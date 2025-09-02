Justiça boliviana apreende brasileiro por roubo de moto em Cobija, fronteira com o Acre

Veículo foi recuperado no bairro Villamontes, em Cobija; acusado, sem antecedentes, se comprometeu a responder ao processo e não reincidir

O promotor de justiça e coordenador de Pando, Dr. Franklin Alanoca, confirmou a recuperação de uma motocicleta roubada e a apreensão de um suposto autor do crime, de nacionalidade brasileira, durante o último fim de semana no bairro Villamontes, em Cobija, cidade que faz fronteira com Brasiléia e Epitaciolândia (AC).

Após a denúncia, as autoridades locais conseguiram localizar e apreender o veículo. O brasileiro, que não teve sua identidade divulgada pela imprensa boliviana, foi submetido a uma audiência prudencial. Por não ter registro de antecedentes criminais na Bolívia, foram impostas a ele medidas cautelares, como o compromisso de se submeter ao processo penal e não cometer crimes semelhantes.

Apesar das medidas, o réu foi transferido para a Penitenciária Villa Busch, onde aguardará o andamento do processo. O caso ocorre em uma região de intenso fluxo transfronteiriço, onde incidentes do tipo são acompanhados de perto pelas autoridades de ambos os países.

