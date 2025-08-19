fbpx
Flash

Justiça agenda audiência de pastor acusado de feminicídio em Capixaba

Publicado

2 horas atrás

em

Réu responde pela morte da esposa e por duas tentativas de homicídio; sessão está marcada para o próximo dia 25

A Justiça do Acre marcou para o próximo dia 25 de agosto a audiência de instrução e julgamento do pastor Natalino do Nascimento Santiago, acusado de assassinar a esposa, Auriscléia Lima, a golpes de faca, e de tentar matar outras duas pessoas durante o mesmo crime, em Capixaba, interior do estado.

Na sessão, que será realizada no Fórum de Capixaba, além do interrogatório do réu, serão ouvidas testemunhas de acusação e defesa, entre elas o irmão de Auriscléia, que também foi atacado, e o próprio filho do pastor, menor de idade, que tentou defender a mãe e acabou ferido por um golpe de faca.

Natalino foi preso em 14 de junho, na zona rural de Capixaba, após três dias de buscas da polícia. Ele estava foragido desde o dia 11 de junho, data em que cometeu o feminicídio e as duas tentativas de homicídio.

No último dia 10 de julho, a Justiça aceitou a denúncia apresentada pelo Ministério Público do Acre, tornando o pastor réu no processo. A defesa solicitou a transferência dele para o presídio de Senador Guiomard, mas a decisão será tomada apenas durante a audiência, após parecer do promotor responsável pelo caso.

O acusado já possui histórico criminal e cumpre pena de 35 anos de prisão por dois assassinatos anteriores, entre eles o de uma mulher que, antes de ser morta, foi estuprada. No dia do feminicídio de Auriscléia, Natalino estava foragido.

Flash

Prefeito Jerry Correia visita obras importantes em Assis Brasil

Publicado

3 horas atrás

em

19 de agosto de 2025

Por

Na tarde desta segunda-feira (18), o prefeito Jerry Correia, acompanhado do secretário municipal de Planejamento Quedinei Correia, do vice-prefeito e secretário de Obras Reginaldo Martins e da engenheira fiscal Régila Fernandes, visitou duas importantes obras em andamento no município.

A primeira parada foi no Estádio José Dantas, que está em fase de conclusão. O espaço esportivo está passando por uma completa revitalização, que inclui melhorias na estrutura, instalação de novos equipamentos, construção de calçadas, arborização e a criação de um espaço destinado para vendas. O objetivo é transformar o estádio não apenas em um local de prática esportiva, mas também em um ambiente acolhedor para a população, especialmente para os trabalhadores que aproveitam os eventos para comercializar seus produtos.

Em seguida, a comitiva acompanhou o andamento da construção da nova sede da Secretaria Municipal de Saúde. Essa é uma obra histórica para Assis Brasil, já que a cidade nunca teve um espaço próprio para a secretaria. O novo prédio será um marco da gestão municipal, oferecendo melhores condições de trabalho para os profissionais de saúde e mais qualidade no atendimento à população.

Além de trazer melhorias para os serviços públicos, as obras também estão gerando empregos e movimentando a economia local. O prefeito destacou que alguns empreiteiros, inclusive, relataram a necessidade de mais mão de obra, o que representa uma oportunidade para os trabalhadores do município.

“Estamos avançando em obras que marcam a história de Assis Brasil. O estádio e a sede da Saúde são investimentos que trazem dignidade para o povo, movimentam a economia e geram empregos. Estamos viabilizando melhorias que ficarão como legado para o nosso município”, destacou o prefeito Jerry Correia.

A Prefeitura de Assis Brasil segue comprometida em garantir infraestrutura, gerar oportunidades e transformar a cidade para todos.

Flash

Prefeitura inaugura Centro de Atendimento ao Turista e instala novo ponto do Projeto Conecta Rio Branco na Rodoviária Internacional

Publicado

24 horas atrás

em

18 de agosto de 2025

Por

Com CAT e internet pública na Rodoviária Internacional, Prefeitura reforça serviços ao turista e valoriza atrativos culturais, históricos e naturais

O turismo tem ganhado cada vez mais espaço na agenda de desenvolvimento de Rio Branco. A capital acreana, localizada em um ponto estratégico da Amazônia e rota de entrada de visitantes de diferentes estados e países vizinhos, vem recebendo investimentos que buscam valorizar seus atrativos culturais, históricos e naturais. Nesse contexto, a Prefeitura de Rio Branco segue ampliando as ações voltadas à recepção e ao acolhimento dos turistas, fortalecendo a imagem da cidade como destino de negócios, lazer e integração regional.

Com esse intuito, a Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Tecnologia e Inovação, realizou nesta segunda-feira (18), a solenidade de inauguração do Centro de Atendimento ao Turista (CAT) e a implantação de um novo ponto do Projeto Conecta Rio Branco, na Rodoviária Internacional de Rio Branco.

“Aqui é uma vitrine de Rio Branco, por isso é tão importante termos um espaço de apoio ao turismo aliado a internet de qualidade”, destacou o prefeito. (Foto: Marcos Araújo/Secom)

O novo espaço integra o Plano Plurianual (PPA) da gestão municipal e tem como objetivo qualificar o acolhimento e as informações oferecidas a turistas e visitantes da capital acreana, fortalecendo a imagem da cidade como porta de entrada para viajantes do Brasil e de países vizinhos, como Bolívia e Peru.

Segundo o prefeito Tião Bocalom, a escolha da rodoviária como local para abrigar o novo CAT é estratégica. “Depois do aeroporto, a rodoviária interestadual é por onde passa mais gente que vem de fora, inclusive de outros países da América do Sul. Aqui é uma vitrine de Rio Branco, por isso é tão importante termos um espaço de apoio ao turismo aliado a internet de qualidade”, destacou o prefeito.

“Temos muito a mostrar: cultura, diversidade e belezas que fazem de Rio Branco uma cidade rica e acolhedora”, afirmou Rizomar Araújo. (Foto: Marcos Araújo/Secom)

O presidente do Conselho Municipal de Turismo, Rizomar Araújo, ressaltou que o novo espaço fortalece a imagem da cidade como destino turístico.

“É fundamental que os turistas encontrem um ponto de referência ao chegar. Temos muito a mostrar: cultura, diversidade e belezas que fazem de Rio Branco uma cidade rica e acolhedora”, afirmou.

O secretário de Estado de Turismo e Empreendedorismo, Marcelo Messias, parabenizou a iniciativa da gestão municipal. “Esse centro de atendimento dá boas-vindas ao turista que chega à nossa capital sem muitas informações do que fazer. Além de Rio Branco, ele também serve para apresentar as opções de visitação em todo o estado. Ganha a economia, a população e principalmente os visitantes”, disse.

“Quem ganha é a economia, a população e principalmente os visitantes”, disse Marcelo Messias. (Foto: Marcos Araújo/Secom)

Para o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Tecnologia e Inovação, coronel Ezequiel Bino, a inauguração consolida o ciclo de atendimento turístico no município.

“Com esse espaço, somamos ao atendimento já existente no aeroporto e no centro da cidade. Aqui o turista terá conforto, informações atualizadas e, agora, internet gratuita do Conecta Rio Branco. Era preciso dar uma nova cara ao CAT da rodoviária e hoje entregamos um espaço realmente acolhedor”, explicou.

“Aqui o turista terá conforto, informações atualizadas e, agora, internet gratuita do Conecta Rio Branco”, explicou Ezequiel Bino. (Foto: Marcos Araújo/Secom)

O superintendente municipal de Transportes e Trânsito de Rio Branco (RBTrans), Clendes Vilas Boas, também avaliou o impacto positivo do novo equipamento público. “A rodoviária já recebe milhares de pessoas todos os dias. Com o CAT, esse fluxo tende a aumentar, transformando o local em um atrativo turístico por si só, que valoriza nossa cidade e aquece a economia”, ressaltou.

O vereador Márcio Mustafá evidenciou o protagonismo da Prefeitura de Rio Branco em fortalecer a infraestrutura turística da capital. “Mais uma vez o prefeito sai na frente. Agora o turista que chega a Rio Branco vai encontrar informação qualificada e internet gratuita para conhecer tudo o que nossa cidade tem a oferecer”, pontuou.

Com a entrega, a Prefeitura reafirma seu compromisso em fomentar o turismo e a inovação, oferecendo melhores condições para que visitantes conheçam as potencialidades de Rio Branco e do Acre.

Flash

Campeonato Rural de Futebol do km 69 chega à grande final com apoio da Prefeitura de Brasiléia

Publicado

1 dia atrás

em

18 de agosto de 2025

Por

A Prefeitura de Brasiléia, por meio da Gerência de Esportes, foi parceira na grande final do Campeonato Rural de Futebol, realizada neste sábado (16), no Estádio Antônio Moreira, no Clube Anaconda, km 69.

A competição, que durou três meses, contou com a participação de 14 equipes, reforçando a tradição e a força do futebol rural no município. A decisão foi disputada entre (Jaraguá 2), de Brasiléia e (Pura Bucha), de Assis Brasil.

A equipe do “Jaraguá 2” se consagrou grande campeã do maior campeonato rural de Brasileia levando pra casa R$ 5.000,00 em premiação. Já a equipe “Pura Bucha” vice-campeã levou R$ 3.000,00.

Ainda foram distribuídas medalhas e certificados para artilheiro, melhor goleiro e jogador destaque.

O evento também contou com a presença do deputado estadual Tadeu Hassem, do gerente de Meio Ambiente, Zico Rocha, dos vereadores Jorge da Laura e Djailson Américo, além do gerente de Esportes, Clebson Venancio.

Para o gerente de Esportes, a competição é um marco para a valorização do esporte na zona rural . “Foram três meses de disputa, 14 equipes envolvidas e um clima de muita união e Integração. O Campeonato Rural do KM 69 mostra a paixão do nosso povo pelo futebol e o compromisso da gestão do nosso prefeito Carlinhos do Pelado é apoiar e incentivar o esporte em todas as comunidades na cidade e na zona rural do município. Mais do que uma competição, é um momento de confraternização e valorização da cultura esportiva da nossa ”, destacou Clebson Venancio.

Veja a galeria de fotos:

