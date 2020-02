O procurador do departamento de Pando, Juan Carlos Cuellar, informou que o Tribunal de Primeira Sentença da Capital condenou a 25 anos de prisão, Rodrigo Rivero Pérez, pelo crime de estupro cometido contra uma criança com menos de três anos, a pena deve ser cumprida no Penal de Villa Busch de Cobija.

“Na audiência do julgamento oral, o Ministério Público apresentou documentário e testemunho com os quais demonstrou que o acusado era o autor do crime. Foi apresentada uma amostra fotográfica do local do incidente, atestado médico forense, entrevista psicológica conduzida ao menor e outros elementos que foram avaliados pela autoridade jurisdicional que determinou a sentença ”, disse Cuellar.

O fato era conhecido em 5 de maio de 2019, quando a mãe e a vítima estavam vendendo na feira de Santa Clara, o homem na companhia do menor voltou para sua casa para supostamente colocar carga no celular, depois de meia hora, o sujeito voltou à feira e contou que haviam roubado a casa dele e que algo aconteceu com o garoto.

Ambos voltam para casa quando a mãe encontrou o filho deitado na cama, a criança disse que seu parceiro o machucaria e foi imediatamente levada a um centro de saúde para atendimento médico, situação que a mulher alegou ao seu parceiro sobre o fato, no entanto, ele negou.

O fato foi denunciado pelos pais perante as autoridades correspondentes.

Comentários