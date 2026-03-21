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Justiça concede liberdade com tornozeleira a suspeitos de execução em Brasiléia
Acusados de envolvimento na morte do produtor rural Levi Brito Alves vão responder ao processo em liberdade monitorada
A Justiça concedeu liberdade provisória aos três homens presos durante operação da Polícia Civil por envolvimento na execução do produtor rural Levi Brito Alves, crime ocorrido em novembro de 2025, na zona rural de Brasiléia.
A decisão foi tomada durante audiência de custódia realizada após as prisões. Mesmo com a decretação das prisões preventivas, o magistrado responsável pelo caso determinou a soltura dos investigados, mediante o cumprimento de medidas cautelares.
Foram beneficiados com a decisão:
- A. J. S. S., de 34 anos;
- A. F. S., de 40 anos;
- A. F. G., de 47 anos.
Como condição para responderem ao processo em liberdade, os suspeitos passarão a ser monitorados por meio de tornozeleira eletrônica.
Os três haviam sido detidos em uma operação que apontou a participação deles, junto a um menor já apreendido anteriormente, na execução do produtor rural. Segundo as investigações, o crime teria sido encomendado.
Com a decisão judicial, os acusados seguem agora em liberdade provisória, sob monitoramento, enquanto o caso continua em tramitação na Justiça.
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Ato do Progressistas em Brasiléia reúne prefeitos do Alto e Baixo Acre e reforça apoio a Mailza
Uma noite marcada por mobilização e demonstração de força política no Alto Acre. Assim foi o ato de filiação e apresentação da executiva do Partido Progressistas (PP) em Brasiléia.
Organizado pelo grupo liderado pelo prefeito Carlinhos do Pelado, o evento reuniu uma grande multidão no ginásio do bairro Ferreira da Silva, mesmo sob forte chuva que atingiu a cidade. A mobilização chamou atenção pela capacidade de articulação e pelo engajamento da militância.
A programação também contou com a presença de estudantes brasileiros que cursam medicina em Cobija, na Bolívia, ampliando ainda mais o público presente.
Durante o ato político, prefeitos de três dos quatro municípios do Alto Acre estiveram presentes, manifestando apoio à pré-candidatura de Mailza Assis ao governo do Estado. Também participaram lideranças dos municípios de Bujari e Plácido de Castro, reforçando a articulação regional em torno do projeto político.
“Estou muito feliz com esse ato de filiação do Progressistas e por ser recebida pelos nossos prefeitos aqui do Alto Acre, prefeito Carlinhos, prefeito Jerry, prefeito Maxsuel, além do querido Padeiro e Camilo. É uma festa para comemorar, para unir nossas forças e seguir construindo um projeto que vem dando certo. Juntos, de mãos dadas, com o Progressista e com tantos outros aliados que temos. Quero agradecer a toda população presente, que está fazendo essa festa bonita, e reconhecer o carinho com que essa união tem sido recebida em todo o nosso estado. Hoje, juntos por Brasiléia e pelo Acre”, destacou Mailza Assis.
O prefeito de Xapuri, Maxsuel Maia, ressaltou a união dos gestores da região e reforçou o convite para ampliar ainda mais o grupo político. “Viemos prestigiar a nossa governadora e afirmar que o nosso projeto político para o governo do Estado em 2026 tem nome e sobrenome: Mailza Assis. Estamos aqui também para corrigir uma narrativa que tentou se criar na última semana, de que o Progressistas estaria enfraquecido. Pelo contrário, estamos aqui unidos. Três prefeitos do Alto Acre juntos e de braços abertos para receber o prefeito Sérgio Lopes, para fortalecer ainda mais esse grupo. Vamos fechar o Alto Acre de ponta a ponta em busca desse objetivo, que é eleger a nossa futura governadora”, enfatizou.
Em uma noite que registrou mais de 200 novas filiações somente em Brasiléia, o prefeito Carlinhos do Pelado destacou sua permanência no Progressista e o alinhamento político com Mailza Assis. “Hoje é o dia do 11. Estamos realizando esse evento para mostrar à nossa vice-governadora a força e o número de pessoas que temos aqui para acompanhá-la nessa caminhada. Estamos juntos nesse projeto. Quero também agradecer ao governador Gladson Camelí, que tem sido uma liderança forte e que tem cuidado bem do nosso Acre. E agradecer à nossa vice-governadora por estar aqui conosco neste momento tão importante”, afirmou.
