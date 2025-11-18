Brasil
Justiça autoriza bloqueio de bens do BRB e do Banco Master
Além das instituições financeiras, foram alvo da determinação judicial dirigentes e pessoas ligadas ao Banco Master e ao BRB
A 10ª Vara Federal de Brasília autorizou a arrecadação e o bloqueio de bens do Banco de Brasília (BRB) e do Banco Master, além dos gestores alvos da Operação Compliance Zero, deflagrada nesta terça-feira (18/11).
Segundo a decisão do juiz federal Ricardo Augusto Soares Leite, o bloqueio deve ser feito no montante total de R$ 12,2 bilhões.
Além das instituições financeiras, foram alvo da determinação os investigados abaixo. O juiz Ricardo Augusto Soares Leite também autorizou o bloqueio de bens em nome dos filhos menores de idade de todos.
- Daniel Vorcaro, dono do Master;
- Augusto Lima, ex-sócio do Master;
- Luiz Antônio Bull, diretor de Riscos, Compliance, RH, Operações e Tecnologia;
- Ângelo Antônio Ribeiro da Silva, um dos sócios do Master;
- André Felipe de Oliveira Seixas Maia, diretor da Tirreno e sócio da Cartos Fintech;
- Paulo Henrique Bezerra Rodrigues Costa, presidente afastado do BRB;
- Dario Oswaldo Garcia Júnior, diretor financeiro afastado do BRB;
- Robério César Bonfim Mangueira;
- Tirreno Consultoria, Promotoria de Crédito e Participações S.A;
- Cartos Sociedade de Crédito Direto S.A;
- Associação dos Servidores Técnico-Administrativos e Afins do Estado da Bahia (Asteba); e
- Associação dos Servidores da Saúde e Afins da Administração Direta do Estado da Bahia (Asseba).
O magistrado ainda autorizou a busca e apreensão de bens dos investigados, incluindo veículos avaliados em mais de R$ 100 mil, mais de R$ 10 mil em espécie, joias, relógios e outros artigos de luxo, além de determinar a apreensão dos passaportes e a consequente proibição de deixar o país.
O presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, e o diretor financeiro da instituição, Dario Oswaldo, foram afastados por 60 dias. O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), decidiu trocar o presidente e anunciou a indicação de Celso Eloi, servidor da Caixa Econômica Federal, para o cargo.
Esquema investigado
A ação, deflagrada nesta terça-feira (18/11) pela Polícia Federal, visava desmontar um esquema de emissão e negociação de títulos de crédito falsos envolvendo instituições do Sistema Financeiro Nacional. De acordo com o processo, o Master teria adquirido carteiras de crédito sem realizar qualquer pagamento e, em seguida, revendeu ao BRB com pagamento de R$ 12 bilhões, divididos em dois meses.
Segundo o juiz, “há indícios contundentes de um suposto esquema articulado para fraudar o sistema financeiro, iludir órgãos de controle, prejudicar investidores e obter vantagens indevidas”. “Trata-se de um conjunto de ações coordenadas, voltadas à ocultação de informações, falsidade documental, manipulação de dados contábeis e à realização de operações deliberadamente estruturadas para encobrir ilícitos”, citou.
Líder do governo rebate críticas sobre atraso no Plano de Carreiras da Saúde na Assembleia do Acre
Manoel Moraes afirma que processo envolve mais de 300 subclasses profissionais e questões técnicas complexas; oposição cobra apresentação do documento
O deputado estadual Manoel Moraes, líder do governo na Assembleia Legislativa do Acre, se pronunciou durante sessão ordinária desta terça-feira (18) sobre as críticas relacionadas ao atraso na apresentação do novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR) da Saúde. O parlamentar afirmou que o governo está trabalhando para concluir o documento, mas destacou que o processo envolve questões técnicas e jurídicas complexas que exigem tempo para serem adequadamente resolvidas.
Moraes rebateu as críticas da oposição explicando que a elaboração do plano foi especialmente contratada para atender à complexidade da área da saúde, que reúne mais de 300 subclasses profissionais diferentes. A justificativa busca responder às cobranças sobre o cronograma de entrega do documento, considerado essencial para a reorganização da carreira dos profissionais de saúde do estado.
“A única categoria que foi contratada é uma empresa para fazer um plano que seja justo. Porque dentro da saúde tem mais de 300 subclasses. Nós estamos trabalhando por bem de vocês. Eu já disse uma vez aqui que falar é bom, criticar é fácil. Difícil é resolver. Então, a gente está aqui tentando resolver”, disse o deputado.
O líder do governo também afirmou que o Executivo tem atuado dentro dos limites legais e ressaltou que o PCCR está em análise nos órgãos de controle.
“Onde está o problema? Está na Procuradoria do Estado. Por quê? Porque são muitas classes. Se fizer errado, depois vai ser questionado na Justiça. Hoje, [o plano] está no Ministério Público e na Procuradoria Geral do Estado. Então, o que é que vai acontecer? Quando a Procuradoria mandar de volta, já foi feito o estudo financeiro, o estudo político, já foi feito tudo. E, nós vamos partir para a última fase, que é executar. E vai ser executado, mesmo que alguns sejam contra, mesmo que digam que não, vai ser executado”, declarou Moraes.
