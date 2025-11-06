Justiça decreta prisão preventiva de acusados de estupro e tráfico em Xapuri

Dupla foi presa pela Polícia Civil após descumprir determinação judicial sobre uso de tornozeleira eletrônica

A Justiça do Acre decretou a prisão preventiva de dois acusados pelos crimes de estupro de vulnerável e tráfico de drogas, na tarde desta quarta-feira (5), no município de Xapuri.

Foram presos Weverson Andrade Marques, 26 anos, e Jeferson Leandro da Silva, 29 anos, em ação da Polícia Civil, conduzida pela equipe coordenada pelo oficial de investigação Eurico Feitosa, sob o comando do delegado Dr. Lucas Viana.

A decisão foi emitida pelo juiz titular da Comarca de Xapuri, Luís Gustavo Pinto, após acolher pedido do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), representado pelo promotor Dr. Renan Batista. A medida foi tomada porque os réus, que respondiam ao processo em liberdade, não compareceram ao Iapen para instalação da tornozeleira eletrônica, descumprindo determinação judicial.

Durante audiência de justificação no Fórum de Xapuri, a dupla tentou explicar o não comparecimento ao órgão responsável pelo monitoramento eletrônico. Após manifestações do MP e da defesa dos acusados, o magistrado manteve a decisão e determinou a prisão preventiva, argumentando a necessidade de garantia da ordem pública, por considerar que os investigados representam risco à segurança da população diante da reincidência delitiva.

Segundo apurado pela reportagem, novas prisões devem ocorrer nos próximos dias, como parte das ações da Polícia Civil para reforçar a segurança no município de Xapuri, conhecido como “Princesinha do Acre”.

Relacionado

Comentários