Em meio às movimentações políticas que marcam a abertura da janela partidária, o prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, que colocou seu nome como pré-candidato a deputado federal pelo Alto Acre, também destacou a importância da construção coletiva e da representatividade regional. “Hoje o prefeito Carlinhos demonstra força aqui em Brasiléia, com o apoio dos prefeitos do Alto Acre em torno da nossa pré-candidata ao governo. E nós também podemos sonhar com uma representação federal da nossa região. O meu nome está à disposição, mas acima de tudo está para contribuir com esse projeto. O objetivo é que, neste ano eleitoral, possamos eleger um deputado federal que represente o Alto Acre”, ressaltou Jerry.
O evento reforçou o cenário de articulação política na região, consolidando alianças e fortalecendo o grupo que se organiza visando as eleições de 2026.
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OPERAÇÃO NA MADRUGADA: Polícia Civil prende suspeitos de executar produtor rural em Brasiléia
Investigação aponta crime de encomenda; três homens foram detidos e um menor já havia sido apreendido anteriormente
A Polícia Civil de Brasiléia, prenderam nesta sexta-feira, três homens suspeitos de envolvimento na execução do produtor rural Levi Brito Alves, morto em novembro de 2025. A ação faz parte de uma operação que busca esclarecer completamente o homicídio ocorrido na zona rural do município.
Coordenada pelo delegado titular da cidade ressaltou que o apoio da Polícia Militar foi fundamental para o sucesso do trabalho. A investigação identificou quatro pessoas ligadas diretamente ao crime. Um menor de idade já havia sido apreendido em uma operação anterior. Na ação mais recente, foram cumpridos mandados de prisão preventiva contra três adultos, apontados como participantes da execução.
Segundo a Polícia Civil, dois dos detidos são considerados executores diretos, enquanto os demais teriam atuado na articulação do assassinato. Todos foram encaminhados e permanecem à disposição da Justiça.
Crime teria sido encomendado
As investigações indicam que a vítima não possuía envolvimento com organizações criminosas, mas foi alvo de um crime encomendado. De acordo com a apuração, os mandantes teriam contratado integrantes de uma organização criminosa com atuação na região de fronteira para realizar a execução.
A Polícia Civil informou que o caso ainda não está totalmente encerrado e que novas diligências seguem em andamento para identificar possíveis outros envolvidos e a motivação do crime.
Relembre o caso
O assassinato ocorreu no dia 25 de novembro de 2025, por volta das 16h20, no km 10 da BR-317, na zona rural de Brasiléia. Levi Brito Alves, de 52 anos, foi surpreendido em sua propriedade e morto a tiros.
No local do crime, a perícia recolheu nove estojos de munição calibre .380, um projétil, além de um aparelho celular danificado e uma carteira com documentos pessoais e dinheiro em moeda boliviana.
O caso segue sob investigação da Polícia Civil.
RELEMBRE O CASO.
Colono é assassinado com nove tiros na zona rural de Brasileia
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Mulher é sequestrada e brutalmente agredida pelo ex-marido em Rio Branco
Vítima sofreu fratura no nariz, conseguiu fugir do cativeiro e foi socorrida pelo SAMU
Uma mulher identificada como Francisca da Silva de Andrade, de 43 anos, foi vítima de sequestro e agressão na madrugada desta quinta-feira (19), em Rio Branco.
De acordo com informações repassadas à polícia, Francisca havia saído da escola e aguardava transporte em uma parada de ônibus quando foi abordada pelo ex-marido, que chegou em um veículo. O suspeito teria afirmado que os filhos do casal haviam sido sequestrados e, sob essa justificativa, a obrigou a entrar no carro.
A vítima foi levada até a região da Vila Custódio Freire, às margens da BR-364, onde passou a ser agredida com um cabo de enxada nas costas e socos no rosto. As agressões causaram um corte, fratura no nariz e diversos hematomas pelo corpo. Em seguida, ela foi mantida em cárcere privado.
Mesmo ferida, Francisca conseguiu fugir durante a madrugada e chegou até sua residência, localizada na invasão da Sapolândia, no bairro Hélio Melo, onde pediu ajuda.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e encaminhou uma ambulância de suporte básico ao local. Após os primeiros atendimentos, a vítima foi levada ao Pronto-Socorro de Rio Branco, com estado de saúde considerado estável.
A Polícia Militar esteve na unidade de saúde, colheu informações e registrou a ocorrência. Até o momento, o suspeito não foi localizado.
O caso será investigado pela Polícia Civil.
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