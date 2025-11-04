Cotidiano
Justiça anula processo seletivo irregular da Prefeitura de Bujari a pedido do MPAC
Decisão atende ação do Ministério Público que apontou ilegalidades no concurso; prefeitura terá que realizar novo processo seletivo dentro da legalidade
A Justiça do Acre acatou pedido do Ministério Público do Estado (MPAC) e determinou a anulação de processo seletivo irregular realizado pela Prefeitura de Bujari. A decisão, que atende ação civil pública movida pela promotoria, reconheceu a existência de vícios insanáveis no certame que impossibilitavam sua continuidade.
O MPAC havia identificado uma série de irregularidades no processo seletivo, incluindo falhas nos critâmetros de avaliação e falta de transparência, que feriam os princípios da administração pública. Com a anulação, a prefeitura será obrigada a realizar novo processo seletivo, seguindo rigorosamente as normas legais e garantindo igualdade de condições a todos os candidatos.
A sentença, proferida pela Vara Única da Comarca do Bujari, julgou procedente o pedido do MPAC e declarou nulo o Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital nº 002/2025, bem como todas as contratações dele decorrentes. Além disso, o Juízo determinou que o Município apresente, em até 60 dias, um cronograma para convocação e nomeação dos candidatos aprovados nos concursos públicos ainda vigentes, substituindo os profissionais contratados de forma temporária por concursados que constam no cadastro de reserva.
A ação foi assinada pelo promotor de Justiça Antônio Alceste Callil de Castro, que sustentou que o processo seletivo foi realizado de maneira irregular. Segundo ele, o certame resultou na contratação de 82 profissionais para funções de natureza permanente na rede municipal de ensino, mesmo havendo concursos anteriores regidos pelos Editais nº 002/2023 e nº 001/2024 com validade vigente e candidatos aguardando nomeação.
Ao acolher os argumentos do MPAC, o Juízo reconheceu que o Município não apresentou justificativa excepcional ou transitória que pudesse legitimar as contratações precárias. A decisão reforçou que a demanda por professores e mediadores é permanente e, portanto, deve ser suprida por meio de concurso público, conforme determina a Constituição Federal.
Com a decisão, o Ministério Público reafirma seu compromisso com a legalidade, a moralidade administrativa e a valorização dos servidores aprovados em concurso público, garantindo que as contratações no serviço público municipal ocorram dentro dos princípios constitucionais.
CT da Baixada derrota o Vasco no Campeonato Estadual
A equipe do CT da Baixada venceu o Vasco por 3 a 2 nesta segunda, 3, no Florestinha, em um duelo válido pela primeira fase do Campeonato Estadual Sub-13. Na outra partida da rodada, Furacão Senador Guiomard e AFEX empataram por 0 a 0.
Duas partidas
A primeira fase do Estadual Sub-13 terá sequência nesta terça, 4, a partir das 15 horas, no Florestinha. Estrelinha e Santa Cruz disputam o primeiro jogo e na sequência o Vila Acre joga contra o Acre Esporte.
Seleção Acreana conquista o Desafio nas categorias Sub-15 e 17
Com grandes apresentações nesta segunda, 3, no Tonicão, a Seleção Acreana venceu o Desafio do Futebol de Base contra Rondônia.
No duelo do Sub-15, o Acre bateu Rondônia por 3 a 0 com gols de Alexander, Kaká e João Vitor. Na partida de ida, em Porto Velho, os acreanos foram derrotados por 2 a 1 e a conquista veio no saldo de gols.
Na partida do Sub-17, os garotos acreanos venceram Rondônia por 5 a 1 com gols de Campinas (2), Marcelo, Ronan e Samuel enquanto Kaique descontou para os rondonienses.
Maydenson e Eriano
“Conseguimos realizar uma grande partida e conquistar o Desafio. Nossa missão era bem complicada por causa da derrota no primeiro jogo, mas conseguimos reverter”, disse o técnico da seleção Sub-15, Maydenson Costa.
“Fizemos nove gols em dois jogos e fomos bem superiores. Sabemos da importância do trabalho de base nesse novo momento do futebol acreano e esse tipo de intercâmbio vai ser importante na formação dos nossos atletas”, declarou o treinador da seleção Sub-17, Eriano Santos (Chumbinho).
Avaliação positiva
Segundo o presidente da Federação de Futebol do Acre(FFAC), Adem Araújo, o objetivo do Desafio foi satisfatório.
“Conseguimos promover essa integração entre os dois Estados e a nossa meta para 2026 é ampliar esse intercâmbio. Nossa ideia é convidar os outros Estados do Norte e mais o Mato Grosso. Queremos tornar o nosso futebol de base mais forte e esses confrontos são um ponto importante”, declarou Adem Araújo.
Copa Acre Soçaite com duelos das semifinais definidos
Duas partidas fecharam nesta segunda, 3, na quadra do Tangará, a fase de quartas de final da Copa Acre de Futebol Soçaite. No primeiro jogo, o Fox Milan derrotou o Furacão do Norte por 4 a 3. Na segunda partida, o Cafu Auto Peças bateu o Atlético Vila Real por 6 a 4.
Duelos semifinais
As semifinais da Copa Acre são as seguintes: Foz Milan x Atlético Vila Real e Cafu Auto Peças x Furacão do Norte. Os confrontos serão disputados na sexta, 7, na quadra do Tancredo Neves.
Semifinais no feminino
Assermurb A x Assermurb B e Real Sociedade x São Francisco são as semifinais da Copa Acre, no feminino. As partidas vão ser realizadas também na sexta, 7, a partir das 19 horas, na quadra do Tancredo Neves.