Moraes disse ainda que o governo mantém respeito pelos servidores e que não há intenção de prejudicar a categoria. “Nós temos respeito pelos funcionários da saúde e também todos os funcionários do Estado do Acre. Agora, não se faz um plano da saúde da noite para o dia. Só as pessoas de má fé que dizem que faz. Se a pessoa tiver boa fé, não faz”, completou.
O ato na Aleac reúne técnicos, auxiliares e enfermeiros que cobram valorização por parte do Governo do Estado e exigem a conclusão e o envio do novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR) para análise dos deputados estaduais. Segundo os profissionais, o governo já teria informado que o plano está pronto, mas ainda não apresentou o documento oficial.
Entre as principais reivindicações estão:
– Aumento do auxílio-alimentação, que atualmente é de R$ 420, para R$ 1.000;
– Universalização do auxílio-saúde, hoje restrito aos servidores da Saúde, para todos os funcionários públicos, incluindo ativos e inativos;
– Aplicação da Revisão Geral Anual (RGA), com reajuste linear estimado em cerca de 20%, a fim de recompor perdas inflacionárias acumuladas.
Moradores se mobilizam e coletam mil assinaturas para pedir criação da Guarda Municipal em Cruzeiro do Sul
Grupo de 200 pessoas, incluindo comerciantes e trabalhadores, quer alcançar 5 mil apoios para pressionar Câmara Municipal; iniciativa surge devido à preocupação com segurança pública
Um movimento popular formado por trabalhadores e comerciantes de Cruzeiro do Sul está ganhando força na campanha pela criação da Guarda Municipal no município. O grupo, que reúne aproximadamente 200 participantes – sendo 50 diretamente engajados – já coletou quase mil assinaturas e pretende ultrapassar a marca de 5 mil para apresentar a demanda formalmente à Câmara Municipal e ao Executivo.
A iniciativa, de acordo com Márcio da Conceição Pareja, vigia e um dos líderes da iniciativa, o movimento surgiu da preocupação crescente com a segurança pública local. “Somos moradores organizados em prol de uma causa que trará benefícios diretos para a cidade. A Guarda Municipal fortalecerá a segurança e ajudará a proteger o comércio, que sofre constantemente com arrombamentos e furtos”, afirma Pareja, destacando que a proposta visa complementar as ações de segurança já existentes no município.
Comerciantes apoiam a proposta
O vigilante Salomão Silva de Sousa também integra o movimento e destaca que a implantação da Guarda Municipal deve contribuir tanto para a segurança da população quanto para a geração de empregos.“Há muito tempo Cruzeiro do Sul precisa dessa estrutura. A Guarda vai ajudar os comerciantes, reforçar o patrulhamento nos finais de semana e abrir oportunidades com um concurso público. Todo mundo que conversamos apoia a ideia”, afirma.
Francisco Narlisson de Santa Silva, outro membro do grupo, ressalta que cidades de diversos estados já possuem guardas estruturadas, o que reforça a expectativa de que Cruzeiro do Sul também avance nesse caminho. “A Guarda Municipal só vem para somar. Quanto mais segurança para comerciantes e moradores, melhor”, diz.
O comerciante Chico Andrade, que já recebeu o grupo em seu estabelecimento, também se posicionou favorável ao projeto. “É importante para todos. No período de Natal, por exemplo, mais gente estaria nas ruas com tranquilidade. Segurança é essencial para o comércio e para quem circula no centro.”
Município se manifesta
Procurado, o secretário municipal de Segurança afirmou que o plano existe, mas necessita de responsabilidade e adequação financeira antes de ser anunciado oficialmente.“É um sonho do prefeito Zequinha implantar a Guarda Municipal. Porém, é preciso estudo técnico, estrutura e condições reais de manutenção. Estamos trabalhando para manter o município dentro da Lei de Responsabilidade Fiscal e fortalecendo parcerias com a Polícia Militar. A Guarda será criada no futuro, quando houver plena viabilidade”, destacou.
Enquanto isso, o movimento segue ampliando o número de apoiadores e reforçando a discussão sobre segurança pública em Cruzeiro do Sul.
Operação contra o Master apura fraude de R$ 12 bilhões, confirma diretor da PF. Vídeo
Diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, falou sobre operação contra o Banco Master em oitiva na CPMI do Crime Organizado
O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, comentou nesta terça-feira (18/11) a operação da corporação que teve como alvo os diretores do Banco Master, que teve a liquidação determinada pelo Banco Central. Andrei informou que a fraude investigada chega a R$ 12 bilhões. O diretor da PF falou durante oitiva na CPI do Crime Organizado, recém-iniciada no Senado.
Andrei Rodrigues disse que estava acordado desde 5h da manhã desta terça para acompanhar o desenrolar da operação Compliance Zero.
“Estamos fazendo uma operação importante, numa integração com o Banco Central, com o COAF, atuando em conjunto, um crime para o sistema financeiro e que leva à monta, isso está sendo apurado, mas fala-se em cerca de R$ 12 bilhões que envolvem esse crime que está sob investigação, hoje, com várias prisões”, disse o diretor da PF. “A operação de hoje, a fraude é de R$ 12 bilhões, eu não seu quanto que vamos conseguir bloquear, eu sei que em dinheiro apreendemos na residência de um investigado R$ 1,6 milhão”, completou ele.
O Metrópoles confirmou, na coluna de Mirelle Pinheiro, que a operação desta terça resultou efetivamente no bloqueio de R$ 12,2 bilhões em contas bancárias ligadas ao grupo do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, que foi preso preventivamente.
