui em Xapuri fomos convidados para um amistoso em alusão ao aniversário da cidade, viemos com a nossa seleção de futsal no qual saímos com a Vitória. Quero agradecer o nosso prefeito Carlinhos Pelado que deu todo suporte ao time que aceitou o convite veio junto conosco da gerência de esporte e ao prefeito de Xapuri Maxsuel que recebeu muito bem a nossa equipe”, pontuou ele.

A seleção de Brasiléia promete vim com força total para o campeonato estadual que promete muito neste ano de 2025.

