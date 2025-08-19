Flash
Justiça agenda audiência de pastor acusado de feminicídio em Capixaba
Réu responde pela morte da esposa e por duas tentativas de homicídio; sessão está marcada para o próximo dia 25
A Justiça do Acre marcou para o próximo dia 25 de agosto a audiência de instrução e julgamento do pastor Natalino do Nascimento Santiago, acusado de assassinar a esposa, Auriscléia Lima, a golpes de faca, e de tentar matar outras duas pessoas durante o mesmo crime, em Capixaba, interior do estado.
Na sessão, que será realizada no Fórum de Capixaba, além do interrogatório do réu, serão ouvidas testemunhas de acusação e defesa, entre elas o irmão de Auriscléia, que também foi atacado, e o próprio filho do pastor, menor de idade, que tentou defender a mãe e acabou ferido por um golpe de faca.
Natalino foi preso em 14 de junho, na zona rural de Capixaba, após três dias de buscas da polícia. Ele estava foragido desde o dia 11 de junho, data em que cometeu o feminicídio e as duas tentativas de homicídio.
No último dia 10 de julho, a Justiça aceitou a denúncia apresentada pelo Ministério Público do Acre, tornando o pastor réu no processo. A defesa solicitou a transferência dele para o presídio de Senador Guiomard, mas a decisão será tomada apenas durante a audiência, após parecer do promotor responsável pelo caso.
O acusado já possui histórico criminal e cumpre pena de 35 anos de prisão por dois assassinatos anteriores, entre eles o de uma mulher que, antes de ser morta, foi estuprada. No dia do feminicídio de Auriscléia, Natalino estava foragido.
Prefeito Jerry Correia visita obras importantes em Assis Brasil
Na tarde desta segunda-feira (18), o prefeito Jerry Correia, acompanhado do secretário municipal de Planejamento Quedinei Correia, do vice-prefeito e secretário de Obras Reginaldo Martins e da engenheira fiscal Régila Fernandes, visitou duas importantes obras em andamento no município.
A primeira parada foi no Estádio José Dantas, que está em fase de conclusão. O espaço esportivo está passando por uma completa revitalização, que inclui melhorias na estrutura, instalação de novos equipamentos, construção de calçadas, arborização e a criação de um espaço destinado para vendas. O objetivo é transformar o estádio não apenas em um local de prática esportiva, mas também em um ambiente acolhedor para a população, especialmente para os trabalhadores que aproveitam os eventos para comercializar seus produtos.
Em seguida, a comitiva acompanhou o andamento da construção da nova sede da Secretaria Municipal de Saúde. Essa é uma obra histórica para Assis Brasil, já que a cidade nunca teve um espaço próprio para a secretaria. O novo prédio será um marco da gestão municipal, oferecendo melhores condições de trabalho para os profissionais de saúde e mais qualidade no atendimento à população.
Além de trazer melhorias para os serviços públicos, as obras também estão gerando empregos e movimentando a economia local. O prefeito destacou que alguns empreiteiros, inclusive, relataram a necessidade de mais mão de obra, o que representa uma oportunidade para os trabalhadores do município.
“Estamos avançando em obras que marcam a história de Assis Brasil. O estádio e a sede da Saúde são investimentos que trazem dignidade para o povo, movimentam a economia e geram empregos. Estamos viabilizando melhorias que ficarão como legado para o nosso município”, destacou o prefeito Jerry Correia.
A Prefeitura de Assis Brasil segue comprometida em garantir infraestrutura, gerar oportunidades e transformar a cidade para todos.
Prefeitura inaugura Centro de Atendimento ao Turista e instala novo ponto do Projeto Conecta Rio Branco na Rodoviária Internacional
Campeonato Rural de Futebol do km 69 chega à grande final com apoio da Prefeitura de Brasiléia
A Prefeitura de Brasiléia, por meio da Gerência de Esportes, foi parceira na grande final do Campeonato Rural de Futebol, realizada neste sábado (16), no Estádio Antônio Moreira, no Clube Anaconda, km 69.
A competição, que durou três meses, contou com a participação de 14 equipes, reforçando a tradição e a força do futebol rural no município. A decisão foi disputada entre (Jaraguá 2), de Brasiléia e (Pura Bucha), de Assis Brasil.
A equipe do “Jaraguá 2” se consagrou grande campeã do maior campeonato rural de Brasileia levando pra casa R$ 5.000,00 em premiação. Já a equipe “Pura Bucha” vice-campeã levou R$ 3.000,00.
Ainda foram distribuídas medalhas e certificados para artilheiro, melhor goleiro e jogador destaque.
O evento também contou com a presença do deputado estadual Tadeu Hassem, do gerente de Meio Ambiente, Zico Rocha, dos vereadores Jorge da Laura e Djailson Américo, além do gerente de Esportes, Clebson Venancio.
Para o gerente de Esportes, a competição é um marco para a valorização do esporte na zona rural . “Foram três meses de disputa, 14 equipes envolvidas e um clima de muita união e Integração. O Campeonato Rural do KM 69 mostra a paixão do nosso povo pelo futebol e o compromisso da gestão do nosso prefeito Carlinhos do Pelado é apoiar e incentivar o esporte em todas as comunidades na cidade e na zona rural do município. Mais do que uma competição, é um momento de confraternização e valorização da cultura esportiva da nossa ”, destacou Clebson Venancio.
Veja a galeria de fotos:
