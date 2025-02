Justiça de Pando emite ordem de prisão contra prefeita de Cobija por dívidas trabalhistas

Parceria permite que os empreendedores tenham mais um canal de atendimento para obter orientações e formalizar.

O Sebrae no Acre e a Secretaria de Estado de Administração (SEAD), por meio da Organização em Centros de Atendimento (OCA), assinaram, nesta quarta-feira (26), a renovação do Termo de Cooperação Técnica para ampliar e facilitar o acesso aos serviços voltados a quem deseja empreender ou já possui um negócio. A parceria permitirá que os empreendedores tenham mais um canal de atendimento para obter orientações, formalizar empresas e buscar capacitações.

Com o novo termo, o atendimento será expandido para as unidades de Brasiléia e Xapuri. Anteriormente, o Sebrae já estava presente nas OCA’s de Rio Branco e Cruzeiro do Sul.

A iniciativa reforça o compromisso do Sebrae em apoiar o desenvolvimento dos pequenos negócios e fortalecer o ambiente empreendedor no estado. Para o diretor técnico do Sebrae no Acre, Kleber Campos, essa colaboração representa um avanço significativo na aproximação com os empreendedores das localidades.

“Nosso objetivo é estar onde o empreendedor precisa. Essa parceria com a OCA nos permite ampliar nossa presença e garantir que mais pessoas tenham acesso às soluções do Sebrae de forma ágil. Seja para quem está começando ou para quem já tem um negócio, estamos prontos para apoiar cada etapa da jornada empreendedora”, afirmou Campos.

A expectativa é de que, com essa cooperação, mais empreendedores possam contar com o suporte necessário para transformar ideias em negócios de sucesso. Entre os serviços oferecidos estão a alteração de dados cadastrais, declaração de faturamento anual, emissão do Documento de Arrecadação Simplificada (DAS), baixa do CNPJ, emissão de Extrato de Pagamento do SIMEI e formalização de Microempreendedor Individual.

Além do atendimento presencial, o Sebrae oferece um portfólio completo de soluções para quem deseja abrir, formalizar ou aprimorar a gestão de micro e pequenos negócios. Os materiais estão disponíveis no site ac.loja.sebrae.com.br. Ainda há o também digital, 24 horas por dia, por meio do Whats App 0800 570 0800.

OCA – Brasiléia

Endereço: Rua Vitória Salvaterra, 100 – Ferreira Silva – Brasiléia/AC.

Horário de atendimento: 7h30 às 13h30.

OCA – Cruzeiro do Sul

Endereço: Rua Rui Barbosa, 267 – centro – Cruzeiro do Sul/AC

Horário de atendimento: 7h30 às 13h30.

OCA – Rio Branco

Endereço: Rua Quintino Bocaiúva, 299 – centro – Rio Branco/AC

Horário de atendimento: 7h30 às 13h30.

OCA Xapuri

Endereço: Rua 6 de Agosto, 12 – centro – Xapuri/AC.

Horário de atendimento: 7h30 às 13h30.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários